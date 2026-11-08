Pourquoi ça compte. L’iMac M6 reste en LCD avec le design de 2021, et le burn-in est le principal frein à l’OLED de bureau.

Mark Gurman confirme qu’Apple étudie un iMac OLED « à quelques années » ; The Elec ne voit rien avant 2029, avec une dalle de 24 pouces demandée à LG Display et Samsung.

Apple étudie bien un iMac à écran OLED, mais il faudra patienter. Mark Gurman, de Bloomberg, l’a confirmé sur son podcast tout en jugeant le projet « à quelques années » ; le média coréen The Elec, lui, ne voit pas de produit avant 2029. Apple n’a rien annoncé : ce dossier trie ce qui est rapporté de ce qui relève de l’hypothèse.

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L’iMac actuel est l’iMac M6, annoncé le 28 octobre pour une vente le 6 novembre, qui garde un écran LCD et le design de 2021 : voir sa fiche produit. L’OLED arrive en revanche déjà sur les Mac portables, avec le MacBook Pro OLED tactile. Notre premier article sur l’iMac OLED est ici, l’analyse de la dalle là.

Gurman confirme l’étude, pas le calendrier Prudence

« Ils étudient un iMac OLED, je peux vous le confirmer, mais je pense que cela reste à quelques années », a déclaré Mark Gurman dans son podcast Power On. Il ne précise ni la taille, ni la version concernée, ni la date. Le projet est donc réel au stade de l’étude, sans produit annoncé.

Le burn-in, principal frein d’un OLED de bureau Solide

Un ordinateur de bureau affiche pendant des heures les mêmes éléments (barre des menus, Dock, fenêtres), le cas le plus exigeant pour une dalle OLED : le marquage permanent, ou burn-in. C’est la raison avancée pour expliquer pourquoi l’iMac reste en LCD alors que l’OLED équipe les iPhone, les Apple Watch, les iPad Pro et désormais les MacBook Pro.

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LG Display et Samsung travailleraient sur une dalle dédiée Prudence

Selon The Elec, LG Display développe une dalle OLED pensée pour le bureau, qui ajouterait une seconde couche bleue à la structure actuelle de quatre couches (bleu-vert-bleu-rouge). Répartir le courant sur plus de pixels émissifs réduirait l’usure et le risque de marquage. Apple aurait demandé à LG Display et à Samsung des dalles de 24 pouces, 218 pixels par pouce et jusqu’à 600 nits, contre 500 nits sur l’iMac actuel. Ces chiffres viennent d’un rapport de presse, pas d’Apple.

Pas avant 2029 ? Prudence

The Elec situe la finalisation des développements autour de 2028, ce qui repousserait un iMac OLED à 2029 au plus tôt une fois la validation industrielle faite. Les couches supplémentaires augmentent aussi les coûts et compliquent les rendements. La fourchette de Gurman (« quelques années ») et celle de The Elec se rejoignent, sans convergence sur une date précise.

Quel iMac, à quel prix ? À vérifier

Gurman ne dit pas quelle version recevrait l’OLED. Notre article évoque trois pistes, toutes des suppositions : un iMac haut de gamme, un iMac de 27 pouces souvent évoqué dans les rumeurs, ou un retour de l’iMac Pro. Les tout-en-un OLED restent rares et chers sur le marché, ce qui pourrait pousser Apple à réserver la technologie à une configuration supérieure.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, la taille, le prix, le design (inchangé depuis 2021) et le fournisseur de la dalle. Aucun de ces éléments n’est confirmé : seule l’étude du projet l’est, par Mark Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de The Elec et de nos articles d’août et d’octobre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.