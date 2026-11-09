La semaine est marquée par l’approche du lancement de GTA 6, dont le préchargement numérique débute le 10 novembre, avant la sortie officielle du 19 novembre. En parallèle, les projets d’Apple pour 2027 se précisent, avec de nouveaux iPad, des lunettes connectées et plusieurs Mac en préparation. Samsung, OPPO, Sony et Microsoft alimentent également le radar avec leurs prochains smartphones, consoles et appareils connectés.
Au total, 22 dossiers de notre radar ont évolué cette semaine, entre nouvelles fuites, changements de calendrier et premières confirmations. Voici les informations à retenir.
Au programme cette semaine
Deux rendez-vous ressortent du calendrier. Le premier concerne GTA 6, avec le préchargement numérique qui commence dès le mardi 10 novembre. Le second concerne le HomeView standard d’Apple, dont les livraisons doivent débuter le vendredi 13 novembre dans certains marchés. Son éventuelle déclinaison Ultra reste, elle, attendue pour 2027 ou 2028.
- mardi 10 novembre — GTA 6 (Préchargement)
- vendredi 13 novembre — HomeView Ultra (nom provisoire) (Livraisons du HomeView de base)
La semaine confirme plusieurs tendances : Apple accélère la préparation de son catalogue 2027, Samsung travaille déjà sur les Galaxy S27 et ses futurs pliables, tandis que Sony et Microsoft commencent à préciser la prochaine génération de consoles. Le lancement de GTA 6 reste néanmoins le rendez-vous le plus concret à court terme.
Dossier par dossier
GTA 6 : tout ce que l’on sait
Échéance cette semaine (mardi 10 novembre) · Annoncé · 19 novembre 2026
Rumeuromètre : 6 rumeurs suivies : 4 confirmées, 1 partielle.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Préchargement : « 12 novembre 2026 » → « 10 – 12 novembre 2026 »
- Sortie maintenue au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.
- Rockstar avance le préchargement des versions numériques au 10 novembre.
- Le téléchargement devrait représenter environ 212 Go.
- Après plusieurs reports, Take-Two et Rockstar maintiennent désormais le 19 novembre comme date de lancement.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- GTA 6 : les réglages de votre PS5 / PS5 Pro à changer avant la sortie
- GTA 6 : Rockstar avance le préchargement au 10 novembre, voici les horaires et la taille du jeu
- Jeux vidéo : les sorties à ne pas manquer en novembre 2026
Prochaine étape : 10 – 12 novembre 2026 — Préchargement numérique. Environ 212 Go à télécharger avant la sortie du 19 novembre.
HomeView Ultra : tout ce que l’on sait sur le hub robotisé à écran de 9 pouces d’Apple
Rumeurs · 2027 ou 2028 (rumeur)
Rumeuromètre : 4 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 2 novembre 2026 — Des indices de caméra de surveillance dans le HomeView. Chaînes de code du logiciel 27.2.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : 13 novembre 2026 — Livraisons du HomeView de base aux États-Unis et dans quelques autres pays. Le HomeView Ultra reste attendu en 2027 ou 2028.
Galaxy S27 Ultra : tout ce que l’on sait sur le prochain flagship de Samsung
Rumeurs · Début 2027, janvier ou février (rumeur)
Rumeuromètre : 12 rumeurs suivies : 12 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 27 octobre – 2 novembre 2026 — Tests internes de l’Exynos 2700. Environ 20 % devant le Snapdragon Extreme (EBN).
Ce qu’on a publié cette semaine :
-
Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait un nouveau design pour corriger un problème de recharge sans fil
Prochaine étape : Début 2027 — Unpacked et lancement attendus. Janvier ou février.
iPad d’entrée de gamme (12e génération) : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad de 2027
Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : trois iPad au premier semestre 2027. iPad d’entrée de gamme, iPad Air OLED et iPad Pro.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Puce, prix et date à confirmer.
iPad Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Pro de 2027
Rumeurs · Printemps 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : trois iPad au premier semestre 2027. iPad Pro avec chambre à vapeur.
Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu. Puce, prix et date à confirmer.
Lunettes connectées d’Apple (2027) : tout ce que l’on sait sur le projet N50
Rumeurs · Présentation WWDC 2027, vente fin 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 24 août 2026 — 200 postes supprimés chez Vision Pro et Siri. Priorité aux lunettes.
Prochaine étape : WWDC 2027 — Présentation attendue. Date exacte de la keynote à confirmer.
Lunettes connectées Samsung (Galaxy Glasses / Intelligent Eyewear) : tout ce que l’on sait
Attendu · Mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud (rumeur)
Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 2 novembre 2026 — ChosunBiz : lancement à la mi-décembre. États-Unis et Corée du Sud seulement.
Prochaine étape : Mi-décembre 2026 — Commercialisation attendue. Date et prix non confirmés.
Galaxy Z Fold 9 : tout ce que l’on sait sur le prochain pliable de Samsung
Rumeurs · Été 2027 au plus tôt (rumeur)
Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 30 octobre 2026 — Lanzuk : deux Fold 9 à l’étude. Wide Plus ou Fan Edition.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Galaxy Z Fold 9 : Samsung préparerait deux stratégies photo pour ses prochains pliables
- Galaxy Z Fold 9 : Samsung préparerait le retour de la caméra sous l’écran
Prochaine étape : Été 2027 — Lancement attendu du Galaxy Z Fold 9. Pas avant cette période.
iMac OLED : tout ce que l’on sait sur le futur tout-en-un d’Apple
Rumeurs · 2029 au plus tôt (rumeur)
Rumeuromètre : 6 rumeurs suivies : 6 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 31 octobre 2026 — Gurman confirme l’étude d’un iMac OLED. « À quelques années » selon le journaliste.
Prochaine étape : 2028 — Finalisation attendue des dalles. LG Display et Samsung visent cette date.
iPad Air OLED : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Air de 2027
Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 4 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : un iPad Air OLED en 2027. Avec un iPad Pro et un iPad d’entrée de gamme.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Date, puce et prix à confirmer.
OPPO Find X10 Ultra : tout ce que l’on sait sur le prochain photophone d’OPPO
Rumeurs · Premier semestre 2027 en Chine (rumeur)
Rumeuromètre : 10 rumeurs suivies : 10 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 4 novembre 2026 — Le Dimensity 9600 Pro à l’essai. Nom de code Xingyun.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu en Chine. Aucune date confirmée par OPPO.
Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console
Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Rumeuromètre : 9 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur, 5 confirmées.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — 25e anniversaire d’Xbox : « Fin 2026 » → « 19 – 22 octobre 2026 »
- Calendrier — Nouvelles informations promises : « Plus tard en 2026 » → « Fin 2026 »
- Calendrier — Versions alpha aux studios : « 2027 » → « Plus tard en 2026 »
- Calendrier — Lancement grand public estimé : « Fin 2027 ou 2028 » → « 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Lancement grand public estimé.
- Une fourchette de prix de 1 200 à 1 800 dollars est évoquée.
- Une console portable pourrait accompagner le lancement en 2027.
- La compatibilité avec les jeux physiques reste une piste à confirmer.
- Les projections internes évoquent un positionnement particulièrement haut de gamme, mais aucun tarif officiel n’existe à ce stade.
Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.
PS6 : tout ce que l’on sait sur la prochaine PlayStation
Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Lancement possible : « Fin 2027 » → « 5 novembre 2026 »
- Calendrier — Lancement alternatif évoqué : « 2028 » → « Fin 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Lancement alternatif évoqué.
- Sony confirme que le développement de la PS6 avance comme prévu.
- La directrice financière Lin Tao indique que Sony a sécurisé suffisamment de mémoire pour poursuivre le développement.
- Ces déclarations ont été faites lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, le 5 novembre.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.
Honor 700 : tout ce que l’on sait
Attendu · Novembre 2026 (attendu, en Chine)
Rumeuromètre : 8 rumeurs suivies : 6 encore à l’état de rumeur, 1 confirmée, 1 partielle.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Date de sortie : « Nov. – déc. 2026 (supposé) » → « Novembre 2026 (attendu, en Chine) »
- Niveau de confiance : « incertain » → « probable »
- Statut : « Rumeurs » → « Attendu »
- Calendrier — Présentation supposée de la série 700 : « Nov. – déc. 2026 » → « 6 novembre 2026 »
- Jalon ajouté au calendrier : Présentation supposée de la série 700.
- Modèles : « Honor 700 Pro (évoqué) » → « Honor 700, Honor 700 Pro, Honor 700S »
- Jalon ajouté au calendrier : Lancement commercial en Chine.
- 3 novembre : trois modèles homologués, lancement attendu ce mois-ci.
- 6 novembre : Honor dévoile le design des 700, 700 Pro et 700S, sans les annoncer officiellement.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Honor 700, 700 Pro et 700S : trois smartphones avec un écran arrière intégré officiellement dévoilés
- 5 smartphones attendus en novembre 2026 : Motorola, OPPO, Honor et Vivo préparent leurs nouveautés
- Honor 700, 700 Pro et Vitality Edition : les trois smartphones certifiés avant leur lancement
Prochaine étape : Novembre 2026 — Annonce officielle et lancement en Chine. Date de présentation, prix et date de vente non communiqués.
Android 18 : tout ce que l’on sait sur la prochaine version d’Android
Attendu · Juin 2027 (estimation)
Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur, 1 confirmée, 1 partielle.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Date de sortie : « Mi-2027 (estimation) » → « Juin 2027 (estimation) »
- Calendrier — Pixel 12 : « Août 2027 (estimation) » → « Été 2027 (estimation) »
- Jalon ajouté au calendrier : Pixel 12.
- Un calendrier calqué sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche : premières bêtas dès février, version stable en juin.
- Contacts, intelligence artificielle et personnalisation : plusieurs évolutions attendues.
Prochaine étape : Février 2027 (estimation) — Première bêta attendue. Bêta 1 à la mi-février, bêta 2 fin février, bêta 3 fin mars et bêta 4 à la mi-avril.
iPhone 20 : tout ce que l’on sait sur l’iPhone du 20e anniversaire
Rumeurs · 2027 (non confirmée)
Rumeuromètre : 8 rumeurs suivies : 8 encore à l’état de rumeur.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Avant l’iPhone 20 : « Printemps 2027 » → « 6 novembre 2026 »
- Calendrier — Lancement de l’iPhone 20 : « 2027 (ou 2028) » → « Printemps 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Lancement de l’iPhone 20.
- Le poinçon resterait présent sur les iPhone 20 Pro.
- Le 6 novembre, Digital Chat Station 72 % fiable affirme que les iPhone 20 Pro et Pro Max conserveraient une ouverture dédiée à la caméra selfie.
- Un verre incurvé jusqu’aux angles donnerait l’impression d’un appareil presque entièrement recouvert de verre.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Printemps 2027 — Avant l’iPhone 20. Lancement attendu des iPhone 18, 18e et Air 2.
iPhone Air 2 : tout ce que l’on sait sur le successeur de l’iPhone ultrafin
Rumeurs · Mars ou avril 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 10 rumeurs suivies : 10 encore à l’état de rumeur.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Lancement attendu : « Printemps 2027 » → « 30 octobre – 3 novembre 2026 »
- Calendrier — Prix et sortie en France : « À confirmer » → « Printemps 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Prix et sortie en France.
- Date de sortie : « Printemps 2027 (mars selon Jeff Pu) » → « Mars ou avril 2027 (rumeur) »
- Fuites du 30 octobre et du 3 novembre : batterie de 3 500 mAh, écran de 6,55 pouces et lancement en mars ou avril.
- Digital Chat Station avance une batterie de 3 500 mAh, contre environ 3 149 mAh sur le premier iPhone Air, soit un gain théorique de 11 %.
- Le gain d’autonomie pourrait également dépendre de la nouvelle puce gravée en 2 nm.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu, avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.
iPhone 18 : tout ce que l’on sait
Rumeurs · Mars ou avril 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 11 rumeurs suivies : 11 encore à l’état de rumeur.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Mémoire plus chère : « Premier trimestre 2027 » → « 3 novembre 2026 »
- Calendrier — Lancement attendu : « Printemps 2027 » → « Premier trimestre 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Lancement attendu.
- Date de sortie : « Printemps 2027 » → « Mars ou avril 2027 (rumeur) »
- Depuis la publication : nouvelles informations sur la production en novembre et les maquettes.
- Fuite du 3 novembre : premières informations sur les trois modèles attendus au printemps 2027.
- La hausse du coût de la mémoire pourrait également avoir des conséquences sur le prix de la prochaine génération.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- iPhone 18 : une batterie plus généreuse et la puce A20, mais un prix en hausse ?
- iPhone 18, iPhone 18e et Air 2 : Apple préparerait trois nouveaux modèles pour le printemps 2027
Prochaine étape : Premier trimestre 2027 — Mémoire plus chère. Nouvel accord mémoire avec Samsung, jusqu’à 40 % plus cher selon DigiTimes.
Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra : tout ce que l’on sait
Rumeurs · Début 2027
Rumeuromètre : 13 rumeurs suivies : 13 encore à l’état de rumeur.
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Présentation attendue : « Début 2027 » → « 23 octobre – 2 novembre 2026 »
- Calendrier — Sortie en France : « À confirmer » → « Début 2027 »
- Jalon ajouté au calendrier : Sortie en France.
- Fin octobre : Exynos 2700 en production, batteries certifiées et coques déjà en vente.
- Samsung aurait lancé la production de masse de l’Exynos 2700, gravé en 2 nm selon The Elec et Ice Universe.
- La nouvelle puce pourrait produire environ 10 % de composants supplémentaires par rapport à l’Exynos 2600.
- Les Galaxy S27, S27+ et S27 Pro pourraient adopter différentes configurations de processeurs.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Galaxy S27 Ultra : tout ce que l’on sait sur le prochain flagship de Samsung
- Galaxy S27 Pro : Samsung préparerait un Snapdragon 8 Elite Gen 6 moins puissant que celui de l’Ultra
- Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait un nouveau design pour corriger un problème de recharge sans fil
Prochaine étape : Début 2027 — Présentation attendue. Février 2027 évoqué à partir du rythme habituel de Samsung.
OPPO Find N7 : tout ce que l’on sait sur le prochain pliable large
Rumeurs · T1 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 10 octobre 2026 — Nouvelle fuite détaillée. Puce en 2 nm, quatre caméras dont 200 Mpx, dalle Samsung.
Prochaine étape : T1 2027 — Présentation attendue. Peut-être en mars, comme le Find N6.
MacBook Pro M7 Pro et M7 Max : tout ce que l’on sait sur la seconde génération OLED
Rumeurs · Fin 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 3 rumeurs suivies : 3 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 2 novembre 2026 — Gurman : une seconde génération axée sur l’IA. M7 Pro et M7 Max avec capacités IA matérielles.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement attendu. Dates, prix et fonctions à confirmer.
MacBook Pro M7 : tout ce que l’on sait sur le futur 14 pouces redessiné de 2027
Rumeurs · 2027 (rumeur)
Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.
Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : un 14 pouces M7 redessiné. Châssis plus fin et plus léger.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- MacBook Pro M7 Pro et M7 Max : Apple préparerait une nouvelle génération axée sur l’IA
- MacBook Pro M7 : Apple préparerait un nouveau design pour son modèle 14 pouces en 2027
Prochaine étape : 2027 — Lancement attendu du MacBook Pro M7. Date, prix et écran à confirmer.
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