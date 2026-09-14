La série Galaxy S27 n’est attendue qu’au début de 2027, mais elle fait déjà l’objet d’un flot continu de fuites. Nous en avons publié plus de trente depuis avril. Un avertissement s’impose d’emblée : Samsung n’a rien officialisé sur ces téléphones. Seul le développement de sa puce Exynos 2700 est confirmé.

Ce dossier trie ce qui est corroboré par plusieurs sources indépendantes, ce qui reste fragile, et ce qui a déjà été démenti en cours de route — la liste est plus longue que d’habitude.

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Quatre modèles, dont un Galaxy S27 Pro inédit Solide

C’est l’information la mieux étayée. Des certifications GSMA listent quatre références : SM-S952B, SM-S956B, SM-S957B et SM-S958B, associées aux Galaxy S27, S27+, S27 Pro et S27 Ultra. Les premiers firmwares repérés sur les serveurs de Samsung couvrent eux aussi une gamme à quatre modèles.

Le nouveau venu est le S27 Pro, qui s’intercalerait entre le S27+ et l’Ultra et remplacerait l’expérience du modèle Edge. Prudence toutefois : un Galaxy S26 Pro avait lui aussi été annoncé l’an dernier, avant d’être abandonné.

L’Ultra renonce à son téléobjectif 3x Solide

La rumeur circule depuis mai, et le média coréen ETNews affirme que les schémas transmis aux fournisseurs la confirment : le Galaxy S27 Ultra perdrait son téléobjectif 3x de 10 mégapixels, présent depuis le Galaxy S21 Ultra et souvent jugé comme son maillon faible. Ice Universe, de son côté, assure qu’il n’y aura pas de second téléobjectif.

Entre 1x et environ 5x, Samsung s’appuierait sur le recadrage d’un nouveau capteur principal de 200 mégapixels, le ISOCELL HP6, successeur du HP2 utilisé depuis plusieurs générations, assisté par l’IA. Le S Pen, lui, reste bien présent.

Quel téléobjectif pour l’Ultra : 5x ou 4x ? À vérifier

Une fois le 3x supprimé, que reste-t-il ? Les fuites de l’été décrivaient un périscope 5x de 50 mégapixels, reconduit du S26 Ultra. Mais fin août, le leaker @phonefuturist a évoqué un nouveau téléobjectif 4x sur un capteur de 1/1,9 pouce, nettement plus grand que le 1/2,5 pouce actuel.

Un 4x mieux doté peut produire de meilleures images qu’un 5x plus petit, mais rien n’est tranché : Samsung évaluerait cinq prototypes différents de l’Ultra et pourrait conserver le 5x si le surcoût du grand capteur ne se justifie pas.

Le Galaxy S27 Pro, un « mini Ultra » sans S Pen Prudence

Le portrait est cohérent d’une fuite à l’autre : un écran d’environ 6,47 pouces, pas de S Pen, le même capteur principal de 200 mégapixels et le même ultra grand-angle de 50 mégapixels que l’Ultra, une puce haut de gamme, le Privacy Display et une batterie d’environ 5 000 mAh.

Son téléobjectif, en revanche, change selon les sources : 50 mégapixels ALoP en 3,5x au printemps, périscope 50 mégapixels 5x selon une autre fuite, puis 12 mégapixels en 3x selon ETNews en août. Une rumeur de Sonny Dickson évoquant « deux tailles d’Ultra » relève probablement d’une confusion avec ce modèle.

Un design qui se scinde en deux Prudence

Les coques et rendus CAD les plus récents dessinent deux familles. Les Galaxy S27 et S27+ garderaient un look très proche des S26 — écran de 6,3 pouces pour le modèle de base, objectifs verticaux séparés. Les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra adopteraient un grand bloc photo horizontal en haut du dos, rupture nette avec l’identité Galaxy.

Ce point a pourtant été contredit : mi-juillet, une fuite affirmait que Samsung renonçait à ce redesign et que les rendus étaient inexacts. Ceux publiés depuis vont de nouveau dans le sens du bloc horizontal. Côté Ultra, Ice Universe annonce aussi un cadre plus arrondi aux biseaux plus marqués, pour des dimensions quasi identiques au S26 Ultra (163,76 × 78,25 × 7,97 mm selon les CAD). Ce bloc libérerait de la place pour des aimants Qi2 intégrés, un défi avec le S Pen.

Des puces 2 nm, et peut-être l’Exynos sur l’Ultra Prudence

Toute la gamme passerait au 2 nm. Samsung a confirmé le développement de l’Exynos 2700, gravé en SF2P, pour lequel des rapports évoquent 12 % de performances en plus et 25 % de consommation en moins. En face, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, fabriqué par TSMC.

La surprise de septembre : selon MoneyToday, Samsung aurait commandé des cartes mères d’un Galaxy S27 Ultra sous Exynos 2700. Ce serait le premier Ultra à puce maison depuis le S22 Ultra. Le Snapdragon resterait aux États-Unis, la Corée recevant l’Exynos en premier. Des chiffres Geekbench préliminaires, invérifiables à ce stade, donnent l’avantage à l’Exynos en multicœur. La répartition européenne n’est pas fixée.

Des batteries enfin plus grandes Prudence

Depuis le Galaxy S20 Ultra, tous les Ultra embarquent 5 000 mAh. Sept générations sans changement. Samsung SDI testerait trois capacités pour le S27 Ultra : 5 200, 5 600 et 5 800 mAh. D’autres fuites parlent de 5 700 mAh, et les estimations jugées les plus crédibles se situent entre 5 200 et 5 500 mAh.

Le passage au silicium-carbone reste disputé : certaines sources l’annoncent, une autre affirme que la hausse se ferait sans changer de chimie. Pour le S27 standard, les estimations ont grimpé de 4 300 mAh à près de 5 000 mAh.

Le Privacy Display sur toute la gamme Prudence

Selon The Elec, les quatre modèles recevraient la technologie Flex Magic Pixel de Samsung Display, qui masque l’écran aux regards de côté sans film. Elle est aujourd’hui réservée au Galaxy S26 Ultra. Le rapport précise que la luminosité et la consommation posent encore des défis.

À l’avant, une nouvelle caméra selfie de 16 Mpx remplacerait le 12 Mpx inchangé depuis le S23, sur le Pro et l’Ultra au moins — peut-être avec un capteur carré, comme chez Apple.

Galaxy S27 et S27+ : mise à jour discrète ou vrai progrès ? À vérifier

Les informations divergent franchement. En juin, le leaker Lanzuk n’observait aucun nouveau composant en développement pour le S27 standard, qui reprendrait l’essentiel de la fiche du S26. Depuis, d’autres fuites lui prêtent un capteur principal Sony de 50 mégapixels et le même téléobjectif 3x que le S27 Pro, ce qui corrigerait l’un de ses points faibles.

Des dalles BOE sont aussi évoquées pour certains modèles, pour réduire les coûts. Aucune de ces pistes ne l’emporte clairement.

Ce qui a déjà été démenti À vérifier

Deux promesses du printemps ne tiennent plus. L’ouverture variable sur le 200 Mpx de l’Ultra, annoncée en mai en réponse à l’iPhone 18 Pro, aurait été abandonnée : trop coûteuse et trop encombrante, selon ETNews. Et le stockage UFS 5.0, présenté en avril comme l’atout de l’Ultra, serait remplacé par de l’UFS 4.0 et de la mémoire LPDDR5X, sans LPDDR6.

Ce que Samsung n’a toujours pas dit À vérifier

Tout, ou presque. La date de présentation d’abord : les Galaxy S26 avaient été annoncés le 25 février 2026, et les premiers tests de One UI 9.5 ont commencé une semaine plus tard que ceux de la version précédente, ce qui laisse envisager un léger décalage. Les prix ensuite : une fuite évoque jusqu’à 150 000 wons de plus en Corée pour l’Ultra, soit environ 95 euros, sur fond de flambée du coût de la mémoire et de hausse des puces Qualcomm.

Côté logiciel, la série arriverait sous One UI 9.5, basée sur Android 17, avec un accent renforcé sur Galaxy AI.

Dossier arrêté au 14 septembre 2026, à plusieurs mois du lancement. Établi à partir de notre suivi de la série depuis avril 2026. Aucune caractéristique n’étant confirmée par Samsung, il sera largement révisé d’ici la présentation.