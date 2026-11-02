Rumeurs : le récap de la semaine 45 — MacBook Neo 2, et les lancements de la semaine

La semaine est particulièrement chargée pour Apple. Le constructeur a officialisé plusieurs nouveautés attendues depuis des mois, avec trois rendez-vous majeurs fixés au 6 novembre : la commercialisation du MacBook Pro OLED tactile, du MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 et de l’iPad mini 8. Six dossiers de notre radar ont évolué cette semaine, entre annonces confirmées et nouvelles rumeurs pour 2027.
Au programme cette semaine
Le 6 novembre marque le principal temps fort de la semaine, avec l’arrivée simultanée de trois nouveaux appareils Apple. Le MacBook Pro OLED inaugure une nouvelle génération d’ordinateurs portables haut de gamme, tandis que le MacBook Pro M6 conserve le design actuel. De son côté, l’iPad mini 8 franchit une étape importante en adoptant enfin un écran OLED.
Mais les annonces ne s’arrêtent pas là. Apple prépare déjà la suite avec un MacBook Neo 2 et un MacBook Air M6 attendus en 2027. OnePlus, de son côté, s’apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones gaming Ace 7 en Chine.
- vendredi 6 novembre — MacBook Pro OLED (6 novembre 2026 (vente))
- vendredi 6 novembre — MacBook Pro M6 (6 novembre 2026 (vente))
- vendredi 6 novembre — iPad mini 8 (6 novembre 2026 (vente))
La semaine confirme surtout un tournant dans la stratégie matérielle d’Apple : l’OLED et le tactile arrivent sur le MacBook Pro, tandis que l’iPad mini adopte enfin une technologie d’écran plus ambitieuse. Les prochaines semaines permettront de mieux cerner la disponibilité réelle de ces nouveautés et les premiers retours sur leurs performances.
Dossier par dossier
MacBook Pro OLED : tout ce que l’on sait sur le premier MacBook Pro tactile
Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 25 – 27 octobre 2026 »
- Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 6 novembre 2026 »
- Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente ?
- Prix : « Non communiqué » → « À partir de 3 299 € (14 pouces M5 Pro) »
- Statut : « Attendu » → « Annoncé »
- Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
- Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
- Puce : « M5 Pro et M5 Max (selon Bloomberg, M6 non exclue) » → « Apple M5 Pro et M5 Max »
- Modèles : « MacBook Pro 14 et 16 pouces OLED tactile » → « MacBook Pro 14 et 16 pouces avec écran PROLED XDR »
- Un écran OLED tandem tactile, une première pour un Mac
- Plus fin et plus léger, de 320 g pour le 16 pouces
- Puces M5 Pro et M5 Max, comme l’annonçait Bloomberg
- Prix : une hausse nette, comme prévu
Ce qu’on a publié cette semaine :
- MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) vs MacBook Pro M6 : la puce récente ou l’écran OLED tactile ?
- MacBook Pro tactile : macOS mise sur les applications plutôt que sur une refonte de son interface
- MacBook Pro OLED tactile : Apple ressuscite son logo lumineux après dix ans d’absence
- MacBook Pro OLED : le modèle entièrement équipé dépasse les 16 260 euros
Prochaine étape : 6 novembre 2026 — Mise en vente. Disponibilité annoncée par Apple dans 30 pays et régions.
MacBook Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le MacBook Pro 14 pouces au design actuel
Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 27 octobre 2026 »
- Calendrier — Mise en vente ? : « 6 novembre 2026 (possible) » → « 28 octobre 2026 »
- Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente
- Statut : « Attendu » → « Annoncé »
- Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
- Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
- Prix : « Non communiqué » → « À partir de 2 299 € (16 Go) »
- Puce : « Apple M6 (2 nm, déjà dans le Mac mini) » → « Apple M6 (2 nm), CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs »
- Modèles : « MacBook Pro 14 pouces M6 (code J804) » → « MacBook Pro 14 pouces M6 »
- Un MacBook Pro 14 pouces M6 au design actuel, annoncé le 27 octobre
- La M6 : CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs et double Neural Engine
- Pas de M6 Pro ni de M6 Max : la prédiction de Bloomberg se vérifie
- Écran Liquid Retina XDR conservé, sans OLED ni tactile
Ce qu’on a publié cette semaine :
- MacBook Pro PROLED XDR (M5 Pro) vs MacBook Pro M6 : la puce récente ou l’écran OLED tactile ?
- Apple dévoile ses nouveautés d’octobre 2026 : MacBook Pro tactile, iPad mini OLED et puces M6
- MacBook Pro M6 vs MacBook Pro M5 : une simple mise à jour de puce, 100 euros plus cher
- iMac M6 et MacBook Pro M6 : précommandes le 28 octobre, voici les prix et les offres
Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. Précommandes à partir de 18 h 10, heure de Paris.
iPad mini 8 : tout ce que l’on sait sur l’iPad mini OLED
Sort cette semaine (vendredi 6 novembre) · Annoncé · 6 novembre 2026 (vente)
Ce qui a changé dans le dossier :
- Calendrier — Événement Apple à Los Angeles : « 28 octobre 2026 » → « 26 octobre 2026 »
- Jalon ajouté au calendrier : Événement Apple à Los Angeles
- Jalon ajouté au calendrier : Mise en vente
- Statut : « Attendu » → « Annoncé »
- Niveau de confiance : « probable » → « confirme »
- Date de sortie : « 28 octobre 2026 (annonce attendue) » → « 6 novembre 2026 (vente) »
- Prix : « Jusqu’à 799 $ (estimation de Bloomberg) » → « 759 € (Wi-Fi) · 929 € (Wi-Fi + cellulaire) »
- Puce : « A19 Pro ou A20 Pro (les sources divergent) » → « Apple A20 Pro (confirmé) »
- Un écran OLED de 8,5 pouces, jusqu’à 1 200 nits
- La puce : A20 Pro, et non A19 Pro
- Caméra frontale sur le bord long, audio Acoustic Display et IP67
- Prix officiel : 759 € en Wi-Fi, 929 € avec cellulaire
Ce qu’on a publié cette semaine :
- Apple dévoile ses nouveautés d’octobre 2026 : MacBook Pro tactile, iPad mini OLED et puces M6
- iPad mini A20 Pro vs iPad mini A17 Pro : l’OLED, l’IP67 et 70 euros de plus
- iPad mini : Apple passe à l’OLED avec un écran de 8,5 pouces et la puce A20 Pro
Prochaine étape : 28 octobre 2026 — Événement Apple à Los Angeles. 18 h, heure de Paris.
MacBook Neo 2 : tout ce que l’on sait sur le prochain Mac abordable d’Apple
Rumeurs · Premier semestre 2027 (rumeur)
Dernier jalon : 28 octobre 2026 — Gurman : lancement au premier semestre 2027. Sans écran tactile.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Premier semestre 2027 — Lancement attendu. Date, nom et prix à confirmer.
MacBook Air M6 : tout ce que l’on sait sur la mise à jour de début 2027
Rumeurs · Début 2027, mars probable (rumeur)
Dernier jalon : 27 octobre 2026 — Apple lance le MacBook Pro 14 pouces M6. Sans M6 Pro ni M6 Max.
Ce qu’on a publié cette semaine :
Prochaine étape : Début 2027, mars probable — Lancement attendu. Un an après le MacBook Air M5.
OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro : tout ce que l’on sait sur les smartphones gaming à ventilateur
Attendu · 29 octobre 2026 (Chine)
Dernier jalon : 23 octobre 2026 — Jusqu’à 10 °C de moins en jeu. Li Jie détaille les ailettes en tour et le capteur thermique.
Prochaine étape : 29 octobre 2026 — Lancement en Chine. 19 h à Pékin, 12 h à Paris.
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