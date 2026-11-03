Après une année 2026 marquée par un calendrier de lancement inhabituel, Apple préparerait une nouvelle vague d’iPhone pour le premier semestre 2027. Selon une fuite attribuée au leaker Digital Chat Station (DCS), le constructeur présenterait simultanément l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2.

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Trois modèles qui devraient compléter une gamme déjà renouvelée en septembre avec les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier smartphone pliable de la marque, l’iPhone Duo.

Le lancement serait envisagé en mars ou avril 2027. À ce stade, Apple n’a toutefois communiqué aucune date officielle. Les caractéristiques évoquées doivent donc être considérées comme des informations non confirmées.

iPhone 18 : écran 120 Hz et puce A20 gravée en 2 nm

Le modèle standard iPhone 18 disposerait d’un écran OLED de 6,3 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il conserverait le design Dynamic Island actuel et intégrerait une puce A20 gravée en 2 nm, selon les informations relayées par DCS.

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La configuration photo pourrait reposer sur deux capteurs arrière, dont le principal afficherait une définition de 48 mégapixels. Face ID serait également au programme, ainsi qu’une batterie de capacité supérieure. La fuite évoque par ailleurs une possible augmentation du prix de départ, sans avancer de montant précis.

Cette perspective intervient après une hausse de 100 dollars appliquée par Apple à plusieurs modèles existants en septembre. À titre de comparaison, les prix de départ américains actuellement mentionnés pour la gamme précédente sont de 699 dollars pour l’iPhone 17e, 899 dollars pour l’iPhone 17 et 1 099 dollars pour l’iPhone Air. Il reste cependant impossible de déterminer le tarif que pourrait adopter le futur iPhone 18.

iPhone 18e : des évolutions surtout internes

L’iPhone 18e devrait conserver une approche plus accessible, avec une fiche technique qui évoluerait progressivement plutôt qu’une refonte majeure. Les informations précédemment rapportées évoquent un écran OLED de 6,12 pouces limité à 60 Hz et un unique appareil photo arrière de 48 mégapixels.

Le smartphone pourrait néanmoins bénéficier de la nouvelle puce A20 gravée en 2 nm. La caméra frontale passerait, quant à elle, à 24 mégapixels. Si ces caractéristiques se confirment, Apple miserait donc davantage sur le renouvellement de la plateforme et de certains composants que sur une transformation visible du design.

iPhone Air 2 : deux capteurs photo et une batterie plus importante

L’iPhone Air 2 pourrait connaître des évolutions plus marquées. Il serait équipé d’un écran OLED de 6,55 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son épaisseur pourrait atteindre seulement 5,2 mm, selon les premières informations disponibles.

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La partie photo évoluerait avec l’ajout d’un second capteur arrière de 48 mégapixels. Une batterie de plus grande capacité est également évoquée, répondant ainsi à l’un des points susceptibles d’être améliorés sur ce modèle particulièrement fin. Sous le capot, Apple intégrerait une puce A20 Pro, accompagnée de sa puce sans fil N2 et de son modem C2.

Ces éléments restent à confirmer, mais ils dessinent un positionnement davantage tourné vers les performances et la finesse, avec un équipement photo plus polyvalent que celui de la première génération.

Un lancement attendu en mars ou avril 2027

Selon les informations relayées, Apple viserait les mois de mars ou avril 2027 pour présenter les trois appareils. Cette stratégie permettrait au constructeur de répartir davantage ses lancements sur l’année, après avoir réservé le mois de septembre 2026 aux modèles Pro et à son premier iPhone pliant.

Il faudra néanmoins attendre de nouvelles informations pour connaître les caractéristiques définitives, les prix et le calendrier commercial. En particulier, la hausse tarifaire évoquée pour l’iPhone 18 standard reste sans montant précis. Pour l’heure, ces trois modèles constituent surtout un premier aperçu non officiel de la gamme qu’Apple pourrait proposer au printemps 2027.