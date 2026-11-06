Le futur iPhone 20 Pro pourrait ne pas bénéficier de la révolution esthétique attendue pour le modèle anniversaire d’Apple. Alors que plusieurs rumeurs évoquaient un design entièrement vitré, avec une caméra frontale dissimulée sous l’écran, une nouvelle fuite suggère que le constructeur conserverait finalement un poinçon visible. Une décision qui pourrait s’expliquer par les limites actuelles de la photographie sous l’écran.

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Selon le leaker chinois Digital Chat Station, les iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max conserveraient une ouverture dédiée à la caméra selfie. Cette information contraste avec les précédentes spéculations autour d’un écran intégral, sans découpe apparente.

Apple pourrait néanmoins travailler sur une évolution esthétique importante. Le verre de l’écran serait incurvé jusque sur les angles du smartphone, afin de donner l’impression d’un appareil constitué presque exclusivement de verre. Le poinçon resterait toutefois visible, ce qui limiterait la rupture avec le design actuel.

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La caméra sous l’écran pourrait encore décevoir

Pourquoi Apple renoncerait-elle à une caméra totalement invisible ? Une explication possible se trouve dans l’expérience du premier iPhone pliant, l’iPhone Duo, qui a introduit une caméra frontale placée sous l’écran interne.

Si cette intégration permet de préserver une surface d’affichage sans découpe visible, les résultats photographiques seraient moins convaincants. Le capteur de 4 mégapixels intégré sous la dalle offrirait une qualité d’image nettement inférieure à celle de la caméra située sur l’écran externe.

Sur un smartphone pliable, cette concession peut se justifier : l’écran interne est principalement destiné à l’affichage de contenus, et la caméra frontale n’est pas nécessairement utilisée aussi souvent que celle de l’écran extérieur. La situation serait différente sur un iPhone classique.

Les iPhone 20 Pro ne disposeraient que d’un seul écran. Apple ne pourrait donc pas proposer une seconde caméra frontale sur une autre surface d’affichage. La qualité des selfies et des appels vidéo resterait un critère important, ce qui pourrait expliquer le maintien d’une découpe traditionnelle.

Un design anniversaire toujours attendu

La rumeur n’écarte pas complètement l’idée d’une évolution esthétique majeure. L’utilisation d’un verre incurvé autour des angles pourrait contribuer à donner au smartphone une apparence plus homogène et à renforcer l’impression d’un écran qui occupe toute la face avant.

L’enjeu serait de faire évoluer le design sans sacrifier les performances photographiques. Apple pourrait ainsi conserver une ouverture pour la caméra tout en réduisant progressivement la présence visuelle de la Dynamic Island, déjà plus compacte sur les iPhone 18 Pro selon les informations évoquées par la source.

Pour autant, rien ne permet encore de confirmer la forme exacte de cette découpe, ni même de savoir si Apple conservera la Dynamic Island sous sa forme actuelle.

L’iPhone 20 Pro est encore loin de sa présentation

Il reste plusieurs mois avant le lancement attendu de la gamme iPhone 20. Les informations actuelles reposent sur des fuites et des indications de sources non officielles, susceptibles d’évoluer au fil du développement des appareils.

Apple pourrait donc encore modifier ses choix techniques et esthétiques. L’idée d’un iPhone anniversaire au design entièrement renouvelé n’est pas nécessairement abandonnée, mais la caméra sous l’écran semble, pour l’instant, loin d’être une solution évidente pour les modèles Pro.

Le constructeur devra trouver un compromis entre immersion visuelle, qualité des selfies et identité esthétique. Et si le poinçon reste finalement présent, la véritable évolution pourrait se jouer davantage dans les contours de l’écran et le traitement du verre que dans la disparition totale des découpes.