Semaine chargée côté sorties. OnePlus lance son OnePlus 16 ce lundi à 19 h, heure de Chine ; Apple tient mardi son événement « Welcome Home » sans produit annoncé, mais avec un écran connecté qui pourrait s’appeler HomeView plutôt que HomePad, selon Mark Gurman ; RedMagic dévoile son RedMagic 12 Pro+ jeudi ; et vendredi, les premiers PC RTX Spark arrivent chez les clients, le jour où l’iPhone Duo ouvre aussi ses précommandes.
Voici ce qui a changé dans chaque dossier.
Au programme cette semaine
- lundi 12 octobre — OnePlus 16 et OnePlus 16R : tout ce que l’on sait (12 octobre 2026, 19 h heure de Chine (confirmé))
- mardi 13 octobre — Apple HomePad (ou HomeView ?) : tout ce que l’on sait sur l’écran connecté d’Apple (13 octobre 2026 (événement confirmé par Apple, produit non annoncé))
- jeudi 15 octobre — RedMagic 12 Pro+ : tout ce que l’on sait (15 octobre 2026 (Chine, 14 h 30 locale))
- vendredi 16 octobre — PC Nvidia RTX Spark : tout ce que l’on sait (16 octobre 2026 (Surface Laptop Ultra, précommandes ouvertes)) – Lancement des précommandes pour l’iPhone Duo
Dossier par dossier
OnePlus 16 et OnePlus 16R : tout ce que l’on sait
Sort cette semaine (lundi 12 octobre) · Rumeurs · 12 octobre 2026, 19 h heure de Chine (confirmé)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Batterie de 9 000 mAh confirmée, charge 100 W filaire
- Un premier score Geekbench 7
- Configurations officielles : pas de version 8 Go à ce stade
Ce qu’on a publié cette semaine :
- OnePlus 16 : recharge sans fil 50 W, batterie de 9 000 mAh et résistance IP69K confirmées
- OnePlus 16 : une batterie de 9 000 mAh et un écran à 185 Hz pour le gaming
- OnePlus 16 : un écran BOE X4 à 165 Hz, avec des pointes à 185 Hz
Prochaine étape : 12 octobre 2026 — Présentation en Chine. Présentation à 19 h, heure de Chine (13 h à Paris).
Apple HomePad (ou HomeView ?) : tout ce que l’on sait sur l’écran connecté d’Apple
Sort cette semaine (mardi 13 octobre) · Attendu · 13 octobre 2026 (événement confirmé par Apple, produit non annoncé)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Un nom qui change : HomeView plutôt que HomePad, selon Gurman
- Puce A18 et prix de 350 dollars : des fuites
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Apple Home : un iPhone pourrait contrôler les accessoires connectés via la Dynamic Island
- Apple prépare une mystérieuse annonce « Welcome home » pour le 13 octobre
- Apple et LG : la serrure et le thermostat connectés se dévoilent avant le lancement
- Apple et LG prépareraient une serrure, un thermostat et une sonnette connectés
Prochaine étape : 13 octobre 2026 — Événement « Apple Experience ». Tribeca, New York, à 9 h heure de l’Est (15 h en France).
RedMagic 12 Pro+ : tout ce que l’on sait
Sort cette semaine (jeudi 15 octobre) · Attendu · 15 octobre 2026 (Chine, 14 h 30 locale)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Lancement confirmé le 15 octobre en Chine
- Refroidissement : une boucle d’eau RGB visible au dos
- Un premier score Geekbench 7 en tête des Snapdragon Extreme Gen 6
- Premiers déballages en Chine : 231 g mesurés, trois coloris
Ce qu’on a publié cette semaine :
- RedMagic 12 Pro+ : un refroidissement liquide RGB inédit et des bordures de 0,96 mm
- RedMagic 12 Pro+ : un design transparent, des bordures de 0,96 mm et un refroidissement XXL
- RedMagic 12 Pro+ : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bat déjà des records sur Geekbench
Prochaine étape : 15 octobre 2026 — Lancement en Chine. Lancement en Chine à 14 h 30, heure locale, confirmé par RedMagic.
PC Nvidia RTX Spark : tout ce que l’on sait
Sort cette semaine (vendredi 16 octobre) · Annoncé · 16 octobre 2026 (Surface Laptop Ultra, précommandes ouvertes)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Surface, Dell, Lenovo, ASUS : les machines en précommande
- Prix : de 2 599 à 3 799 dollars en entrée de gamme
- Événement du 7 octobre : précommandes ouvertes, livraisons dès le 16
- Premières prises en main : une belle machine, des tests à venir
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Surface Laptop Ultra : Microsoft promet deux fois les performances d’un MacBook Pro M5 en IA locale
- ASUS ProArt P16 et P14 : les premiers PC RTX Spark arrivent avec jusqu’à 128 Go de mémoire
- Surface Laptop Ultra : prix, date de sortie et fiche technique du portable RTX Spark de Microsoft
- Événement Microsoft Windows et Surface : Surface Laptop Ultra, RTX Spark et IA locale, le direct
Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Premières livraisons. Surface Laptop Ultra, Dell XPS 16 et d’autres modèles, selon les revendeurs.
Pixel 12, 12 Pro, 12 Pro XL et 12 Pro Fold : tout ce que l’on sait
Rumeurs · Août 2027 (attendu, non confirmé)
Dernier jalon : 5 octobre 2026 — Fuite de la base GSMA. Références des quatre modèles et résolutions d’écran.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Août 2027 — Présentation attendue. Aucune date communiquée par Google.
GTA 6 : tout ce que l’on sait
Annoncé · 19 novembre 2026
Ce qui a changé dans le dossier :
- Love magazine : de nouvelles images de Jason et Lucia
- Le 5 octobre, Rockstar a diffusé de nouvelles images par l’intermédiaire de Love magazine : Jason et Lucia dans un restaurant et dans un jardin, et un véhicule bleu vu de l’arrière dans le monde ouvert. Le studio…
Ce qu’on a publié cette semaine :
- GTA 6 : une nouvelle fuite de 25 minutes montre Jason… entièrement nu
- GTA 6 sur PC dès novembre grâce au cloud Xbox ? Une rumeur déjà démentie
Prochaine étape : 12 novembre 2026 — Préchargement. Pour les versions numériques précommandées.
PS6 : tout ce que l’on sait sur la prochaine PlayStation
Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Ce qui a changé dans le dossier :
- La pénurie de mémoire pourrait durer jusqu’en 2028
- Lors de ses résultats, le PDG de Micron a prévenu que la demande dépasserait l’offre en 2027 et en 2028, sans visibilité sur un retour à l’équilibre. Pure Xbox note que la PS6 est exposée aux mêmes tensions…
Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.
Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console
Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Une « famille d’appareils » et une pénurie de mémoire qui s’éternise
- Début octobre, Pure Xbox rapporte des propos tenus par Asha Sharma lors d’une réunion interne : Xbox passe à une « famille d’appareils » pour la génération 10. Le patron d’Xbox parle d’« une grande console d’abord »,…
Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.
Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra : tout ce que l’on sait
Rumeurs · Début 2027
Ce qui a changé dans le dossier :
- Nouvelles fuites de fin septembre : mémoire, caméra et coloris
- Deux promesses du printemps ne tiennent plus. L’ouverture variable sur le 200 Mpx de l’Ultra, annoncée en mai en réponse à l’iPhone 18 Pro, aurait été abandonnée : trop coûteuse et trop encombrante, selon ETNews. Et le stockage…
- Nouvelles fuites de fin septembre : mémoire, caméra et coloris
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Galaxy S27 : Samsung réduirait sa production de smartphones face à l’explosion du prix de la mémoire
- Galaxy S27 Ultra : Samsung miserait sur l’optimisation de la recharge et l’IA contre les reflets
- Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait quatre coloris classiques et une nouvelle teinte rose
- Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait enfin une solution aux problèmes d’écran du S26 Ultra
Prochaine étape : Début 2027 — Présentation attendue. Les Galaxy S26 avaient été présentés le 25 février 2026.
iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable
Annoncé · Disponible le 23 octobre 2026
Ce qui a changé dans le dossier :
- Autonomie : jusqu’à 44 heures sur l’écran externe
- L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros (1 999 dollars aux États-Unis) pour 256 Go, avec des configurations jusqu’à 2 To. Les précommandes ouvrent le 16 octobre à 5 h (heure du Pacifique), la commercialisation suit le 23…
- Le détail qui compte : les deux écrans partagent exactement le même ratio, ce qui doit fluidifier le passage d’une dalle à l’autre. Les deux prennent en charge ProMotion, l’affichage permanent et 1 000 nits de luminosité maximale.
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Prix iPhone en France : iPhone 18 Pro, Pro Max, Duo et iPhone 17
- iPhone Duo : Quick Look pourrait afficher deux pages de PDF côte à côte
- Motorola prépare un Razr Fold plus large pour répondre à l’iPhone Duo
Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Ouverture des précommandes. À partir de 2 339 € en 256 Go.
iPhone Air 2 : tout ce que l’on sait sur le successeur de l’iPhone ultrafin
Rumeurs · Printemps 2027 (mars selon Jeff Pu)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Un second capteur 48 mégapixels, enfin un ultra grand-angle
- C’est la fuite la plus répandue. Le premier iPhone Air n’a qu’un capteur Fusion de 48 mégapixels, avec un zoom 2x par recadrage, sans ultra grand-angle, téléobjectif, macro ni vidéo spatiale. Jon Prosser, Jeff Pu et le leaker…
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu. Avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.
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