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Qu'est-ce que le DSA (Digital Services Act) ?

Définition, plateformes concernées, obligations, amendes et effets concrets du DSA — la fiche de référence pour tout comprendre.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Seuil des très grandes plateformes : 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE
  • Amendes : jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial
  • X 120 M€ (décembre 2025), Temu 200 M€ (28 mai 2026)
  • Procédure ouverte sur Grok (janvier 2026)
01 Définition

Qu'est-ce que DSA, au juste ?

Le Digital Services Act (DSA) est le règlement (UE) 2022/2065, adopté en octobre 2022 et pleinement applicable à toutes les plateformes depuis le 17 février 2024. Il encadre la manière dont les services en ligne (réseaux sociaux, places de marché, moteurs de recherche, hébergeurs) traitent les contenus illicites, les produits dangereux et la désinformation, tout en préservant la liberté d’expression. Ce qui est illégal hors ligne doit l’être aussi en ligne.

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Les obligations sont graduées selon la taille du service. Toutes les plateformes doivent proposer un moyen simple de signaler un contenu illicite, motiver leurs décisions de modération et offrir un recours. Les « très grandes plateformes en ligne » (VLOP) et « très grands moteurs de recherche » (VLOSE), qui comptent au moins 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’UE, sont soumis à des règles renforcées : évaluation des risques systémiques, audits indépendants, accès des chercheurs aux données, transparence de la publicité et des algorithmes de recommandation, et possibilité de choisir un fil non personnalisé.

La Commission européenne supervise directement ces très grandes plateformes, les autorités nationales (en France, l’Arcom) s’occupant des autres. Les sanctions peuvent atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial, avec des astreintes. Le DSA est le pendant « contenus » du DMA : le Digital Markets Act régule la concurrence, le DSA la responsabilité des plateformes.

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Les premières procédures ont visé X, ouverte en décembre 2023, puis TikTok Lite et Bluesky. En décembre 2025, X a reçu la première amende du DSA, de 120 millions d’euros, pour le design trompeur de sa coche bleue, le manque de transparence de sa publicité et l’accès insuffisant des chercheurs aux données. Bruxelles a ensuite ouvert une procédure sur l’IA Grok au titre des risques systémiques. Des amendes ont aussi frappé des places de marché : 200 millions d’euros pour Temu (28 mai 2026) et 550 millions pour AliExpress, selon la presse, la plus lourde à ce jour.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Octobre 2022

    Adoption du règlement

    Le DSA est adopté ; il entre en vigueur en novembre 2022.

  2. 2023

    Très grandes plateformes désignées

    La Commission désigne les premières très grandes plateformes et moteurs de recherche, soumis aux règles renforcées.

  3. Décembre 2023

    Enquête sur X

    Première procédure formelle de la Commission, sur la modération, la transparence et l’accès des chercheurs aux données.

  4. 17 février 2024

    Application complète

    Toutes les plateformes en ligne doivent se conformer au règlement.

  5. Décembre 2025

    Première amende : X

    120 millions d’euros pour la coche bleue trompeuse, la transparence publicitaire et l’accès des chercheurs.

  6. 27 janvier 2026

    Procédure sur Grok

    La Commission examine le déploiement de l’IA Grok sur X au regard des risques systémiques.

  7. 28 mai 2026

    Temu sanctionné

    Amende de 200 millions d’euros pour une évaluation insuffisante des risques liés aux produits illégaux ; AliExpress est aussi sanctionné (550 millions d’euros).

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Pour l'utilisateur

Aucun coût
Gratuit
  • Signalement simple des contenus illicites
  • Explications sur les suppressions et recours possibles
  • Fil non personnalisé sur les très grandes plateformes

Pour une plateforme en infraction

Amende maximale
6 % du CA mondial
  • Astreintes possibles en cas de non-conformité persistante
  • Mesures correctives imposées par la Commission

Le DSA ne coûte rien à l’utilisateur : ce sont les plateformes qui supportent les obligations et les amendes. Les montants cités sont ceux des décisions de la Commission européenne.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Texte officiel
Règlement (UE) 2022/2065
Disponible sur EUR-Lex
Liste des très grandes plateformes
digital-strategy.ec.europa.eu
Plateformes et moteurs de recherche désignés par la Commission
Signaler en France
Arcom
Coordinateur national des services numériques ; signalement aussi directement sur chaque plateforme
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Signalement des contenus illicites

Chaque plateforme doit offrir un mécanisme simple pour signaler un contenu et motiver sa décision de modération.

Recours pour l'utilisateur

Un contenu ou un compte supprimé doit être expliqué, avec une possibilité de contestation.

Transparence de la publicité

Les publicités doivent être identifiables et leur ciblage expliqué ; le ciblage des mineurs est interdit.

Algorithmes de recommandation

Les très grandes plateformes doivent proposer au moins un fil qui ne repose pas sur le profilage.

Évaluation des risques systémiques

Les très grandes plateformes évaluent et atténuent les risques pour la sécurité, la santé et le débat public, avec des audits indépendants.

Accès des chercheurs aux données

Des chercheurs agréés peuvent accéder aux données des plateformes pour étudier leurs effets.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Une application lente

Les enquêtes durent des mois, voire des années : la première procédure contre X a été ouverte en décembre 2023, la première amende date de décembre 2025.

Frontière floue avec la liberté d'expression

Les critiques reprochent au texte de pousser à la sur-modération, tandis que d’autres jugent la modération encore insuffisante.

Tensions transatlantiques

Les sanctions visant des plateformes américaines nourrissent un bras de fer politique avec Washington.

Moins visible que le DMA pour le grand public

Beaucoup d’effets (audits, évaluations de risques) restent internes ; l’utilisateur voit surtout les options de signalement et de recours.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser DSA ?

Utilisateurs de réseaux sociaux

Vous pouvez signaler un contenu, contester une suppression et, sur les très grandes plateformes, désactiver la personnalisation du fil.

Créateurs et vendeurs en ligne

Les plateformes doivent motiver les suppressions et les suspensions et offrir un recours ; conservez les justificatifs de vos contenus.

Éditeurs de sites et de services

Même un petit hébergeur ou une plateforme doit proposer un point de contact et un mécanisme de signalement.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
DMA (Digital Markets Act) Union européenne

Régule la concurrence entre plateformes et les pratiques des « gardiens » ; le DSA régule, lui, les contenus et la responsabilité des plateformes.
AI Act Union européenne

Règlement européen sur l’intelligence artificielle, centré sur les risques des systèmes d’IA.
Online Safety Act (Royaume-Uni) Royaume-Uni

Loi britannique sur la sécurité en ligne, qui vise les contenus nuisibles et impose des devoirs de protection, notamment des mineurs.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le DSA ?

Le Digital Services Act est le règlement européen 2022/2065, pleinement applicable depuis le 17 février 2024, qui oblige les plateformes en ligne à lutter contre les contenus illicites, à être transparentes et à protéger leurs utilisateurs.

Quelle différence entre le DSA et le DMA ?

Le DSA régule les contenus et la responsabilité des plateformes ; le DMA régule la concurrence et vise les « gardiens » du numérique comme Apple, Google ou Meta.

Qui est concerné par le DSA ?

Tous les services intermédiaires en ligne (hébergeurs, réseaux sociaux, places de marché, moteurs de recherche). Les très grandes plateformes, à partir de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE, ont les obligations les plus lourdes.

Quelles sont les amendes prévues ?

Jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial, plus des astreintes. X a reçu 120 millions d’euros en décembre 2025 et Temu 200 millions le 28 mai 2026 ; AliExpress aurait été sanctionné de 550 millions.

Pourquoi X est-il visé par le DSA ?

Pour le design trompeur de sa coche bleue, le manque de transparence de sa publicité et l’accès insuffisant des chercheurs aux données, ce qui a valu une amende en décembre 2025, puis pour le déploiement de Grok.

Que change le DSA pour moi ?

Vous pouvez signaler plus facilement un contenu illicite, obtenir une explication et un recours en cas de suppression, voir pourquoi une publicité vous est montrée et, sur les très grandes plateformes, choisir un fil non personnalisé.

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