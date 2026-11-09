Série · Les rumeurs de la semaine

Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

La semaine est marquée par l’approche du lancement de GTA 6, dont le préchargement numérique débute le 10 novembre, avant la sortie officielle du 19 novembre. En parallèle, les projets d’Apple pour 2027 se précisent, avec de nouveaux iPad, des lunettes connectées et plusieurs Mac en préparation. Samsung, OPPO, Sony et Microsoft alimentent également le radar avec leurs prochains smartphones, consoles et appareils connectés.

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Au total, 22 dossiers de notre radar ont évolué cette semaine, entre nouvelles fuites, changements de calendrier et premières confirmations. Voici les informations à retenir.

Au programme cette semaine

Deux rendez-vous ressortent du calendrier. Le premier concerne GTA 6, avec le préchargement numérique qui commence dès le mardi 10 novembre. Le second concerne le HomeView standard d’Apple, dont les livraisons doivent débuter le vendredi 13 novembre dans certains marchés. Son éventuelle déclinaison Ultra reste, elle, attendue pour 2027 ou 2028.

mardi 10 novembre — GTA 6 (Préchargement)

— GTA 6 (Préchargement) vendredi 13 novembre — HomeView Ultra (nom provisoire) (Livraisons du HomeView de base)

La semaine confirme plusieurs tendances : Apple accélère la préparation de son catalogue 2027, Samsung travaille déjà sur les Galaxy S27 et ses futurs pliables, tandis que Sony et Microsoft commencent à préciser la prochaine génération de consoles. Le lancement de GTA 6 reste néanmoins le rendez-vous le plus concret à court terme.

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Dossier par dossier

Échéance cette semaine (mardi 10 novembre) · Annoncé · 19 novembre 2026

Rumeuromètre : 6 rumeurs suivies : 4 confirmées, 1 partielle.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Préchargement : « 12 novembre 2026 » → « 10 – 12 novembre 2026 »

Sortie maintenue au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Rockstar avance le préchargement des versions numériques au 10 novembre.

Le téléchargement devrait représenter environ 212 Go.

Après plusieurs reports, Take-Two et Rockstar maintiennent désormais le 19 novembre comme date de lancement.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 10 – 12 novembre 2026 — Préchargement numérique. Environ 212 Go à télécharger avant la sortie du 19 novembre.

Rumeurs · 2027 ou 2028 (rumeur)

Rumeuromètre : 4 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 2 novembre 2026 — Des indices de caméra de surveillance dans le HomeView. Chaînes de code du logiciel 27.2.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 13 novembre 2026 — Livraisons du HomeView de base aux États-Unis et dans quelques autres pays. Le HomeView Ultra reste attendu en 2027 ou 2028.

Rumeurs · Début 2027, janvier ou février (rumeur)

Rumeuromètre : 12 rumeurs suivies : 12 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 27 octobre – 2 novembre 2026 — Tests internes de l’Exynos 2700. Environ 20 % devant le Snapdragon Extreme (EBN).

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Début 2027 — Unpacked et lancement attendus. Janvier ou février.

Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : trois iPad au premier semestre 2027. iPad d’entrée de gamme, iPad Air OLED et iPad Pro.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Puce, prix et date à confirmer.

Rumeurs · Printemps 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.

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Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : trois iPad au premier semestre 2027. iPad Pro avec chambre à vapeur.

Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu. Puce, prix et date à confirmer.

Rumeurs · Présentation WWDC 2027, vente fin 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 24 août 2026 — 200 postes supprimés chez Vision Pro et Siri. Priorité aux lunettes.

Prochaine étape : WWDC 2027 — Présentation attendue. Date exacte de la keynote à confirmer.

Attendu · Mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud (rumeur)

Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 2 novembre 2026 — ChosunBiz : lancement à la mi-décembre. États-Unis et Corée du Sud seulement.

Prochaine étape : Mi-décembre 2026 — Commercialisation attendue. Date et prix non confirmés.

Rumeurs · Été 2027 au plus tôt (rumeur)

Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 30 octobre 2026 — Lanzuk : deux Fold 9 à l’étude. Wide Plus ou Fan Edition.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Été 2027 — Lancement attendu du Galaxy Z Fold 9. Pas avant cette période.

Rumeurs · 2029 au plus tôt (rumeur)

Rumeuromètre : 6 rumeurs suivies : 6 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 31 octobre 2026 — Gurman confirme l’étude d’un iMac OLED. « À quelques années » selon le journaliste.

Prochaine étape : 2028 — Finalisation attendue des dalles. LG Display et Samsung visent cette date.

Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 4 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : un iPad Air OLED en 2027. Avec un iPad Pro et un iPad d’entrée de gamme.

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Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Date, puce et prix à confirmer.

Rumeurs · Premier semestre 2027 en Chine (rumeur)

Rumeuromètre : 10 rumeurs suivies : 10 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 4 novembre 2026 — Le Dimensity 9600 Pro à l’essai. Nom de code Xingyun.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu en Chine. Aucune date confirmée par OPPO.

Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Rumeuromètre : 9 rumeurs suivies : 4 encore à l’état de rumeur, 5 confirmées.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — 25e anniversaire d’Xbox : « Fin 2026 » → « 19 – 22 octobre 2026 »

Calendrier — Nouvelles informations promises : « Plus tard en 2026 » → « Fin 2026 »

Calendrier — Versions alpha aux studios : « 2027 » → « Plus tard en 2026 »

Calendrier — Lancement grand public estimé : « Fin 2027 ou 2028 » → « 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Lancement grand public estimé.

Une fourchette de prix de 1 200 à 1 800 dollars est évoquée.

Une console portable pourrait accompagner le lancement en 2027.

La compatibilité avec les jeux physiques reste une piste à confirmer.

Les projections internes évoquent un positionnement particulièrement haut de gamme, mais aucun tarif officiel n’existe à ce stade.

Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.

Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Lancement possible : « Fin 2027 » → « 5 novembre 2026 »

Calendrier — Lancement alternatif évoqué : « 2028 » → « Fin 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Lancement alternatif évoqué.

Sony confirme que le développement de la PS6 avance comme prévu.

La directrice financière Lin Tao indique que Sony a sécurisé suffisamment de mémoire pour poursuivre le développement.

Ces déclarations ont été faites lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, le 5 novembre.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.

Attendu · Novembre 2026 (attendu, en Chine)

Rumeuromètre : 8 rumeurs suivies : 6 encore à l’état de rumeur, 1 confirmée, 1 partielle.

Ce qui a changé dans le dossier :

Date de sortie : « Nov. – déc. 2026 (supposé) » → « Novembre 2026 (attendu, en Chine) »

Niveau de confiance : « incertain » → « probable »

Statut : « Rumeurs » → « Attendu »

Calendrier — Présentation supposée de la série 700 : « Nov. – déc. 2026 » → « 6 novembre 2026 »

Jalon ajouté au calendrier : Présentation supposée de la série 700.

Modèles : « Honor 700 Pro (évoqué) » → « Honor 700, Honor 700 Pro, Honor 700S »

Jalon ajouté au calendrier : Lancement commercial en Chine.

3 novembre : trois modèles homologués, lancement attendu ce mois-ci.

6 novembre : Honor dévoile le design des 700, 700 Pro et 700S, sans les annoncer officiellement.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Novembre 2026 — Annonce officielle et lancement en Chine. Date de présentation, prix et date de vente non communiqués.

Attendu · Juin 2027 (estimation)

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Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur, 1 confirmée, 1 partielle.

Ce qui a changé dans le dossier :

Date de sortie : « Mi-2027 (estimation) » → « Juin 2027 (estimation) »

Calendrier — Pixel 12 : « Août 2027 (estimation) » → « Été 2027 (estimation) »

Jalon ajouté au calendrier : Pixel 12.

Un calendrier calqué sur Android 17 Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche

Contacts, intelligence artificielle et personnalisation : plusieurs évolutions attendues.

Prochaine étape : Février 2027 (estimation) — Première bêta attendue. Bêta 1 à la mi-février, bêta 2 fin février, bêta 3 fin mars et bêta 4 à la mi-avril.

Rumeurs · 2027 (non confirmée)

Rumeuromètre : 8 rumeurs suivies : 8 encore à l’état de rumeur.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Avant l’iPhone 20 : « Printemps 2027 » → « 6 novembre 2026 »

Calendrier — Lancement de l’iPhone 20 : « 2027 (ou 2028) » → « Printemps 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Lancement de l’iPhone 20.

Le poinçon resterait présent sur les iPhone 20 Pro.

Le 6 novembre, Digital Chat Station 72 % fiable affirme que les iPhone 20 Pro et Pro Max conserveraient une ouverture dédiée à la caméra selfie.

Un verre incurvé jusqu’aux angles donnerait l’impression d’un appareil presque entièrement recouvert de verre.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Printemps 2027 — Avant l’iPhone 20. Lancement attendu des iPhone 18, 18e et Air 2.

Rumeurs · Mars ou avril 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 10 rumeurs suivies : 10 encore à l’état de rumeur.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Lancement attendu : « Printemps 2027 » → « 30 octobre – 3 novembre 2026 »

Calendrier — Prix et sortie en France : « À confirmer » → « Printemps 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Prix et sortie en France.

Date de sortie : « Printemps 2027 (mars selon Jeff Pu) » → « Mars ou avril 2027 (rumeur) »

Fuites du 30 octobre et du 3 novembre : batterie de 3 500 mAh, écran de 6,55 pouces et lancement en mars ou avril.

Digital Chat Station avance une batterie de 3 500 mAh, contre environ 3 149 mAh sur le premier iPhone Air, soit un gain théorique de 11 %.

Le gain d’autonomie pourrait également dépendre de la nouvelle puce gravée en 2 nm.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu, avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.

Rumeurs · Mars ou avril 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 11 rumeurs suivies : 11 encore à l’état de rumeur.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Mémoire plus chère : « Premier trimestre 2027 » → « 3 novembre 2026 »

Calendrier — Lancement attendu : « Printemps 2027 » → « Premier trimestre 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Lancement attendu.

Date de sortie : « Printemps 2027 » → « Mars ou avril 2027 (rumeur) »

Depuis la publication : nouvelles informations sur la production en novembre et les maquettes.

Fuite du 3 novembre : premières informations sur les trois modèles attendus au printemps 2027.

La hausse du coût de la mémoire pourrait également avoir des conséquences sur le prix de la prochaine génération.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier trimestre 2027 — Mémoire plus chère. Nouvel accord mémoire avec Samsung, jusqu’à 40 % plus cher selon DigiTimes.

Rumeurs · Début 2027

Rumeuromètre : 13 rumeurs suivies : 13 encore à l’état de rumeur.

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Présentation attendue : « Début 2027 » → « 23 octobre – 2 novembre 2026 »

Calendrier — Sortie en France : « À confirmer » → « Début 2027 »

Jalon ajouté au calendrier : Sortie en France.

Fin octobre : Exynos 2700 en production, batteries certifiées et coques déjà en vente.

Samsung aurait lancé la production de masse de l’Exynos 2700, gravé en 2 nm selon The Elec et Ice Universe.

La nouvelle puce pourrait produire environ 10 % de composants supplémentaires par rapport à l’Exynos 2600.

Les Galaxy S27, S27+ et S27 Pro pourraient adopter différentes configurations de processeurs.

Ce qu’on a publié cette semaine :

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Prochaine étape : Début 2027 — Présentation attendue. Février 2027 évoqué à partir du rythme habituel de Samsung.

Rumeurs · T1 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 7 rumeurs suivies : 7 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 10 octobre 2026 — Nouvelle fuite détaillée. Puce en 2 nm, quatre caméras dont 200 Mpx, dalle Samsung.

Prochaine étape : T1 2027 — Présentation attendue. Peut-être en mars, comme le Find N6.

Rumeurs · Fin 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 3 rumeurs suivies : 3 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 2 novembre 2026 — Gurman : une seconde génération axée sur l’IA. M7 Pro et M7 Max avec capacités IA matérielles.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement attendu. Dates, prix et fonctions à confirmer.

Rumeurs · 2027 (rumeur)

Rumeuromètre : 5 rumeurs suivies : 5 encore à l’état de rumeur.

Dernier jalon : 1er novembre 2026 — Gurman : un 14 pouces M7 redessiné. Châssis plus fin et plus léger.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 2027 — Lancement attendu du MacBook Pro M7. Date, prix et écran à confirmer.

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