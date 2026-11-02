Rumeurs : le récap de la semaine 45 — MacBook Neo 2, et les lancements de la semaine

Série · Les rumeurs de la semaine

Toutes les rumeurs au même endroit

La semaine est particulièrement chargée pour Apple. Le constructeur a officialisé plusieurs nouveautés attendues depuis des mois, avec trois rendez-vous majeurs fixés au 6 novembre : la commercialisation du MacBook Pro OLED tactile, du MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 et de l’iPad mini 8. Six dossiers de notre radar ont évolué cette semaine, entre annonces confirmées et nouvelles rumeurs pour 2027.

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Au programme cette semaine

Le 6 novembre marque le principal temps fort de la semaine, avec l’arrivée simultanée de trois nouveaux appareils Apple. Le MacBook Pro OLED inaugure une nouvelle génération d’ordinateurs portables haut de gamme, tandis que le MacBook Pro M6 conserve le design actuel. De son côté, l’iPad mini 8 franchit une étape importante en adoptant enfin un écran OLED.

Mais les annonces ne s’arrêtent pas là. Apple prépare déjà la suite avec un MacBook Neo 2 et un MacBook Air M6 attendus en 2027. OnePlus, de son côté, s’apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones gaming Ace 7 en Chine.

vendredi 6 novembre — MacBook Pro OLED (6 novembre 2026 (vente))

— MacBook Pro OLED (6 novembre 2026 (vente)) vendredi 6 novembre — MacBook Pro M6 (6 novembre 2026 (vente))

— MacBook Pro M6 (6 novembre 2026 (vente)) vendredi 6 novembre — iPad mini 8 (6 novembre 2026 (vente))

La semaine confirme surtout un tournant dans la stratégie matérielle d’Apple : l’OLED et le tactile arrivent sur le MacBook Pro, tandis que l’iPad mini adopte enfin une technologie d’écran plus ambitieuse. Les prochaines semaines permettront de mieux cerner la disponibilité réelle de ces nouveautés et les premiers retours sur leurs performances.

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Dossier par dossier

Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 25 – 27 octobre 2026 »

Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 6 novembre 2026 »

Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente ?

Prix : « Non communiqué » → « À partir de 3 299 € (14 pouces M5 Pro) »

Statut : « Attendu » → « Annoncé »

Niveau de confiance : « probable » → « confirme »

Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »

Puce : « M5 Pro et M5 Max (selon Bloomberg, M6 non exclue) » → « Apple M5 Pro et M5 Max »

Modèles : « MacBook Pro 14 et 16 pouces OLED tactile » → « MacBook Pro 14 et 16 pouces avec écran PROLED XDR »

Un écran OLED tandem tactile, une première pour un Mac

Plus fin et plus léger, de 320 g pour le 16 pouces

Puces M5 Pro et M5 Max, comme l’annonçait Bloomberg

Prix : une hausse nette, comme prévu

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 6 novembre 2026 — Mise en vente. Disponibilité annoncée par Apple dans 30 pays et régions.

Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 27 octobre 2026 »

Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 28 octobre 2026 »

Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente

Statut : « Attendu » → « Annoncé »

Niveau de confiance : « probable » → « confirme »

Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »

Prix : « Non communiqué » → « À partir de 2 299 € (16 Go) »

Puce : « Apple M6 (2 nm, déjà dans le Mac mini) » → « Apple M6 (2 nm), CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs »

Modèles : « MacBook Pro 14 pouces M6 (code J804) » → « MacBook Pro 14 pouces M6 »

Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel, annoncé le 27 octobre

La M6 : CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs et double Neural Engine

Pas de M6 Pro ni de M6 Max : la prédiction de Bloomberg se vérifie

Écran Liquid Retina XDR conservé, sans OLED ni tactile

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. Précommandes à partir de 18 h 10, heure de Paris.

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Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 26 octobre 2026 »

Jalon ajouté au calendrier : Événement Apple à Los Angeles

Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente

Statut : « Attendu » → « Annoncé »

Niveau de confiance : « probable » → « confirme »

Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »

Prix : « Jusqu’à 799 $ (estimation de Bloomberg) » → « 759 € (Wi-Fi) · 929 € (Wi-Fi + cellulaire) »

Puce : « A19 Pro ou A20 Pro (les sources divergent) » → « Apple A20 Pro (confirmé) »

Un écran OLED de 8,5 pouces, jusqu’à 1 200 nits

La puce : A20 Pro, et non A19 Pro

Caméra frontale sur le bord long, audio Acoustic Display et IP67

Prix officiel : 759 € en Wi-Fi, 929 € avec cellulaire

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. 18 h, heure de Paris.

Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)

Dernier jalon : 28 octobre 2026 — Gurman : lancement au premier semestre 2027. Sans écran tactile.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Date, nom et prix à confirmer.

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Rumeurs · Début 2027, mars probable (rumeur)

Dernier jalon : 27 octobre 2026 — Apple lance le MacBook Pro 14 pouces M6. Sans M6 Pro ni M6 Max.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Début 2027, mars probable — Lancement attendu. Un an après le MacBook Air M5.

Attendu · 29 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 23 octobre 2026 — Jusqu’à 10 °C de moins en jeu. Li Jie détaille les ailettes en tour et le capteur thermique.

Prochaine étape : 29 octobre 2026 — Lancement en Chine. 19 h à Pékin, 12 h à Paris.

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