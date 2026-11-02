Apple pourrait enfin moderniser le design de son MacBook Pro d’entrée de gamme. Selon Mark Gurman 93 % fiable, journaliste chez Bloomberg, le constructeur préparerait un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M7 pour l’année prochaine. Ce modèle adopterait un châssis plus fin et plus léger, ainsi que des bordures d’écran réduites, à l’image des versions haut de gamme récemment renouvelées.

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Cette évolution serait particulièrement intéressante pour les acheteurs qui viennent de découvrir le MacBook Pro M6. Malgré sa nouvelle puce, ce modèle conserve en effet l’essentiel du design de la génération précédente, contrairement à la version premium qui bénéficie d’une refonte plus profonde.

Un MacBook Pro M7 plus fin et plus léger

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman indique qu’Apple travaille sur un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M7. L’appareil reprendrait plusieurs éléments esthétiques des nouveaux modèles OLED, notamment un châssis aminci et allégé ainsi que des bordures d’écran plus discrètes.

Les MacBook Pro haut de gamme récemment présentés illustrent l’ampleur de cette évolution. Le modèle 14 pouces pèse désormais environ 1,36 kg, contre 1,54 kg auparavant. Apple a également remplacé l’encoche traditionnelle par une Dynamic Island, réintroduit un logo Apple lumineux et revu le système de refroidissement.

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Malgré leur profil plus fin, ces ordinateurs conservent des connectiques importantes, dont Thunderbolt 5, HDMI, MagSafe et un lecteur de cartes SD.

Il reste toutefois impossible de savoir si toutes ces nouveautés seront reprises sur le futur modèle M7. Mark Gurman évoque uniquement un châssis plus fin et plus léger ainsi que des bordures réduites. La présence d’un écran OLED tactile, de la Dynamic Island ou des autres évolutions matérielles n’est pas confirmée.

Une refonte préparée depuis plusieurs années

Le design actuel du MacBook Pro remonte à 2021, avec les modèles équipés des puces M1 Pro et M1 Max. Depuis, Apple a régulièrement amélioré les composants et les performances de ses ordinateurs, mais l’apparence générale de cette gamme est restée largement inchangée.

Ce projet de renouvellement n’est d’ailleurs pas une surprise. Dès juillet dernier, Bloomberg évoquait le développement d’un MacBook Pro d’entrée de gamme entièrement redessiné, portant le nom de code K104. Sa commercialisation était alors envisagée au premier semestre 2027.

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Le même rapport mentionnait également un modèle intermédiaire équipé de la puce M6, qui devait conserver l’ancien design. C’est précisément la stratégie qu’Apple vient d’adopter avec son nouveau MacBook Pro M6.

Faut-il attendre le MacBook Pro M7 ?

Pour les utilisateurs qui envisagent d’acheter un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme, le choix pourrait donc devenir plus compliqué. Le modèle M6 apporte des améliorations matérielles, notamment une meilleure autonomie et une caméra Center Stage de 12 mégapixels, mais il ne bénéficie pas de la refonte esthétique des versions premium.

Le futur MacBook Pro M7 pourrait représenter une évolution plus intéressante pour ceux qui attendent un ordinateur plus fin, plus léger et doté d’un écran mieux intégré au châssis. Il faudra néanmoins attendre de nouvelles informations pour connaître précisément les changements prévus.

Si le calendrier évoqué par Bloomberg se confirme, Apple pourrait enfin proposer en 2027 un MacBook Pro d’entrée de gamme qui ne se contente pas d’adopter une nouvelle génération de processeur, mais bénéficie aussi d’une véritable évolution de son design.