Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console

À la différence de Sony sur la PS6, Microsoft n’a pas laissé la rumeur seule occuper le terrain. En mars 2026, l’entreprise a publiquement dévoilé le nom de code de sa prochaine console — Project Helix — accompagné d’un billet de blog détaillé sur Xbox Wire et de déclarations de son vice-président en charge de la prochaine génération Xbox, Jason Ronald.

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Ce niveau de communication reste rare à ce stade d’un cycle : Microsoft a confirmé une philosophie et une partie de la fiche technique, sans toutefois annoncer de date, de prix, ni même le nom commercial final de l’appareil. Ce dossier distingue ce qui est acté de ce qui relève encore de la fuite.

Microsoft casse le silence : Project Helix est officiel Solide

Le nom de code, la philosophie et l’existence même du projet sont confirmés par Microsoft. Jason Ronald a résumé l’ambition : une console « conçue pour jouer à vos jeux Xbox et PC, avec des performances de pointe, ouvrant la nouvelle génération du jeu sur console ». AMD est confirmé comme partenaire matériel principal, dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle centrée sur le rendu et la simulation.

Puce maison AMD gravée en 3 nm, GPU RDNA 5 Solide

Microsoft a confirmé un SoC AMD sur mesure, gravé chez TSMC en 3 nm (contre 7 nm pour la Series X), avec une architecture graphique RDNA 5. La puce embarquerait un NPU dédié pour le rendu piloté par l’IA, avec un objectif annoncé de « bond d’un ordre de grandeur » en performance de ray tracing. Microsoft évoque aussi une technologie d’upscaling FSR Diamond, ainsi que des Radiance Cores (accélération du ray/path tracing) et des Neural Arrays (calcul IA unifié) — des briques technologiques partagées avec le « Project Amethyst » présenté par Sony et AMD pour la PS6, preuve que les deux fabricants s’appuient sur la même feuille de route matérielle chez leur fournisseur commun.

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Un hybride Xbox/PC assumé Solide

Project Helix est présenté comme un système hybride capable de faire tourner à la fois les jeux console Xbox et les jeux PC, via des boutiques tierces comme Steam et GOG. Le catalogue Xbox Play Anywhere dépasse désormais les 1 500 jeux, avec un objectif de jeu transparent entre PC et console. Un Unified Game Development Kit doit permettre aux studios de ne développer qu’une seule fois pour l’ensemble de l’écosystème. Une préversion du « mode Xbox » pour Windows 11 est même annoncée pour avril 2026.

Rétrocompatible sur quatre générations Solide

Microsoft s’engage à faire tourner les jeux de quatre générations de consoles Xbox — la promesse de rétrocompatibilité la plus large jamais formulée par la marque. Cet engagement s’inscrit dans les célébrations du 25e anniversaire d’Xbox, prévues fin 2026, qui doivent mettre en avant de nouvelles initiatives de rétrocompatibilité.

Nom de code Magnus, 68 unités RDNA 5 et jusqu’à 20x le ray tracing Prudence

Les fuites matérielles, elles, avancent des chiffres précis mais non confirmés. La puce circulerait en interne sous le nom de code Magnus : un CPU jusqu’à 11 cœurs (3 cœurs performants et 8 cœurs efficients, potentiellement Zen 6, cadencés entre 5 et 6 GHz) et un GPU de 68 unités de calcul RDNA 5 à plus de 2,5 GHz. Les objectifs de performance évoqués : 5 à 6 fois la puissance brute de la Series X, et jusqu’à 20 fois ses capacités de ray tracing — un niveau comparé à une RTX 5080 en rastérisation et une RTX 5090 en ray tracing. Côté mémoire, les fuites évoquent 48 Go de GDDR7 sur un bus 192 bits, avec une hypothèse à 36 Go selon l’évolution du coût des composants. La puce afficherait une taille de 408 mm² environ, ce qui en ferait le plus grand APU jamais produit pour une console.

Sans disque, comme la PS6 Prudence

Plusieurs rapports décrivent Project Helix comme une console sans lecteur optique, dans la lignée de la bascule au tout-numérique annoncée par Sony pour la PS6. Microsoft n’a pas confirmé ce point spécifiquement, mais la tendance du marché et l’architecture hybride PC/console rendent cette hypothèse cohérente.

Le seul jalon confirmé par Microsoft : des versions alpha du matériel seront envoyées aux studios de développement à partir de 2027, les décisions finales de fabrication (notamment la configuration de RAM) devant être arrêtées début 2027. Aucune date de lancement grand public n’a été annoncée. Des rumeurs de début d’année évoquaient un lancement dès fin 2026, désormais jugé irréaliste ; la piste la plus citée aujourd’hui est fin 2027, avec une possibilité de report à 2028.

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Sur le prix, les estimations dépassent 1 000 dollars, avec une fourchette évoquée entre 999 et 1 200 dollars compte tenu du coût des composants. La PDG d’Xbox, Asha Sharma, a elle-même confirmé que les pénuries de mémoire et de composants pourraient peser à la fois sur le prix final et sur la disponibilité au lancement.

Ce que Microsoft n’a toujours pas dit À vérifier

La date de lancement et le prix restent inconnus. Microsoft n’a pas non plus précisé la génération exacte du CPU (Zen 6 n’est qu’une hypothèse de fuite), la capacité et le type de mémoire définitifs, la taille de puce finale, ni le nom commercial de l’appareil — « Project Helix » n’est qu’un nom de code de développement, comme l’a rappelé Jason Ronald : « nous en dirons plus sur Project Helix plus tard cette année ».

Dossier arrêté au 29 septembre 2026. Les versions alpha du matériel ne seront envoyées aux studios qu’à partir de 2027 : ce dossier sera mis à jour au fil des annonces attendues « plus tard cette année » selon Microsoft, puis à l’approche du lancement.