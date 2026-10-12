Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Semaine chargée côté sorties. OnePlus lance son OnePlus 16 ce lundi à 19 h, heure de Chine ; Apple tient mardi son événement « Welcome Home » sans produit annoncé, mais avec un écran connecté qui pourrait s’appeler HomeView plutôt que HomePad, selon Mark Gurman ; RedMagic dévoile son RedMagic 12 Pro+ jeudi ; et vendredi, les premiers PC RTX Spark arrivent chez les clients, le jour où l’iPhone Duo ouvre aussi ses précommandes.

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Voici ce qui a changé dans chaque dossier.

Au programme cette semaine

Dossier par dossier

Sort cette semaine (lundi 12 octobre) · Rumeurs · 12 octobre 2026, 19 h heure de Chine (confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

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Batterie de 9 000 mAh confirmée, charge 100 W filaire

Un premier score Geekbench 7

Configurations officielles : pas de version 8 Go à ce stade

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 12 octobre 2026 — Présentation en Chine. Présentation à 19 h, heure de Chine (13 h à Paris).

Sort cette semaine (mardi 13 octobre) · Attendu · 13 octobre 2026 (événement confirmé par Apple, produit non annoncé)

Ce qui a changé dans le dossier :

Un nom qui change : HomeView plutôt que HomePad, selon Gurman

Puce A18 et prix de 350 dollars : des fuites

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 13 octobre 2026 — Événement « Apple Experience ». Tribeca, New York, à 9 h heure de l’Est (15 h en France).

Sort cette semaine (jeudi 15 octobre) · Attendu · 15 octobre 2026 (Chine, 14 h 30 locale)

Ce qui a changé dans le dossier :

Lancement confirmé le 15 octobre en Chine

Refroidissement : une boucle d’eau RGB visible au dos

Un premier score Geekbench 7 en tête des Snapdragon Extreme Gen 6

Premiers déballages en Chine : 231 g mesurés, trois coloris

Ce qu’on a publié cette semaine :

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Prochaine étape : 15 octobre 2026 — Lancement en Chine. Lancement en Chine à 14 h 30, heure locale, confirmé par RedMagic.

Sort cette semaine (vendredi 16 octobre) · Annoncé · 16 octobre 2026 (Surface Laptop Ultra, précommandes ouvertes)

Ce qui a changé dans le dossier :

Surface, Dell, Lenovo, ASUS : les machines en précommande

Prix : de 2 599 à 3 799 dollars en entrée de gamme

Événement du 7 octobre : précommandes ouvertes, livraisons dès le 16

Premières prises en main : une belle machine, des tests à venir

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Premières livraisons. Surface Laptop Ultra, Dell XPS 16 et d’autres modèles, selon les revendeurs.

Rumeurs · Août 2027 (attendu, non confirmé)

Dernier jalon : 5 octobre 2026 — Fuite de la base GSMA. Références des quatre modèles et résolutions d’écran.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Août 2027 — Présentation attendue. Aucune date communiquée par Google.

Annoncé · 19 novembre 2026

Ce qui a changé dans le dossier :

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Love magazine : de nouvelles images de Jason et Lucia

Le 5 octobre, Rockstar a diffusé de nouvelles images par l’intermédiaire de Love magazine : Jason et Lucia dans un restaurant et dans un jardin, et un véhicule bleu vu de l’arrière dans le monde ouvert. Le studio…

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 12 novembre 2026 — Préchargement. Pour les versions numériques précommandées.

Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

La pénurie de mémoire pourrait durer jusqu’en 2028

Lors de ses résultats, le PDG de Micron a prévenu que la demande dépasserait l’offre en 2027 et en 2028, sans visibilité sur un retour à l’équilibre. Pure Xbox note que la PS6 est exposée aux mêmes tensions…

Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.

Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

Une « famille d’appareils » et une pénurie de mémoire qui s’éternise

Début octobre, Pure Xbox rapporte des propos tenus par Asha Sharma lors d’une réunion interne : Xbox passe à une « famille d’appareils » pour la génération 10. Le patron d’Xbox parle d’« une grande console d’abord »,…

Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.

Rumeurs · Début 2027

Ce qui a changé dans le dossier :

Nouvelles fuites de fin septembre : mémoire, caméra et coloris

Deux promesses du printemps ne tiennent plus. L’ouverture variable sur le 200 Mpx de l’Ultra, annoncée en mai en réponse à l’iPhone 18 Pro, aurait été abandonnée : trop coûteuse et trop encombrante, selon ETNews. Et le stockage…

Nouvelles fuites de fin septembre : mémoire, caméra et coloris

Ce qu’on a publié cette semaine :

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Prochaine étape : Début 2027 — Présentation attendue. Les Galaxy S26 avaient été présentés le 25 février 2026.

Annoncé · Disponible le 23 octobre 2026

Ce qui a changé dans le dossier :

Autonomie : jusqu’à 44 heures sur l’écran externe

L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros (1 999 dollars aux États-Unis) pour 256 Go, avec des configurations jusqu’à 2 To. Les précommandes ouvrent le 16 octobre à 5 h (heure du Pacifique), la commercialisation suit le 23…

Le détail qui compte : les deux écrans partagent exactement le même ratio, ce qui doit fluidifier le passage d’une dalle à l’autre. Les deux prennent en charge ProMotion, l’affichage permanent et 1 000 nits de luminosité maximale.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Ouverture des précommandes. À partir de 2 339 € en 256 Go.

Rumeurs · Printemps 2027 (mars selon Jeff Pu)

Ce qui a changé dans le dossier :

Un second capteur 48 mégapixels, enfin un ultra grand-angle

C’est la fuite la plus répandue. Le premier iPhone Air n’a qu’un capteur Fusion de 48 mégapixels, avec un zoom 2x par recadrage, sans ultra grand-angle, téléobjectif, macro ni vidéo spatiale. Jon Prosser, Jeff Pu et le leaker…

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Printemps 2027 — Lancement attendu. Avec l’iPhone 18 et l’iPhone 18e.

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