Pourquoi ça compte. OPPO n’a rien annoncé : la puce (Snapdragon ou Dimensity 9600 Pro), la batterie et le prix viennent de fuites qui se contredisent.

OPPO préparerait un Find X10 Ultra avec un double téléobjectif périscopique dont un zoom 10x, un capteur de 200 Mpx et un écran de 6,89 pouces, pour le premier semestre 2027 en Chine.

Le OPPO Find X10 Ultra n’existe pas encore officiellement, mais il est l’un des smartphones les plus suivis de 2027 : double téléobjectif périscopique avec zoom optique 10x, capteurs de 200 mégapixels, écran de 6,89 pouces et grosse batterie. La puce est son point le plus instable, entre Snapdragon et MediaTek. OPPO n’a rien annoncé : ce dossier trie ce que les fuites décrivent avec constance et ce qu’elles se contredisent.

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Il prolonge notre dossier sur les Find X10 et X10 Pro Max, déjà présentés. L’Ultra remplace le Find X9 Ultra, détaillé dans sa fiche produit.

Un lancement au premier semestre 2027, en Chine d’abord Prudence

Les Find X10 et X10 Pro Max ont été officialisés à l’automne. L’Ultra suivrait un calendrier distinct, avec un lancement en Chine au premier semestre 2027, selon les fuites relayées depuis juillet. Aucune date n’est connue, ni pour la Chine, ni pour l’Europe. Ce décalage suit celui du Find X9 Ultra, lancé au printemps après la gamme standard.

Un double périscope pour le zoom 10x Prudence

Selon Digital Chat Station 72 % fiable, OPPO teste deux téléobjectifs périscopiques : un module de 200 mégapixels avec un grand capteur d’environ 1/1,3 pouce, et un module de 50 mégapixels offrant un zoom optique 10x avec un capteur d’environ 1/1,95 pouce. Le Find X9 Ultra utilisait pour son 10x un capteur de 1/2,75 pouce, point faible en basse lumière relevé par les tests. Le candidat n’est pas le Sony LYT-600.

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Deux capteurs sont encore en compétition pour le 10x : le Samsung ISOCELL GNB et l’OmniVision OV51A, tous deux autour de 1/1,95 pouce. Si le calendrier industriel se tend, OPPO pourrait se rabattre sur un capteur de 1/2,76 pouce, ce qui annulerait le gain. Au début des essais, un capteur de 1/1,12 pouce avait même été testé pour le 200 mégapixels. Le téléobjectif conserverait la macro.

Un capteur principal de 200 mégapixels LOFIC Prudence

Le capteur principal serait un 200 mégapixels de 1/1,12 pouce avec la technologie LOFIC, qui élargit la plage dynamique dans les scènes très contrastées. Il pourrait appartenir aux familles Samsung HPA ou HPU, le choix n’étant pas arrêté. Smart Pikachu ajoute une stabilisation optique renforcée sur le téléobjectif de 200 mégapixels, et l’évoque sur l’ensemble des focales.

Ultra grand-angle et caméra frontale : les fuites divergent À vérifier

En juillet et août, l’ultra grand-angle était annoncé à 50 mégapixels et la caméra frontale à 50 mégapixels. Fin octobre, la fuite parle d’un ultra grand-angle de 200 mégapixels (le Samsung HP5 du Find X10 Pro Max) et d’une caméra frontale carrée de 100 mégapixels. Rien ne permet de trancher : la configuration pourrait avoir évolué ou l’une des fuites être fausse.

Un écran BOE de 6,89 pouces en 2K et 144 Hz Prudence

La dalle serait un LTPO OLED BOE de 6,89 pouces en 2K, à 144 Hz, avec des bordures très fines et symétriques sur les quatre côtés grâce à une nouvelle encapsulation, des coins plus arrondis et la prise en charge de l’espace colorimétrique BT.2020. Elle serait commune avec le Find X10 Pro Max, selon Digital Chat Station. Le Find X9 Ultra proposait 6,82 pouces à 144 Hz.

Batterie : 8 000 ou 8 500 mAh ? À vérifier

Les chiffres varient : « plus de 7 000 mAh » au départ, environ 8 500 mAh cet été et fin octobre, puis une « classe 8 000 mAh » selon Smart Pikachu début novembre. Le Find X9 Ultra a une batterie de 7 050 mAh. À noter : les Find X10 vendus en Europe ont perdu 850 mAh par rapport aux versions chinoises, ce qui invite à la prudence sur une éventuelle version mondiale de l’Ultra.

Snapdragon ou Dimensity 9600 Pro ? À vérifier

C’est le point le plus contradictoire. Jusqu’à fin octobre, l’Ultra devait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, puis le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le 4 novembre, Digital Chat Station affirme qu’OPPO teste le smartphone, nom de code interne Xingyun (« Nébuleuse »), avec le Dimensity 9600 Pro de MediaTek, gravé en 2 nm : ce serait une première pour un Ultra de la marque. Smart Pikachu relaie des tests des deux plateformes. Le Find X10 Pro Max utilise déjà le Dimensity 9600 Pro, et le OnePlus 16 pourrait servir de vitrine aux puces Snapdragon. Il s’agit de tests, pas d’un choix final.

Prix : proche de 10 000 yuans ? À vérifier

Smart Pikachu cible environ 10 000 yuans, soit le niveau de départ du Find N6 (9 999 yuans). C’est une estimation sans source officielle, et le prix en euros n’a pas fuité. Le Find X9 Ultra a été lancé en France à 1 699,90 euros, et les tarifs européens des Find X10 ont déjà fait l’objet de rumeurs à la hausse.

Ce qu’OPPO n’a pas dit À vérifier

Tout. Le nom définitif, la date, la puce, la batterie, la configuration photo finale, les prix et la disponibilité en France. OPPO n’a publié aucune spécification officielle du Find X10 Ultra.

Dossier ouvert le 4 novembre 2026, à partir des fuites de Digital Chat Station et de Smart Pikachu, de leurs relais (Gizmochina 93 % fiable, MyMobileIndia) et de nos articles depuis juin 2026. Il sera mis à jour dès qu’OPPO en dira plus.