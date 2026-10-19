Android 18 : tout ce que l’on sait sur la prochaine version d’Android

Google a confirmé l’existence d’Android 18 sans l’annoncer : le nom de la prochaine version du système est apparu dans le programme officiel de l’Android Dev Summit, les 28 et 29 octobre 2026. Une session promet de présenter de « nouvelles fonctionnalités graphiques » dans Jetpack Compose et Android 18. Pour le reste, Google n’a rien dévoilé.

Publicité

Ce dossier sépare le peu qui est officiel de ce qui relève de l’extrapolation : calendrier des bêtas, date de sortie, appareils compatibles. Il sera mis à jour après l’Android Dev Summit.

Ce que Google a confirmé : le nom, et une session sur les graphismes Solide

Après plusieurs années d’absence, Google relance l’Android Dev Summit. Son programme officiel inclut une session intitulée « Elevate your apps with the latest graphics features in Jetpack Compose and Android 18 », qui promet des effets visuels plus riches sans dégrader l’autonomie ni la fluidité.

C’est la première apparition publique du nom Android 18, et la seule information officielle à ce jour.

Publicité

Mesh gradients et flous progressifs : des effets déjà dans Compose Prudence

Le programme cite les mesh gradients (des dégradés construits sur une grille de points, pour des fonds colorés aux formes organiques) et les flous progressifs (un flou qui s’intensifie sur une zone, utile pour lire un texte sur une photo). Ces effets existent déjà dans Jetpack Compose : Google avait annoncé les mesh gradients en août, et un flou progressif est apparu dans une version récente.

La nuance est que Compose les intègre aux applications, alors qu’une prise en charge par la plateforme dépendrait de la version d’Android installée. Reste à voir comment Android 18 les rendrait plus efficaces ; la présentation du 28 octobre devrait le préciser.

Google n’a communiqué ni calendrier de bêtas ni date de sortie. Selon Heise et TechPP, Android 17 a déjà fait l’impasse sur le « developer preview » au profit du canal Canary, et il est improbable qu’Android 18 en ait un. TechPP attend une première bêta vers février 2027, une rumeur relayée sur les réseaux sociaux, et une version stable sur les Pixel autour de juin 2027 si Google reprend le rythme de ses deux dernières années.

Tout cela est une extrapolation, pas une annonce. Heise et 9to5Google jugent d’ailleurs trop tôt pour une préversion dès l’Android Dev Summit.

Le Pixel 12 sous Android 18 dès sa sortie ? À vérifier

Une fuite attribuée à la base IMEI de la GSMA attribue Android 18 aux quatre Pixel 12 (Pixel 12, 12 Pro, 12 Pro XL et 12 Pro Fold), attendus vers août 2027 si Google garde son calendrier. L’indice est cohérent avec une sortie stable avant l’été, mais la fuite vient d’une base de données d’identification et n’est pas confirmée par Google.

Publicité

Appareils compatibles et surcouches : rien d’annoncé À vérifier

Google n’a publié aucune liste d’appareils compatibles, et les listes qui circulent, qui reprennent les Pixel déjà éligibles à Android 17, sont des projections. Comme pour la génération précédente, les Pixel devraient être servis les premiers, avant les surcouches des constructeurs (One UI, ColorOS, MagicOS, Nothing OS), dont le déploiement d’Android 17 est encore en cours.

Ce que Google n’a pas encore dit À vérifier

Presque tout : la liste des fonctionnalités, le calendrier des bêtas, la date de sortie stable, les appareils éligibles et le nom de code. L’Android Dev Summit des 28 et 29 octobre sera le premier rendez-vous, mais une présentation de la version complète serait surprenante si tôt.

Dossier ouvert le 19 octobre 2026, à partir du programme officiel de l’Android Dev Summit 2026 et des analyses de 9to5Google et Heise. Il sera mis à jour après l’événement des 28 et 29 octobre.