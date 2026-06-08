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Qu’est-ce que Microsoft Copilot ? Le guide complet de l’assistant IA en 2026

Qu'est-ce que Copilot de Microsoft ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'assistant d'IA

Microsoft Copilot est la marque sous laquelle Microsoft regroupe l’ensemble de ses assistants d’intelligence artificielle, intégrés à Windows, à la suite bureautique Microsoft 365, à Edge, à GitHub et à ses outils professionnels.

Lancé fin 2023 pour succéder à Cortana, Copilot a profondément changé de nature en 2026 : il n’est plus seulement un assistant qui répond à des questions, mais une plateforme d’agents IA capables d’exécuter des tâches de bout en bout. Autre évolution majeure : Copilot n’est plus lié à un seul modèle, mais s’appuie désormais sur les modèles d’OpenAI et d’Anthropic.

Qu’est-ce que Microsoft Copilot ?

Le nom « Copilot » recouvre en réalité toute une famille de produits, ce qui peut prêter à confusion. On distingue principalement :

Copilot grand public : l’assistant gratuit accessible sur le web (copilot.microsoft.com), dans l’application Windows, sur mobile et dans le navigateur Edge.

: l’assistant gratuit accessible sur le web (copilot.microsoft.com), dans l’application Windows, sur mobile et dans le navigateur Edge. Microsoft 365 Copilot : la version professionnelle intégrée à Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, qui s’appuie sur les données de l’entreprise.

: la version professionnelle intégrée à Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, qui s’appuie sur les données de l’entreprise. GitHub Copilot : l’assistant de programmation pour les développeurs.

: l’assistant de programmation pour les développeurs. Copilot Studio : la plateforme permettant aux entreprises de créer leurs propres agents IA.

: la plateforme permettant aux entreprises de créer leurs propres agents IA. Security Copilot et Copilot dans Azure : les déclinaisons pour la cybersécurité et le cloud.

Le point commun de tous ces produits : transformer l’IA générative en assistant intégré aux outils que l’on utilise déjà au quotidien, plutôt que dans une application séparée.

La grande bascule de 2026 : Copilot devient multi-modèles

Pendant ses deux premières années, Copilot était synonyme de GPT, les modèles d’OpenAI. C’est l’un des changements les plus structurants de 2026 : Copilot n’est plus mono-modèle. Microsoft a fait le choix d’une stratégie « model-agnostic », c’est-à-dire de router chaque requête vers le modèle le plus adapté.

Concrètement, Microsoft a intégré les modèles Claude d’Anthropic aux côtés des modèles OpenAI. Cette intégration s’est faite progressivement, d’abord dans l’agent Researcher et dans Copilot Studio, puis dans la sélection automatique de modèles. Elle s’est consolidée par un partenariat plus large entre Microsoft et Anthropic, qui rend Claude disponible sur Azure AI Foundry.

Microsoft développe aussi ses propres modèles (familles Phi et MAI) comme alternative légère et pour réduire sa dépendance à OpenAI. Pour l’utilisateur, cette diversité se traduit par un choix de modèle dans certaines interfaces (par exemple un menu déroulant dans Researcher ou Copilot Studio), même si elle introduit aussi une complexité technique en coulisses.

Copilot devient agentique : l’IA qui agit

L’autre grande mutation de 2026 est le passage de l’assistant à l’agent. Copilot ne se contente plus de répondre : il planifie, exécute et livre des tâches complètes.

Copilot Cowork

Copilot Cowork, dévoilé en mars 2026 dans le cadre de la « Wave 3 » de Microsoft 365 Copilot, est l’illustration la plus marquante de ce virage. Il s’agit d’un agent capable de décomposer un objectif, d’établir un plan d’action, d’exécuter les étapes et d’afficher sa progression, l’utilisateur pouvant intervenir à tout moment.

Fait notable : Microsoft a développé Cowork en s’appuyant sur la technologie d’Anthropic qui alimente Claude Cowork, tout en l’adaptant à son terrain : le cloud, la sécurité d’entreprise et l’intégration native à Microsoft 365.

Critique : quand Claude relit GPT

Microsoft a aussi introduit une fonctionnalité originale dans l’agent Researcher : Critique. Le principe s’inspire de la relecture par les pairs : un modèle GPT rédige une réponse de recherche, puis un modèle Claude la relit de façon indépendante pour en vérifier l’exactitude, la complétude et la qualité des sources avant livraison.

Une façon de fiabiliser les résultats en ne s’appuyant pas sur un seul modèle pour produire et évaluer sa propre réponse.

Vers des agents autonomes

Microsoft explore des agents capables d’agir en arrière-plan, de manière autonome et continue. Dans Copilot Studio, les « computer-using agents » (agents capables de piloter un navigateur ou une application de bureau, même sans API disponible) sont désormais en disponibilité générale.

L’enjeu est de taille : donner plus d’autonomie à l’IA implique de lui accorder des permissions étendues, sans compromettre la sécurité des données — un équilibre déterminant pour l’adoption en entreprise.

Microsoft 365 Copilot au quotidien

Dans la suite bureautique, Copilot s’intègre à toutes les applications :

Word : rédaction, résumé, reformulation et réécriture de documents.

: rédaction, résumé, reformulation et réécriture de documents. Excel : analyse de données, formules, tableaux croisés et visualisations.

: analyse de données, formules, tableaux croisés et visualisations. PowerPoint : création de présentations à partir d’un texte ou d’un document.

: création de présentations à partir d’un texte ou d’un document. Outlook : tri, résumé et rédaction d’e-mails.

: tri, résumé et rédaction d’e-mails. Teams : résumés de réunions, notes et actions de suivi.

: résumés de réunions, notes et actions de suivi. Copilot Chat : un chat sécurisé pour l’entreprise, inclus sans surcoût pour les comptes Microsoft 365 éligibles.

La force de Microsoft 365 Copilot tient à son accès aux données de l’organisation (e-mails, fichiers, conversations), dans le respect des permissions existantes : Copilot ne peut accéder qu’aux contenus que l’utilisateur a déjà le droit de consulter.

À noter qu’Anthropic, de son côté, pousse aussi son assistant Claude directement dans Word, Excel et PowerPoint, et a ouvert un connecteur Microsoft 365 sur tous ses plans. Microsoft et Anthropic sont donc à la fois partenaires et concurrents sur le terrain de la bureautique.

Copilot dans Windows

Copilot est intégré à Windows 11 et constitue un argument central de la gamme de PC « Copilot+ », des ordinateurs dotés de puces dédiées à l’IA (NPU) capables d’exécuter certaines tâches en local. L’assistant peut répondre à des questions, modifier des réglages, résumer des documents et, de plus en plus, interagir avec ce qui est affiché à l’écran. Microsoft positionne progressivement Copilot comme une couche d’IA transversale du système d’exploitation, plutôt que comme une simple application.

Copilot Studio et Agent 365 pour les entreprises

Copilot Studio est la plateforme qui permet aux organisations de créer, orchestrer et gouverner leurs propres agents IA, avec des outils de sécurité, de supervision et d’estimation des coûts. En 2026, elle s’est enrichie d’agents capables de piloter des applications, de workflows repensés et d’un usage multi-modèles (OpenAI, Anthropic, ou modèles du catalogue Azure).

Microsoft a également introduit Agent 365, un plan de contrôle unifié pour gérer les agents IA à l’échelle d’une organisation, intégré à une nouvelle offre entreprise haut de gamme baptisée E7 (qui regroupe Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Copilot et Agent 365). C’est le premier nouveau palier de licence entreprise depuis une décennie.

Prix et accès en 2026

L’offre Copilot est volontairement segmentée (les tarifs ci-dessous sont indicatifs, hors promotions et selon la région) :

Copilot gratuit : accès grand public sur le web, Windows, mobile et Edge, avec des limites d’usage.

: accès grand public sur le web, Windows, mobile et Edge, avec des limites d’usage. Copilot Chat : chat sécurisé inclus sans surcoût pour les comptes Microsoft 365 professionnels éligibles.

: chat sécurisé inclus sans surcoût pour les comptes Microsoft 365 professionnels éligibles. Microsoft 365 Copilot : environ 30 $/utilisateur/mois (engagement annuel) pour les fonctionnalités intégrées à la suite bureautique. Des promotions ont existé pour les nouveaux clients commerciaux.

: environ 30 $/utilisateur/mois (engagement annuel) pour les fonctionnalités intégrées à la suite bureautique. Des promotions ont existé pour les nouveaux clients commerciaux. GitHub Copilot : offre gratuite limitée, puis Business (environ 19 $/siège) et Enterprise (environ 39 $/siège).

: offre gratuite limitée, puis Business (environ 19 $/siège) et Enterprise (environ 39 $/siège). Copilot Studio / Agent 365 / E7 : pour les entreprises, avec une facturation des agents adossée à la consommation Azure.

Note : « Copilot » désigne plusieurs produits avec des modèles de facturation différents. Les agents sont généralement facturés à l’usage (consommation Azure), distinctement des fonctionnalités standard. Vérifiez la page officielle de Microsoft pour les tarifs à jour en euros.

Limites et points de vigilance

Complexité de l’offre : la multiplication des « Copilot » (grand public, M365, GitHub, Studio, Security) rend l’offre difficile à lire. Bien identifier le produit avant de souscrire est essentiel.

: la multiplication des « Copilot » (grand public, M365, GitHub, Studio, Security) rend l’offre difficile à lire. Bien identifier le produit avant de souscrire est essentiel. Adoption réelle : malgré l’ampleur de l’écosystème, le taux d’adoption payant de Microsoft 365 Copilot restait modeste début 2026, ce qui explique la pression de Microsoft sur les fonctionnalités agentiques.

: malgré l’ampleur de l’écosystème, le taux d’adoption payant de Microsoft 365 Copilot restait modeste début 2026, ce qui explique la pression de Microsoft sur les fonctionnalités agentiques. Sécurité des agents : donner à l’IA la capacité d’agir seule soulève des enjeux de permissions et de confidentialité, particulièrement en entreprise.

: donner à l’IA la capacité d’agir seule soulève des enjeux de permissions et de confidentialité, particulièrement en entreprise. Hallucinations : comme tout système basé sur des LLM, Copilot peut produire des informations inexactes ; la vérification reste nécessaire.

: comme tout système basé sur des LLM, Copilot peut produire des informations inexactes ; la vérification reste nécessaire. Disponibilité variable : certaines fonctionnalités (Cowork, agents avancés) sont d’abord déployées via le programme Frontier ou sur certains marchés avant une généralisation.

Copilot face à ses concurrents

ChatGPT (OpenAI) : Copilot s’appuie en partie sur les mêmes modèles, mais se distingue par son intégration native à Windows et Microsoft 365.

(OpenAI) : Copilot s’appuie en partie sur les mêmes modèles, mais se distingue par son intégration native à Windows et Microsoft 365. Gemini (Google) : le concurrent direct côté bureautique, intégré à Google Workspace et Android.

(Google) : le concurrent direct côté bureautique, intégré à Google Workspace et Android. Claude (Anthropic) : à la fois partenaire (ses modèles alimentent Copilot) et concurrent (Claude s’intègre directement à Microsoft 365).

La force de Copilot reste son intégration inégalée à l’écosystème Microsoft, utilisé par des centaines de millions de professionnels. Sa principale faiblesse : une offre foisonnante et une dépendance encore forte aux modèles de partenaires.

FAQ : tout ce que vous voulez savoir sur Microsoft Copilot

Qu’est-ce que Microsoft Copilot ?

Microsoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, intégrés à Windows, Microsoft 365, Edge, GitHub et aux outils professionnels. En 2026, Copilot est devenu une plateforme d’agents IA capables d’exécuter des tâches, s’appuyant sur les modèles d’OpenAI et d’Anthropic.

Microsoft Copilot est-il gratuit ?

Une version grand public gratuite existe (web, Windows, mobile, Edge), avec des limites. Les fonctionnalités professionnelles intégrées à la suite bureautique nécessitent une licence Microsoft 365 Copilot (environ 30 $/utilisateur/mois). Un chat sécurisé, Copilot Chat, est inclus sans surcoût pour les comptes Microsoft 365 éligibles.

Quels modèles d’IA utilise Copilot ?

Depuis 2026, Copilot n’est plus mono-modèle. Il s’appuie sur les modèles d’OpenAI (GPT) et d’Anthropic (Claude), ainsi que sur les modèles maison de Microsoft (Phi, MAI). Dans certaines interfaces comme Researcher ou Copilot Studio, l’utilisateur peut choisir le modèle.

Qu’est-ce que Copilot Cowork ?

Copilot Cowork est un agent IA, dévoilé en mars 2026, capable de gérer des missions longues et structurées dans Microsoft 365 : il décompose un objectif, planifie, exécute et affiche sa progression. Il a été développé en s’appuyant sur la technologie d’Anthropic, adaptée au cloud et à la sécurité d’entreprise.

Copilot peut-il agir tout seul ?

De plus en plus. Microsoft déploie des agents capables d’exécuter des tâches de bout en bout, voire de piloter des applications (computer-using agents). Ces capacités s’accompagnent de garde-fous, car l’autonomie de l’IA implique des permissions étendues et des enjeux de sécurité.

Quelle est la différence entre Copilot et ChatGPT ?

ChatGPT (OpenAI) est un assistant généraliste autonome. Copilot s’appuie en partie sur les mêmes modèles, mais se distingue par son intégration native à Windows et à la suite Microsoft 365, et par son accès aux données de l’entreprise dans le respect des permissions.

Conclusion

En 2026, Microsoft Copilot a quitté le statut de simple assistant pour devenir une plateforme d’agents IA, profondément intégrée à Windows et à Microsoft 365. Les deux bascules majeures — le passage au multi-modèles (OpenAI et Claude) et la montée de l’agentique avec Copilot Cowork — redéfinissent ce qu’on peut attendre d’un assistant professionnel. Pour les organisations déjà installées dans l’écosystème Microsoft, Copilot est un levier de productivité de premier plan ; reste à clarifier une offre devenue foisonnante et à convaincre les entreprises de franchir le pas, alors que l’adoption payante reste à confirmer.