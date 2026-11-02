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Rumeurs : le récap de la semaine 45 — MacBook Neo 2, et les lancements de la semaine

Décryptage

Non confirmé

Rumeurs : le récap de la semaine 45 — MacBook Neo 2, et les lancements de la semaine

Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 5 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • Mise en vente le 6 novembre : MacBook Pro OLED, MacBook Pro M6 et iPad mini OLED
  • MacBook Neo 2 attendu au premier semestre 2027, avec une puce A19 Pro et 12 Go de RAM selon Gurman
  • MacBook Air M6 attendu début 2027

La semaine est particulièrement chargée pour Apple. Le constructeur a officialisé plusieurs nouveautés attendues depuis des mois, avec trois rendez-vous majeurs fixés au 6 novembre : la commercialisation du MacBook Pro OLED tactile, du MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 et de l’iPad mini 8. Six dossiers de notre radar ont évolué cette semaine, entre annonces confirmées et nouvelles rumeurs pour 2027.

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Au programme cette semaine

Le 6 novembre marque le principal temps fort de la semaine, avec l’arrivée simultanée de trois nouveaux appareils Apple. Le MacBook Pro OLED inaugure une nouvelle génération d’ordinateurs portables haut de gamme, tandis que le MacBook Pro M6 conserve le design actuel. De son côté, l’iPad mini 8 franchit une étape importante en adoptant enfin un écran OLED.

Mais les annonces ne s’arrêtent pas là. Apple prépare déjà la suite avec un MacBook Neo 2 et un MacBook Air M6 attendus en 2027. OnePlus, de son côté, s’apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones gaming Ace 7 en Chine.

Apple 16 inch MacBook Pro 111319.jpg.landing
Apple
6 novembre 2026 (vente)
MacBook Pro OLED
Très actif31 rumeurs 9 sources
MAJ 2 Nov 2026Voir les rumeurs
Apple MacBook Pro M5 Pro and M5 4
Apple
6 novembre 2026 (vente)
MacBook Pro M6
Très actif15 rumeurs 4 sources
MAJ 2 Nov 2026Voir les rumeurs
Apple iPad mini hero 261026 big.jpg.large 2x 1
Apple
6 novembre 2026 (vente)
iPad mini 8
Très actif16 rumeurs 4 sources
MAJ 26 Oct 2026Voir les rumeurs
apple on macbook neo design were
Apple
Premier semestre 2027 (rumeur)
MacBook Neo 2
Très actif6 rumeurs 4 sources
MAJ 30 Oct 2026Voir les rumeurs
apple macbook air m4 2
Apple
Début 2027, mars probable (rumeur)
MacBook Air M6
Actif1 rumeurs 3 sources
MAJ 30 Oct 2026Voir les rumeurs
oneplus ace 7 series launch date poster29 octobre 2026 (Chine)
OnePlus Ace 7
Très actif2 rumeurs 5 sources
MAJ 26 Oct 2026Voir les rumeurs

La semaine confirme surtout un tournant dans la stratégie matérielle d’Apple : l’OLED et le tactile arrivent sur le MacBook Pro, tandis que l’iPad mini adopte enfin une technologie d’écran plus ambitieuse. Les prochaines semaines permettront de mieux cerner la disponibilité réelle de ces nouveautés et les premiers retours sur leurs performances.

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Dossier par dossier

MacBook Pro OLED : tout ce que l’on sait sur le premier MacBook Pro tactile

Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 25 – 27 octobre 2026 »
  • Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 6 novembre 2026 »
  • Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente ?
  • Prix : « Non communiqué » → « À partir de 3 299 € (14 pouces M5 Pro) »
  • Statut : « Attendu » → « Annoncé »
  • Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
  • Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
  • Puce : « M5 Pro et M5 Max (selon Bloomberg, M6 non exclue) » → « Apple M5 Pro et M5 Max »
  • Modèles : « MacBook Pro 14 et 16 pouces OLED tactile » → « MacBook Pro 14 et 16 pouces avec écran PROLED XDR »
  • Un écran OLED tandem tactile, une première pour un Mac
  • Plus fin et plus léger, de 320 g pour le 16 pouces
  • Puces M5 Pro et M5 Max, comme l’annonçait Bloomberg
  • Prix : une hausse nette, comme prévu

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 6 novembre 2026 — Mise en vente. Disponibilité annoncée par Apple dans 30 pays et régions.

MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel

Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 27 octobre 2026 »
  • Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 28 octobre 2026 »
  • Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente
  • Statut : « Attendu » → « Annoncé »
  • Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
  • Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
  • Prix : « Non communiqué » → « À partir de 2 299 € (16 Go) »
  • Puce : « Apple M6 (2 nm, déjà dans le Mac mini) » → « Apple M6 (2 nm), CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs »
  • Modèles : « MacBook Pro 14 pouces M6 (code J804) » → « MacBook Pro 14 pouces M6 »
  • Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel, annoncé le 27 octobre
  • La M6 : CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs et double Neural Engine
  • Pas de M6 Pro ni de M6 Max : la prédiction de Bloomberg se vérifie
  • Écran Liquid Retina XDR conservé, sans OLED ni tactile

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. Précommandes à partir de 18 h 10, heure de Paris.

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iPad mini 8 : tout ce que l’on sait sur l’iPad mini OLED

Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 26 octobre 2026 »
  • Jalon ajouté au calendrier : Événement Apple à Los Angeles
  • Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente
  • Statut : « Attendu » → « Annoncé »
  • Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
  • Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
  • Prix : « Jusqu’à 799 $ (estimation de Bloomberg) » → « 759 € (Wi-Fi) · 929 € (Wi-Fi + cellulaire) »
  • Puce : « A19 Pro ou A20 Pro (les sources divergent) » → « Apple A20 Pro (confirmé) »
  • Un écran OLED de 8,5 pouces, jusqu’à 1 200 nits
  • La puce : A20 Pro, et non A19 Pro
  • Caméra frontale sur le bord long, audio Acoustic Display et IP67
  • Prix officiel : 759 € en Wi-Fi, 929 € avec cellulaire

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. 18 h, heure de Paris.

MacBook Neo 2 : tout ce que l’on sait sur le prochain Mac abordable d’Apple

Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)

Dernier jalon : 28 octobre 2026 — Gurman : lancement au premier semestre 2027. Sans écran tactile.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Date, nom et prix à confirmer.

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MacBook Air M6 : tout ce que l’on sait sur la mise à jour de début 2027

Rumeurs · Début 2027, mars probable (rumeur)

Dernier jalon : 27 octobre 2026 — Apple lance le MacBook Pro 14 pouces M6. Sans M6 Pro ni M6 Max.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : Début 2027, mars probable — Lancement attendu. Un an après le MacBook Air M5.

OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro : tout ce que l’on sait sur les smartphones gaming à ventilateur

Attendu · 29 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 23 octobre 2026 — Jusqu’à 10 °C de moins en jeu. Li Jie détaille les ailettes en tour et le capteur thermique.

Prochaine étape : 29 octobre 2026 — Lancement en Chine. 19 h à Pékin, 12 h à Paris.

Voir tout le radar des sorties →

 

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