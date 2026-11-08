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Rumeurs · Produit

iMac OLED : tout ce que l’on sait sur le futur tout-en-un d’Apple

Mark Gurman confirme qu’Apple étudie un iMac OLED, mais « à quelques années » ; The Elec ne voit rien avant 2029. Dalle LG Display et Samsung, 24 pouces, burn-in : voici le tri entre ce qui est confirmé et ce qui est supposé.

Lancement attendu 2029 au plus tôt (rumeur)
Rumeurs depuis Août 2026
Sources 2

Yohann Poiron

Ordinateurs

Rumeuromètre 6 rumeurs suivies, 0 tranchée
Apple préparerait un iMac OLED, mais il faudrait encore patienter plusieurs années
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 7 rumeurs recensées · 2 sources citées
L'ESSENTIEL

Mark Gurman confirme qu’Apple étudie un iMac OLED « à quelques années » ; The Elec ne voit rien avant 2029, avec une dalle de 24 pouces demandée à LG Display et Samsung.

Pourquoi ça compte. L’iMac M6 reste en LCD avec le design de 2021, et le burn-in est le principal frein à l’OLED de bureau.

  • Apple étudie un iMac OLED, produit « à quelques années » selon Mark Gurman.
  • Lancement pas avant 2029 selon The Elec.
  • Dalle de 24 pouces demandée à LG Display et Samsung ; taille, prix et version non connus.

Apple étudie bien un iMac à écran OLED, mais il faudra patienter. Mark Gurman, de Bloomberg, l’a confirmé sur son podcast tout en jugeant le projet « à quelques années » ; le média coréen The Elec, lui, ne voit pas de produit avant 2029. Apple n’a rien annoncé : ce dossier trie ce qui est rapporté de ce qui relève de l’hypothèse.

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L’iMac actuel est l’iMac M6, annoncé le 28 octobre pour une vente le 6 novembre, qui garde un écran LCD et le design de 2021 : voir sa fiche produit. L’OLED arrive en revanche déjà sur les Mac portables, avec le MacBook Pro OLED tactile. Notre premier article sur l’iMac OLED est ici, l’analyse de la dalle .

Gurman confirme l’étude, pas le calendrierPrudence

« Ils étudient un iMac OLED, je peux vous le confirmer, mais je pense que cela reste à quelques années », a déclaré Mark Gurman dans son podcast Power On. Il ne précise ni la taille, ni la version concernée, ni la date. Le projet est donc réel au stade de l’étude, sans produit annoncé.

Le burn-in, principal frein d’un OLED de bureauSolide

Un ordinateur de bureau affiche pendant des heures les mêmes éléments (barre des menus, Dock, fenêtres), le cas le plus exigeant pour une dalle OLED : le marquage permanent, ou burn-in. C’est la raison avancée pour expliquer pourquoi l’iMac reste en LCD alors que l’OLED équipe les iPhone, les Apple Watch, les iPad Pro et désormais les MacBook Pro.

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LG Display et Samsung travailleraient sur une dalle dédiéePrudence

Selon The Elec, LG Display développe une dalle OLED pensée pour le bureau, qui ajouterait une seconde couche bleue à la structure actuelle de quatre couches (bleu-vert-bleu-rouge). Répartir le courant sur plus de pixels émissifs réduirait l’usure et le risque de marquage. Apple aurait demandé à LG Display et à Samsung des dalles de 24 pouces, 218 pixels par pouce et jusqu’à 600 nits, contre 500 nits sur l’iMac actuel. Ces chiffres viennent d’un rapport de presse, pas d’Apple.

Pas avant 2029 ?Prudence

The Elec situe la finalisation des développements autour de 2028, ce qui repousserait un iMac OLED à 2029 au plus tôt une fois la validation industrielle faite. Les couches supplémentaires augmentent aussi les coûts et compliquent les rendements. La fourchette de Gurman (« quelques années ») et celle de The Elec se rejoignent, sans convergence sur une date précise.

Quel iMac, à quel prix ?À vérifier

Gurman ne dit pas quelle version recevrait l’OLED. Notre article évoque trois pistes, toutes des suppositions : un iMac haut de gamme, un iMac de 27 pouces souvent évoqué dans les rumeurs, ou un retour de l’iMac Pro. Les tout-en-un OLED restent rares et chers sur le marché, ce qui pourrait pousser Apple à réserver la technologie à une configuration supérieure.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, la taille, le prix, le design (inchangé depuis 2021) et le fournisseur de la dalle. Aucun de ces éléments n’est confirmé : seule l’étude du projet l’est, par Mark Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de The Elec et de nos articles d’août et d’octobre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
2021 Le design actuel arrive avec l’iMac M1
  • Aspect resté très proche depuis
  • Seules les puces ont évolué
Passé
12 août 2026 The Elec : LG Display prépare une dalle OLED de bureau
  • Seconde couche bleue contre le burn-in
  • Dalle de 24 pouces demandée par Apple
Passé
28 octobre 2026 Apple dévoile l’iMac M6
  • En vente le 6 novembre
  • Écran LCD et design conservés
Passé
31 octobre 2026 Gurman confirme l’étude d’un iMac OLED
  • « À quelques années » selon le journaliste
  • Aucun détail de taille ni de version
À venir
2028 Finalisation attendue des dalles
  • LG Display et Samsung visent cette date
  • Selon The Elec
À venir
2029 au plus tôt Lancement possible de l’iMac OLED
  • Après validation industrielle
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle iMac OLED
Écran LCD 24 pouces, 500 nits OLED, 600 nits demandés Rumeur The Elec
Définition Non précisée 218 pixels par pouce demandés Rumeur The Elec =
Technologie de dalle LCD OLED à cinq couches (seconde couche bleue) Rumeur The Elec
Taille 24 pouces Non précisée (27 pouces évoqué par la presse) Rumeur
Design Inchangé depuis 2021 Non confirmé Rumeur =
Date de sortie iMac M6 le 6 novembre 2026 2029 au plus tôt Rumeur The Elec

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 6. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

2 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable Étude d’un iMac OLED confirmée, « à quelques années »
The Elec Média coréen Fiable Dalle LG Display et Samsung, 24 pouces, 218 ppi, 600 nits, pas avant 2029

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