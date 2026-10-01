 Aller au contenu principal
BlogNT
Rumeurs · Produit

iPhone 18 : tout ce que l’on sait

Absent de la keynote du 9 septembre, l'iPhone 18 standard est attendu au printemps 2027. Puce A20 en 2 nm, RAM en hausse, design quasi inchangé et prix sous la pression de la mémoire : l'état des rumeurs, trié par niveau de confiance.

Lancement attendu Printemps 2027
Rumeurs depuis Mars 2026
Sources 8

Yohann Poiron

Smartphones

Apple saute l’iPhone 18 cet automne et augmente le prix des anciens modèles
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 28 septembre 2026 · 129 rumeurs recensées · 8 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un nouveau calendrier de lancement plaçant les modèles d'accès au printemps 2027.
  • L'intégration attendue d'une puissante puce A20 gravée en 2 nm par TSMC.
  • Des incertitudes persistant sur la quantité de RAM, oscillant entre 9 et 12 Go.
  • Une pression sur les prix exercée par la hausse du coût des composants mémoire.
  • Des choix stratégiques d'Apple pour segmenter nettement sa gamme entre standard et Pro.

Le 9 septembre 2026, Apple a présenté les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et son premier iPhone pliable, alias iPhone Duo. Le modèle standard, lui, n’était pas au rendez-vous. Ce n’est pas un oubli : c’est le changement de calendrier le plus important de l’iPhone depuis des années.

Publicité

Voici ce que les fuites permettent de dire de l’iPhone 18, et surtout ce qu’elles ne permettent pas encore d’affirmer.

Pas en septembre, mais au printemps 2027Solide

Apple a abandonné le lancement annuel unique. L’automne est désormais réservé aux modèles les plus chers ; les modèles plus accessibles — l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 — arriveraient au printemps 2027. Mark Gurman a détaillé ce calendrier dans la feuille de route d’Apple jusqu’en 2028, et l’absence du modèle standard à la keynote l’a rendu concret.

L’iPhone 18 existe bien. La cinquième bêta d’iOS 27 référence six futurs iPhone par leur nom de code, dont l’iPhone 18 sous le nom V67. Ces références ne disent rien de ses caractéristiques, mais elles confirment que le modèle est en développement.

Publicité

La date précise, elle, reste une projection : Apple ne l’a jamais communiquée.

Puce A20 : le passage au 2 nmSolide

L’iPhone 18 embarquerait la puce A20, gravée en 2 nm par TSMC, quand les modèles Pro utilisent la version A20 Pro. Le passage du 3 au 2 nm doit améliorer le rapport entre performances et consommation, et donner de la marge aux fonctions d’IA exécutées sur l’appareil.

Une rumeur a brièvement affirmé qu’Intel fabriquerait l’A20 des iPhone 18 d’entrée de gamme. Elle n’a tenu que quelques heures : le spécialiste Jukan n’a trouvé aucune mention d’Intel dans les documents internes d’Apple issus de la fuite liée à Tata Electronics.

RAM : 9 ou 12 Go, le vrai débatPrudence

Tout le monde s’accorde sur une hausse par rapport aux 8 Go de l’iPhone 17. Le chiffre, lui, divise. Ming-Chi Kuo avance 9 Go, les modèles Pro et le pliable restant à 12 Go. Jeff Pu, dans une note relayée par 9to5Mac, table au contraire sur 12 Go pour le modèle standard.

L’écart n’est pas anodin. Certaines fonctions d’iOS 27 reposent sur le modèle AFM Core Advanced, associé à la dictée avancée et aux nouvelles voix de Siri, dont l’exécution locale demanderait au moins 12 Go. Avec 9 Go, l’iPhone 18 pourrait donc être privé d’une partie de l’IA d’Apple.

Publicité

Un design presque inchangéPrudence

D’après le leaker Fixed Focus Digital, l’iPhone 18 reprendrait un design très proche de celui de l’iPhone 17, avec tout au plus une légère variation de dimensions. La nouveauté visible passerait surtout par de nouveaux coloris.

La Dynamic Island plus compacte, un temps annoncée pour toute la gamme, serait réservée aux modèles Pro. Apple continuerait ainsi de concentrer l’innovation visible sur le haut de gamme.

Modem C2 et puce N2Prudence

La gamme iPhone 18 intégrerait le modem maison C2 et la puce de communication N2. Apple poursuivrait ainsi sa stratégie de réduction de sa dépendance à Qualcomm. Une connectivité satellite plus avancée est évoquée, mais pour les modèles Pro.

Le prix sous la pression de la mémoirePrudence

C’est la menace la plus concrète. Selon DigiTimes, Apple aurait accepté de nouveaux tarifs auprès de Samsung pour sa mémoire du premier trimestre 2027, avec des hausses de 30 à 40 % sur certains composants. Or c’est précisément la période de production de l’iPhone 18, de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2.

Le signal est déjà visible : juste après la keynote, Apple a relevé le prix de plusieurs anciens iPhone encore au catalogue. Aucun prix n’a en revanche fuité pour l’iPhone 18.

Publicité

Des économies sur les composants ?À vérifier

Pour contenir les coûts, Apple rapprocherait l’iPhone 18 de l’iPhone 18e, toujours selon Fixed Focus Digital. Plusieurs éléments seraient revus à la baisse : un GPU légèrement moins puissant, la suppression du bouton Contrôle de l’appareil photo, une caméra frontale moins avancée et une recharge sans fil moins rapide. L’écran OLED 120 Hz serait en revanche conservé.

À prendre avec prudence : c’est le même leaker qui a lancé la piste Intel démentie en juillet. Une autre hypothèse, celle d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels au lieu de 48, surprendrait tout autant, car elle constituerait un recul face à l’iPhone 17.

iPhone 18, Plus ou Air 2 : la gamme n’est pas figéeÀ vérifier

En mars, une note de Tim Long (Barclays) évoquait, à côté de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e, soit un iPhone 18 Plus, soit un iPhone Air 2. Le « Plus » y était présenté comme une alternative, pas comme une certitude — et le code d’iOS 27 ne référence depuis que l’Air 2.

Plus radical, le leaker Early Apple affirme qu’Apple étudie la fusion de l’iPhone 18 et de l’iPhone Air 2 : le modèle fin prendrait le nom d’iPhone 18 et deviendrait l’iPhone de base, autour de 999 dollars. La source est peu établie, et le leaker parle lui-même d’une simple piste explorée. C’est la rumeur la plus fragile de ce dossier.

Suivre ce dossier

Recevez un e-mail quand nous mettons ce dossier à jour avec de nouvelles informations. Pas plus.

Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 La gamme se dessine
  • Une note de Barclays évoque un iPhone 18, un iPhone 18e et un iPhone 18 Plus ou Air 2 au printemps
  • Le report des modèles grand public à 2027 commence à circuler
Passé
Avril 2026 Puce, RAM et économies
  • Puce A20 en 2 nm chez TSMC, 12 Go de RAM évoqués pour toute la gamme
  • Fixed Focus Digital décrit un modèle plus proche de l'iPhone 18e pour contenir les coûts
  • Design présenté comme quasi identique à l'iPhone 17
Passé
Été 2026 Le débat sur la RAM
  • Ming-Chi Kuo avance 9 Go de RAM (juin)
  • La piste d'une puce A20 fabriquée par Intel est démentie en quelques heures (juillet)
  • Jeff Pu remonte à 12 Go (août)
Passé
Août 2026 iOS 27 trahit la gamme
  • La bêta 5 d'iOS 27 référence six futurs iPhone, dont l'iPhone 18 (V67)
Passé
9 septembre 2026 Keynote sans iPhone 18
  • Apple présente les 18 Pro, 18 Pro Max et le pliable, mais pas le modèle standard
  • Plusieurs anciens iPhone augmentent de prix
Prochain rendez-vous
Premier trimestre 2027 Mémoire plus chère
  • Nouvel accord mémoire avec Samsung, jusqu'à 40 % plus cher selon DigiTimes
À venir
Printemps 2027 Lancement attendu
  • iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 dans une même vague

Ce qui change

8 critères
Critère Version actuelle iPhone 18
Puce A19 — 3 nm A20 — 2 nm (TSMC)
RAM 8 Go 9 à 12 Go (selon les sources)
Calendrier Septembre, avec les Pro Printemps 2027, séparé des Pro
Design iPhone 17 Quasi identique, nouveaux coloris =
Dynamic Island Taille actuelle Inchangée (réduction réservée aux Pro) =
Écran OLED 120 Hz OLED 120 Hz, probablement conservé =
Bouton Contrôle de l'appareil photo Présent Possiblement supprimé
Recharge sans fil Vitesse actuelle Possiblement moins rapide

Sources & confiance

8 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman Bloomberg · Power On
Très fiable 		A détaillé la feuille de route jusqu'en 2028, dont le lancement de l'iPhone 18 au printemps.
Code d'iOS 27 Bêta 5 développeurs
Très fiable 		Référence l'iPhone 18 (V67), sans en révéler les caractéristiques.
Ming-Chi Kuo Analyste, TF International Securities
Très fiable 		Estime la RAM à 9 Go, contre 8 Go sur l'iPhone 17.
Jeff Pu Analyste · via 9to5Mac
Fiable 		Table sur 12 Go de RAM, en contradiction avec Kuo.
DigiTimes Presse · chaîne d'approvisionnement
Fiable 		Accord mémoire avec Samsung pour début 2027, 30 à 40 % plus cher.
Tim Long Analyste, Barclays
À vérifier 		Première mention d'un possible iPhone 18 Plus, présenté comme alternative à l'Air 2.
Fixed Focus Digital Leaker Weibo
À vérifier 		Source des économies de composants — et de la piste Intel, démentie.
Early Apple Leaker
À vérifier 		Fusion avec l'iPhone Air 2 à 999 dollars : source peu établie.

Questions fréquentes

Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
Rumeurs