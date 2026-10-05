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Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console

Contrairement à Sony sur la PS6, Microsoft a officiellement révélé le nom de code de sa prochaine console — Project Helix —, sa philosophie hybride Xbox/PC et une partie de sa fiche technique. Ce qui manque encore : la date, le prix, et la configuration mémoire exacte. Voici le tri entre le confirmé et le spéculatif.

Lancement attendu Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Rumeurs depuis Mars 2026
Sources 5

Yohann Poiron

Jeux vidéo

Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 29 septembre 2026 · 10 rumeurs recensées · 5 sources citées
L'ESSENTIEL
  • L'officialisation par Microsoft du nom de code Project Helix et de sa philosophie hybride Xbox/PC.
  • Une architecture matérielle AMD sur mesure gravée en 3 nm avec un GPU RDNA 5 ultra-performant.
  • Une rétrocompatibilité exceptionnelle s'étendant sur quatre générations de consoles.
  • Des versions alpha destinées aux studios prévues pour 2027 et des interrogations sur le prix.
  • Une volonté affirmée de fusionner l'expérience du jeu sur console et sur ordinateur.

À la différence de Sony sur la PS6, Microsoft n’a pas laissé la rumeur seule occuper le terrain. En mars 2026, l’entreprise a publiquement dévoilé le nom de code de sa prochaine console — Project Helix — accompagné d’un billet de blog détaillé sur Xbox Wire et de déclarations de son vice-président en charge de la prochaine génération Xbox, Jason Ronald.

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Ce niveau de communication reste rare à ce stade d’un cycle : Microsoft a confirmé une philosophie et une partie de la fiche technique, sans toutefois annoncer de date, de prix, ni même le nom commercial final de l’appareil. Ce dossier distingue ce qui est acté de ce qui relève encore de la fuite.

Microsoft casse le silence : Project Helix est officielSolide

Le nom de code, la philosophie et l’existence même du projet sont confirmés par Microsoft. Jason Ronald a résumé l’ambition : une console « conçue pour jouer à vos jeux Xbox et PC, avec des performances de pointe, ouvrant la nouvelle génération du jeu sur console ». AMD est confirmé comme partenaire matériel principal, dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle centrée sur le rendu et la simulation.

Puce maison AMD gravée en 3 nm, GPU RDNA 5Solide

Microsoft a confirmé un SoC AMD sur mesure, gravé chez TSMC en 3 nm (contre 7 nm pour la Series X), avec une architecture graphique RDNA 5. La puce embarquerait un NPU dédié pour le rendu piloté par l’IA, avec un objectif annoncé de « bond d’un ordre de grandeur » en performance de ray tracing. Microsoft évoque aussi une technologie d’upscaling FSR Diamond, ainsi que des Radiance Cores (accélération du ray/path tracing) et des Neural Arrays (calcul IA unifié) — des briques technologiques partagées avec le « Project Amethyst » présenté par Sony et AMD pour la PS6, preuve que les deux fabricants s’appuient sur la même feuille de route matérielle chez leur fournisseur commun.

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Un hybride Xbox/PC assuméSolide

Project Helix est présenté comme un système hybride capable de faire tourner à la fois les jeux console Xbox et les jeux PC, via des boutiques tierces comme Steam et GOG. Le catalogue Xbox Play Anywhere dépasse désormais les 1 500 jeux, avec un objectif de jeu transparent entre PC et console. Un Unified Game Development Kit doit permettre aux studios de ne développer qu’une seule fois pour l’ensemble de l’écosystème. Une préversion du « mode Xbox » pour Windows 11 est même annoncée pour avril 2026.

Rétrocompatible sur quatre générationsSolide

Microsoft s’engage à faire tourner les jeux de quatre générations de consoles Xbox — la promesse de rétrocompatibilité la plus large jamais formulée par la marque. Cet engagement s’inscrit dans les célébrations du 25e anniversaire d’Xbox, prévues fin 2026, qui doivent mettre en avant de nouvelles initiatives de rétrocompatibilité.

Nom de code Magnus, 68 unités RDNA 5 et jusqu’à 20x le ray tracingPrudence

Les fuites matérielles, elles, avancent des chiffres précis mais non confirmés. La puce circulerait en interne sous le nom de code Magnus : un CPU jusqu’à 11 cœurs (3 cœurs performants et 8 cœurs efficients, potentiellement Zen 6, cadencés entre 5 et 6 GHz) et un GPU de 68 unités de calcul RDNA 5 à plus de 2,5 GHz. Les objectifs de performance évoqués : 5 à 6 fois la puissance brute de la Series X, et jusqu’à 20 fois ses capacités de ray tracing — un niveau comparé à une RTX 5080 en rastérisation et une RTX 5090 en ray tracing. Côté mémoire, les fuites évoquent 48 Go de GDDR7 sur un bus 192 bits, avec une hypothèse à 36 Go selon l’évolution du coût des composants. La puce afficherait une taille de 408 mm² environ, ce qui en ferait le plus grand APU jamais produit pour une console.

Sans disque, comme la PS6Prudence

Plusieurs rapports décrivent Project Helix comme une console sans lecteur optique, dans la lignée de la bascule au tout-numérique annoncée par Sony pour la PS6. Microsoft n’a pas confirmé ce point spécifiquement, mais la tendance du marché et l’architecture hybride PC/console rendent cette hypothèse cohérente.

Date et prix : plusieurs pistes qui se contredisentÀ vérifier

Le seul jalon confirmé par Microsoft : des versions alpha du matériel seront envoyées aux studios de développement à partir de 2027, les décisions finales de fabrication (notamment la configuration de RAM) devant être arrêtées début 2027. Aucune date de lancement grand public n’a été annoncée. Des rumeurs de début d’année évoquaient un lancement dès fin 2026, désormais jugé irréaliste ; la piste la plus citée aujourd’hui est fin 2027, avec une possibilité de report à 2028.

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Sur le prix, les estimations dépassent 1 000 dollars, avec une fourchette évoquée entre 999 et 1 200 dollars compte tenu du coût des composants. La PDG d’Xbox, Asha Sharma, a elle-même confirmé que les pénuries de mémoire et de composants pourraient peser à la fois sur le prix final et sur la disponibilité au lancement.

Ce que Microsoft n’a toujours pas ditÀ vérifier

La date de lancement et le prix restent inconnus. Microsoft n’a pas non plus précisé la génération exacte du CPU (Zen 6 n’est qu’une hypothèse de fuite), la capacité et le type de mémoire définitifs, la taille de puce finale, ni le nom commercial de l’appareil — « Project Helix » n’est qu’un nom de code de développement, comme l’a rappelé Jason Ronald : « nous en dirons plus sur Project Helix plus tard cette année ».

Dossier arrêté au 29 septembre 2026. Les versions alpha du matériel ne seront envoyées aux studios qu’à partir de 2027 : ce dossier sera mis à jour au fil des annonces attendues « plus tard cette année » selon Microsoft, puis à l’approche du lancement.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 Project Helix officiellement révélé
  • Billet Xbox Wire détaillant la philosophie hybride Xbox/PC
  • Jason Ronald confirme l'ambition et le partenariat AMD
Passé
Avril 2026 Mode Xbox pour Windows 11
  • Préversion annoncée, brique logicielle de la stratégie hybride
Passé
Été 2026 Les fuites matérielles précisent la puce
  • Nom de code Magnus, 68 unités RDNA 5, jusqu'à 20x le ray tracing de la Series X
Prochain rendez-vous
Fin 2026 25e anniversaire d’Xbox
  • Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion
Prochain rendez-vous
Plus tard en 2026 Nouvelles informations promises
  • Jason Ronald : « nous en dirons plus sur Project Helix plus tard cette année »
À venir
2027 Versions alpha aux studios
  • Décisions finales de fabrication, dont la configuration mémoire, arrêtées début 2027
À venir
Fin 2027 ou 2028 Lancement grand public estimé
  • Aucune date officielle
  • un lancement dès fin 2026 est désormais jugé irréaliste

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle Xbox Project Helix
Nom de code Series X/S Project Helix
Gravure de la puce 7 nm (Series X) 3 nm (TSMC)
GPU RDNA 2 (Series X) RDNA 5
Ray tracing Référence Series X Jusqu’à 20x (non confirmé)
Mémoire 16 Go GDDR6 (Series X) 36 à 48 Go GDDR7 (non confirmé)
Compatibilité logicielle Écosystème Xbox uniquement Hybride Xbox + PC (Steam, GOG)
Support physique Lecteur optique disponible Sans disque (attendu, non confirmé)

Sources & confiance

5 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Xbox Wire / Microsoft Communication officielle
Très fiable 		Nom de code, philosophie hybride, puce AMD 3 nm et RDNA 5 confirmés
Jason Ronald (VP Next Gen Xbox) Déclarations officielles
Très fiable 		Ambition produit et calendrier des développeurs
Asha Sharma (PDG Xbox) Déclaration officielle
Très fiable 		Confirme l’impact des pénuries de composants sur le prix et la disponibilité
TechRadar Presse spécialisée
Fiable 		Suivi des annonces officielles et du calendrier
WCCFTech (dossier fuites) Agrégation de fuites
À vérifier 		Nom de code Magnus, spécifications précises non confirmées par Microsoft

Questions fréquentes

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