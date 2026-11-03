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Rumeurs · Produit

OPPO Find N7 : tout ce que l’on sait sur le prochain pliable large

Un écran interne de 7,6 pouces plus large, une puce en 2 nm, quatre caméras Hasselblad et une batterie de 6 500 mAh : le Find N7 se dessine pour le premier trimestre 2027. OPPO n’a rien annoncé, presque tout vient d’un seul leaker, et plusieurs détails se contredisent. Voici le tri.

Lancement attendu T1 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Janvier 2026
Sources 7

Yohann Poiron

Smartphones

OPPO Find N7 : un pliable large avec Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait prévu pour 2027
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 12 octobre 2026 · 12 rumeurs recensées · 7 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un pliable plus large avec un écran interne de 7,6 pouces, contre 8,12 pouces pour le Find N6.
  • Une puce en 2 nm, quatre caméras dont 200 Mpx et une batterie visée à 6 500 mAh.
  • Lancement attendu au premier trimestre 2027, sans prix ni date officiels.

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OPPO n’a rien annoncé, mais le Find N7 se précise. Après le Find N6, lancé le 17 mars 2026 avec un écran de 8,12 pouces, une batterie de 6 000 mAh et un capteur de 200 Mpx, le constructeur préparerait un pliable plus large, avec un écran interne de 7,6 pouces, une puce gravée en 2 nm et quatre caméras. Le lancement serait envisagé au premier trimestre 2027.

Ce dossier est volontairement prudent : presque tout vient d’un seul leaker, Digital Chat Station, relayé par la presse, et le produit serait encore à l’état de prototype. Il sépare ce qui revient dans plusieurs fuites de ce qui reste fragile.

Un pliable plus large, évoqué dès janvierPrudence

L’idée d’un Find N7 au format « passeport », pensé pour concurrencer le premier pliable d’Apple, remonte à janvier 2026, selon SmartPrix (notre article). En juin, Digital Chat Station (relayé par 9to5Google) décrit un prototype à écran interne d’environ 7,6 pouces et écran externe d’environ 5,5 pouces, prévu pour 2027. Le Find N6, lui, mesure 8,12 pouces à l’intérieur et 6,62 pouces à l’extérieur : le N7 aurait donc un écran interne plus petit, mais de proportions plus larges.

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Écran de 7,6 pouces, charnière « sans couture »Prudence

Selon la fuite du 10 octobre, l’écran interne de 7,6 pouces serait fourni par Samsung dans l’échantillon d’ingénierie, avec une charnière « sans couture » et un châssis fin et léger. En juin, Samsung Display et BOE étaient tous deux cités comme fournisseurs. Un autre leaker, Smart Pikachu, évoque une dalle presque sans pli et un module photo horizontal (notre article). Le chiffre de 5,5 pouces pour l’écran externe vient de la fuite de juin et n’a pas été repris dans la dernière.

Puce en 2 nm, probablement un Snapdragon 8 Elite Gen 6Prudence

Digital Chat Station parle d’un processeur gravé en 2 nm. Le nom Snapdragon 8 Elite Gen 6 apparaissait dans la fuite de juin, et Gizmochina le déduit de la dernière : c’est cohérent avec les puces que Qualcomm a présentées le 23 septembre, mais OPPO n’a rien confirmé (voir notre dossier sur le Snapdragon 8 Elite Gen 6). La fuite évoque aussi un accélérateur d’IA embarqué, sans détail.

Quatre caméras, comme sur le Find N6Prudence

Le module arrière comprendrait un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un périscope de 50 Mpx et un capteur multispectral de 3 Mpx (la technologie Danxia), avec un réglage Hasselblad. C’est une configuration très proche de celle du Find N6, et OPPO testerait encore deux dessins de module. L’agencement final peut changer.

Batterie : 6 500 mAh, une cible d’ingénierieÀ vérifier

Digital Chat Station avance environ 6 500 mAh, soit 500 mAh de plus que le Find N6, en précisant qu’il s’agit de la cible actuelle d’ingénierie. En janvier, SmartPrix annonçait au contraire une fiche reprise du Find N6, avec 6 000 mAh et une charge de 80 W en filaire et 50 W sans fil : c’est la version la plus ancienne, que les fuites récentes contredisent. Aucune puissance de charge n’a été donnée depuis.

Un lancement au premier trimestre 2027Prudence

Digital Chat Station vise le premier trimestre 2027, peut-être mars, ce qui reproduirait le calendrier du Find N6, présenté le 17 mars 2026. Le N6 a été vendu en Chine et en Asie, pas en Europe : rien n’indique pour l’instant ce qu’il en sera du N7.

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Prix : aucune fuiteÀ vérifier

Aucun prix n’a fuité. Le Find N6 démarrait à 9 999 yuans en Chine. La hausse du coût de la mémoire a fait monter les prix des smartphones haut de gamme cet automne, comme le montre le OnePlus 16, mais c’est un contexte, pas une information sur le Find N7.

Ce qu’OPPO n’a pas encore ditÀ vérifier

Presque tout : le nom définitif (Find N7 ou Find N7 Wide), la date, le prix, les dimensions, le poids, la puissance de charge, le fournisseur final de l’écran, l’agencement des caméras et la disponibilité hors de Chine. OPPO n’a rien communiqué sur ce produit.

Dossier arrêté au 12 octobre 2026, à environ cinq mois du lancement supposé. Établi à partir de nos articles sur le Find N7 depuis janvier 2026 et des fuites de Digital Chat Station relayées par 9to5Google, GSMArena et Gizmochina. Il sera mis à jour au fil des fuites, puis à l’annonce.

 

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Calendrier prévisionnel

Passé
Janvier 2026 Premier rapport : un Find N7 « large »
  • SmartPrix évoque un format passeport pour rivaliser avec le pliable d’Apple
  • Fiche alors supposée reprise du Find N6 : 6 000 mAh, charge 80 W et 50 W
Passé
17 mars 2026 Lancement du Find N6
  • Écran interne de 8,12 pouces, 6 000 mAh, Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • À partir de 9 999 yuans en Chine, vendu en Asie et pas en Europe
Passé
Juin 2026 Les fuites de Digital Chat Station
  • Écran interne de 7,6 pouces et externe de 5,5 pouces, Snapdragon 8 Elite Gen 6, charnière améliorée
  • Smart Pikachu : dalle presque sans pli et module photo horizontal
Passé
9 juillet 2026 Batterie de 6 500 mAh évoquée
  • Environ 500 mAh de plus que le Find N6
  • Chiffre présenté comme une cible d’ingénierie
Passé
10 octobre 2026 Nouvelle fuite détaillée
  • Puce en 2 nm, quatre caméras dont 200 Mpx, dalle Samsung
  • Lancement au premier trimestre 2027, peut-être en mars
Prochain rendez-vous
T1 2027 Présentation attendue
  • Peut-être en mars, comme le Find N6
  • Aucune date communiquée par OPPO
À venir
À confirmer Disponibilité hors de Chine
  • Le Find N6 n’est pas sorti en Europe
  • Rien d’annoncé pour le Find N7

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle OPPO Find N7
Écran interne 8,12 pouces QXGA+ (Find N6) 7,6 pouces, format plus large
Écran externe 6,62 pouces Environ 5,5 pouces
Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 Puce en 2 nm, probablement Snapdragon 8 Elite Gen 6
Batterie 6 000 mAh Environ 6 500 mAh (cible d’ingénierie)
Photo arrière 200 + 50 + 50 Mpx (périscope 3x) 200 + 50 + 50 Mpx + multispectral 3 Mpx =
Charnière et pli Zero-Feel Crease, irrégularité de 0,1 mm Charnière « sans couture », dalle presque sans pli
Présentation 17 mars 2026 (Find N6) Premier trimestre 2027, peut-être mars

Sources & confiance

7 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
OPPO Communication officielle Très fiable Rien d’annoncé sur le Find N7 ; Find N6 présenté le 17 mars 2026
Digital Chat Station Fiabilité : 10/15 confirmées Leaker, Weibo Fiable Écrans, puce en 2 nm, quatre caméras, batterie de 6 500 mAh, lancement au T1 2027
SmartPikachu Fiabilité : 1/1 confirmées Leaker, Weibo À vérifier Dalle presque sans pli, module photo horizontal
SmartPrix Média À vérifier Format passeport en janvier, fiche supposée reprise du Find N6
9to5Google Média spécialisé Fiable Relais de la fuite de juin
GSMArena Média spécialisé Fiable Relais de la fuite du 10 octobre
Gizmochina Fiabilité : 6/7 confirmées Média spécialisé Fiable Batterie de 6 500 mAh, nom de la puce déduit

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