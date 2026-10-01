Le 9 septembre 2026, Apple a présenté les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, alias iPhone Duo. Le modèle standard, lui, n’était pas au rendez-vous. Ce n’est pas un oubli : c’est le changement de calendrier le plus important de l’iPhone depuis des années.

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Voici ce que les fuites permettent de dire de l’iPhone 18, et surtout ce qu’elles ne permettent pas encore d’affirmer.

Pas en septembre, mais au printemps 2027 Solide

Apple a abandonné le lancement annuel unique. L’automne est désormais réservé aux modèles les plus chers ; les modèles plus accessibles — l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 — arriveraient au printemps 2027. Mark Gurman a détaillé ce calendrier dans la feuille de route d’Apple jusqu’en 2028, et l’absence du modèle standard à la keynote l’a rendu concret.

L’iPhone 18 existe bien. La cinquième bêta d’iOS 27 référence six futurs iPhone par leur nom de code, dont l’iPhone 18 sous le nom V67. Ces références ne disent rien de ses caractéristiques, mais elles confirment que le modèle est en développement.

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La date précise, elle, reste une projection : Apple ne l’a jamais communiquée.

Puce A20 : le passage au 2 nm Solide

L’iPhone 18 embarquerait la puce A20, gravée en 2 nm par TSMC, quand les modèles Pro utilisent la version A20 Pro. Le passage du 3 au 2 nm doit améliorer le rapport entre performances et consommation, et donner de la marge aux fonctions d’IA exécutées sur l’appareil.

Une rumeur a brièvement affirmé qu’Intel fabriquerait l’A20 des iPhone 18 d’entrée de gamme. Elle n’a tenu que quelques heures : le spécialiste Jukan n’a trouvé aucune mention d’Intel dans les documents internes d’Apple issus de la fuite liée à Tata Electronics.

RAM : 9 ou 12 Go, le vrai débat Prudence

Tout le monde s’accorde sur une hausse par rapport aux 8 Go de l’iPhone 17. Le chiffre, lui, divise. Ming-Chi Kuo avance 9 Go, les modèles Pro et le pliable restant à 12 Go. Jeff Pu, dans une note relayée par 9to5Mac, table au contraire sur 12 Go pour le modèle standard.

L’écart n’est pas anodin. Certaines fonctions d’iOS 27 reposent sur le modèle AFM Core Advanced, associé à la dictée avancée et aux nouvelles voix de Siri, dont l’exécution locale demanderait au moins 12 Go. Avec 9 Go, l’iPhone 18 pourrait donc être privé d’une partie de l’IA d’Apple.

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Un design presque inchangé Prudence

D’après le leaker Fixed Focus Digital, l’iPhone 18 reprendrait un design très proche de celui de l’iPhone 17, avec tout au plus une légère variation de dimensions. La nouveauté visible passerait surtout par de nouveaux coloris.

La Dynamic Island plus compacte, un temps annoncée pour toute la gamme, serait réservée aux modèles Pro. Apple continuerait ainsi de concentrer l’innovation visible sur le haut de gamme.

Modem C2 et puce N2 Prudence

La gamme iPhone 18 intégrerait le modem maison C2 et la puce de communication N2. Apple poursuivrait ainsi sa stratégie de réduction de sa dépendance à Qualcomm. Une connectivité satellite plus avancée est évoquée, mais pour les modèles Pro.

Le prix sous la pression de la mémoire Prudence

C’est la menace la plus concrète. Selon DigiTimes, Apple aurait accepté de nouveaux tarifs auprès de Samsung pour sa mémoire du premier trimestre 2027, avec des hausses de 30 à 40 % sur certains composants. Or c’est précisément la période de production de l’iPhone 18, de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2.

Le signal est déjà visible : juste après la keynote, Apple a relevé le prix de plusieurs anciens iPhone encore au catalogue. Aucun prix n’a en revanche fuité pour l’iPhone 18.

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Des économies sur les composants ? À vérifier

Pour contenir les coûts, Apple rapprocherait l’iPhone 18 de l’iPhone 18e, toujours selon Fixed Focus Digital. Plusieurs éléments seraient revus à la baisse : un GPU légèrement moins puissant, la suppression du bouton Contrôle de l’appareil photo, une caméra frontale moins avancée et une recharge sans fil moins rapide. L’écran OLED 120 Hz serait en revanche conservé.

À prendre avec prudence : c’est le même leaker qui a lancé la piste Intel démentie en juillet. Une autre hypothèse, celle d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels au lieu de 48, surprendrait tout autant, car elle constituerait un recul face à l’iPhone 17.

iPhone 18, Plus ou Air 2 : la gamme n’est pas figée À vérifier

En mars, une note de Tim Long (Barclays) évoquait, à côté de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e, soit un iPhone 18 Plus, soit un iPhone Air 2. Le « Plus » y était présenté comme une alternative, pas comme une certitude — et le code d’iOS 27 ne référence depuis que l’Air 2.

Plus radical, le leaker Early Apple affirme qu’Apple étudie la fusion de l’iPhone 18 et de l’iPhone Air 2 : le modèle fin prendrait le nom d’iPhone 18 et deviendrait l’iPhone de base, autour de 999 dollars. La source est peu établie, et le leaker parle lui-même d’une simple piste explorée. C’est la rumeur la plus fragile de ce dossier.