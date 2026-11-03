Après avoir dévoilé son nouvel écran connecté HomeView, Apple travaillerait déjà sur une version beaucoup plus ambitieuse. Selon un rapport de The Information, le constructeur développerait un appareil domestique équipé d’un bras robotisé motorisé, capable d’orienter son écran en fonction des déplacements et de la position des personnes dans une pièce.

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Un concept qui rappelle la célèbre lampe Pixar, même si le dispositif ne devrait évidemment pas se déplacer en sautillant sur un bureau.

Ce futur produit pourrait être commercialisé sous le nom de HomeView Ultra ou HomeView Max. Son lancement serait envisagé en 2027 ou, plus probablement, en 2028.

Un écran de neuf pouces monté sur un bras robotisé

Le prototype évoqué dans le rapport présenterait un design inspiré de l’ancien iMac G4, avec un écran de neuf pouces fixé sur un bras articulé. Celui-ci pourrait pivoter pour orienter l’affichage vers son utilisateur, voire effectuer une rotation à 360 degrés selon les caractéristiques envisagées.

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L’objectif serait de permettre à l’écran de suivre les déplacements d’une personne dans une pièce ou de se tourner automatiquement vers celle qui prend la parole. Pour cela, Apple miserait sur une caméra et différents capteurs capables d’analyser l’environnement. Un système de projection infrarouge ou une technologie proche de Face ID sont notamment évoqués, sans confirmation sur leur intégration définitive.

Au-delà de l’orientation de l’écran, l’appareil pourrait également interagir avec son environnement. Les exemples avancés incluent l’allumage automatique des lumières lorsqu’une personne entre dans une pièce ou la détection d’un animal installé sur une table. Ces possibilités restent toutefois des pistes évoquées autour du projet, et non des fonctionnalités officiellement annoncées.

Un projet lancé en 2019, progressivement orienté vers l’IA

Ce dispositif n’aurait pas été imaginé comme un robot domestique dès le départ. Selon The Information, Apple aurait commencé à travailler sur ce projet en 2019, sous le nom de code J595. L’idée initiale était de créer un appareil dédié aux appels vidéo, capable d’orienter automatiquement son écran pour suivre les participants.

Au fil du développement, les ambitions auraient évolué. Les dirigeants d’Apple auraient souhaité intégrer davantage d’intelligence artificielle, transformant progressivement ce simple équipement de visioconférence en un appareil capable d’observer son environnement et de réagir à certaines situations.

Le matériel serait même finalisé depuis environ deux ans. Le principal obstacle concernerait désormais le logiciel et les capacités d’intelligence artificielle nécessaires pour exploiter pleinement les capteurs et les mouvements du bras robotisé. Le déploiement progressif des fonctionnalités Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche pourrait expliquer une partie de ce délai.

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Un prix proche de 1 000 dollars et des questions sur la vie privée

Cette technologie pourrait avoir un coût élevé. Le rapport évoque un prix de départ d’environ 1 000 dollars, voire davantage selon le coût des composants. Apple viserait une commercialisation en 2027 ou 2028, sans calendrier définitif à ce stade.

La présence d’une caméra capable d’observer en permanence une pièce soulève également des questions sur la confidentialité. Apple devra notamment préciser comment les images et les données captées seront traitées, quelles fonctions pourront être désactivées et quelles protections seront proposées aux utilisateurs.

Ce projet ne doit pas être confondu avec le HomeView classique, annoncé le 13 octobre 2026. Ce dernier dispose d’un écran de sept pouces et d’un prix de 299 dollars. Les précommandes sont ouvertes, avec une disponibilité annoncée en magasin et chez les premiers clients à partir du 13 novembre 2026. Pour rappel, le HomeView n’a pas été lancé en France.

Si Apple parvient à concrétiser son projet robotisé, le HomeView Ultra pourrait représenter une nouvelle étape dans sa stratégie pour la maison connectée. Mais entre les ambitions matérielles, les fonctions d’IA et les questions de confidentialité, plusieurs éléments devront encore être clarifiés avant une éventuelle commercialisation.