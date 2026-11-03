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OPPO n’a rien annoncé, mais le Find N7 se précise. Après le Find N6, lancé le 17 mars 2026 avec un écran de 8,12 pouces, une batterie de 6 000 mAh et un capteur de 200 Mpx, le constructeur préparerait un pliable plus large, avec un écran interne de 7,6 pouces, une puce gravée en 2 nm et quatre caméras. Le lancement serait envisagé au premier trimestre 2027.

Ce dossier est volontairement prudent : presque tout vient d’un seul leaker, Digital Chat Station, relayé par la presse, et le produit serait encore à l’état de prototype. Il sépare ce qui revient dans plusieurs fuites de ce qui reste fragile.

Un pliable plus large, évoqué dès janvier Prudence

L’idée d’un Find N7 au format « passeport », pensé pour concurrencer le premier pliable d’Apple, remonte à janvier 2026, selon SmartPrix (notre article). En juin, Digital Chat Station (relayé par 9to5Google) décrit un prototype à écran interne d’environ 7,6 pouces et écran externe d’environ 5,5 pouces, prévu pour 2027. Le Find N6, lui, mesure 8,12 pouces à l’intérieur et 6,62 pouces à l’extérieur : le N7 aurait donc un écran interne plus petit, mais de proportions plus larges.

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Écran de 7,6 pouces, charnière « sans couture » Prudence

Selon la fuite du 10 octobre, l’écran interne de 7,6 pouces serait fourni par Samsung dans l’échantillon d’ingénierie, avec une charnière « sans couture » et un châssis fin et léger. En juin, Samsung Display et BOE étaient tous deux cités comme fournisseurs. Un autre leaker, Smart Pikachu, évoque une dalle presque sans pli et un module photo horizontal (notre article). Le chiffre de 5,5 pouces pour l’écran externe vient de la fuite de juin et n’a pas été repris dans la dernière.

Puce en 2 nm, probablement un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Prudence

Digital Chat Station parle d’un processeur gravé en 2 nm. Le nom Snapdragon 8 Elite Gen 6 apparaissait dans la fuite de juin, et Gizmochina le déduit de la dernière : c’est cohérent avec les puces que Qualcomm a présentées le 23 septembre, mais OPPO n’a rien confirmé (voir notre dossier sur le Snapdragon 8 Elite Gen 6). La fuite évoque aussi un accélérateur d’IA embarqué, sans détail.

Quatre caméras, comme sur le Find N6 Prudence

Le module arrière comprendrait un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un périscope de 50 Mpx et un capteur multispectral de 3 Mpx (la technologie Danxia), avec un réglage Hasselblad. C’est une configuration très proche de celle du Find N6, et OPPO testerait encore deux dessins de module. L’agencement final peut changer.

Batterie : 6 500 mAh, une cible d’ingénierie À vérifier

Digital Chat Station avance environ 6 500 mAh, soit 500 mAh de plus que le Find N6, en précisant qu’il s’agit de la cible actuelle d’ingénierie. En janvier, SmartPrix annonçait au contraire une fiche reprise du Find N6, avec 6 000 mAh et une charge de 80 W en filaire et 50 W sans fil : c’est la version la plus ancienne, que les fuites récentes contredisent. Aucune puissance de charge n’a été donnée depuis.

Un lancement au premier trimestre 2027 Prudence

Digital Chat Station vise le premier trimestre 2027, peut-être mars, ce qui reproduirait le calendrier du Find N6, présenté le 17 mars 2026. Le N6 a été vendu en Chine et en Asie, pas en Europe : rien n’indique pour l’instant ce qu’il en sera du N7.

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Prix : aucune fuite À vérifier

Aucun prix n’a fuité. Le Find N6 démarrait à 9 999 yuans en Chine. La hausse du coût de la mémoire a fait monter les prix des smartphones haut de gamme cet automne, comme le montre le OnePlus 16, mais c’est un contexte, pas une information sur le Find N7.

Ce qu’OPPO n’a pas encore dit À vérifier

Presque tout : le nom définitif (Find N7 ou Find N7 Wide), la date, le prix, les dimensions, le poids, la puissance de charge, le fournisseur final de l’écran, l’agencement des caméras et la disponibilité hors de Chine. OPPO n’a rien communiqué sur ce produit.

Dossier arrêté au 12 octobre 2026, à environ cinq mois du lancement supposé. Établi à partir de nos articles sur le Find N7 depuis janvier 2026 et des fuites de Digital Chat Station relayées par 9to5Google, GSMArena et Gizmochina. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.