Le Galaxy S27 Ultra pourrait marquer une rupture esthétique avec les précédents modèles haut de gamme de Samsung. Des rendus publiés ces dernières semaines ont déjà dévoilé une nouvelle disposition horizontale des appareils photo.

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Un exemplaire factice, réalisé par Android Headlines à partir de ces visuels, permet désormais de mieux apprécier les changements envisagés, notamment au niveau du bloc photo et de ses proportions.

Cette évolution ne serait pas uniquement esthétique. La nouvelle position de la barre photo pourrait aussi répondre à un problème rencontré par certains utilisateurs du Galaxy S26 Ultra avec les accessoires de recharge sans fil magnétiques. Mais, comme souvent avec les informations qui circulent plusieurs mois avant une présentation, ces éléments restent à prendre avec prudence.

Une barre photo horizontale et un téléobjectif en moins ?

Par rapport au Galaxy S26 Ultra, le futur modèle adopterait une barre photo horizontale, placée légèrement plus haut sur la face arrière. L’ensemble évoquerait le design des récents iPhone 18 Pro et Pro Max, avec un bloc photo plus large et une disposition différente des capteurs. Le modèle factice laisse également apparaître une caméra de moins que sur la génération actuelle.

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Cette absence pourrait être liée à une autre rumeur concernant la photographie. Samsung envisagerait de supprimer le téléobjectif optique 3x sur le Galaxy S27 Ultra. Cette information n’est toutefois pas confirmée et il est encore trop tôt pour déterminer la configuration définitive du système photo.

Le bloc arrière présenterait également une protubérance surélevée dans sa partie supérieure. Le S Pen resterait logé dans la partie inférieure gauche du smartphone. Sur la tranche inférieure, les découpes destinées au tiroir SIM, au port USB-C et aux haut-parleurs seraient toujours présentes, tandis que les boutons d’alimentation et de volume resteraient positionnés sur le côté droit.

Samsung pourrait améliorer la recharge sans fil magnétique

Le changement de position du bloc photo pourrait avoir une conséquence plus pratique. Contrairement à certains smartphones concurrents, les Galaxy ne disposent pas de magnets Qi2 intégrés. Il reste donc à savoir si Samsung compte enfin adopter cette technologie avec le S27 Ultra.

Sur le Galaxy S26 Ultra, l’utilisation d’accessoires magnétiques pour la recharge sans fil peut poser problème à certains utilisateurs. La protubérance importante du module photo serait susceptible de gêner l’alignement entre le smartphone et l’accessoire. Un mauvais positionnement peut alors entraîner une recharge plus lente ou une température élevée pendant l’opération.

En remontant la barre photo, Samsung pourrait libérer davantage d’espace pour les accessoires magnétiques et améliorer leur positionnement. Cette hypothèse expliquerait en partie le choix du nouveau design. Rien ne permet cependant d’affirmer à ce stade que le Galaxy S27 Ultra intégrera des aimants Qi2 ou que le problème sera totalement résolu.

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Un design qui divise déjà les utilisateurs

La nouvelle esthétique ne fait pas l’unanimité. Les réactions observées sur Reddit vont dans le même sens, certains internautes comparant le résultat à un mélange entre les smartphones OPPO, OnePlus et les iPhone, tandis que d’autres y voient une ressemblance avec les modèles Honor.

Ces réactions restent celles d’une partie des communautés en ligne et ne constituent pas une mesure représentative de l’ensemble des acheteurs potentiels. Elles montrent néanmoins que Samsung prendrait un risque esthétique en abandonnant la disposition verticale utilisée sur ses précédents modèles Ultra.

Le nouveau bloc photo présente aussi une particularité relevée dans l’analyse du modèle factice : malgré la taille importante de l’îlot, les objectifs semblent toujours dépasser de la surface arrière. La disposition pourrait ainsi laisser une asymétrie visuelle et soulever des questions sur la stabilité du téléphone lorsqu’il est posé à plat.

Des dimensions proches du Galaxy S26 Ultra

D’après Android Headlines, le modèle factice mesure 163,76 × 78,25 × 7,97 mm. Des dimensions presque identiques à celles du Galaxy S26 Ultra, ce qui suggère que Samsung ne prévoirait pas de transformation majeure du gabarit.

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L’exemplaire factice semblerait également moins sujet au balancement sur une surface plane que le modèle actuel. Cette observation doit toutefois être relativisée : son poids et sa répartition interne ne correspondent pas nécessairement à ceux du smartphone commercialisé. Il serait donc prématuré d’en déduire que le Galaxy S27 Ultra sera effectivement plus stable.

La famille Galaxy S27 est attendue au premier trimestre 2027. Plusieurs informations évoquent également une augmentation des prix pour les futurs modèles, sans qu’une grille tarifaire officielle soit disponible. D’ici là, le design, la configuration photo et les éventuelles améliorations de recharge sans fil devront encore être confirmés par Samsung.