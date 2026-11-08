Le Galaxy S27 Ultra aurait un écran de 6,89 pouces, un bloc photo horizontal et une batterie de 5 700 mAh, pour un lancement début 2027. La puce, Snapdragon ou Exynos, reste indécise.

Le Galaxy S27 Ultra est attendu au début de 2027 et ses fuites s’accumulent : bloc photo horizontal, écran de 6,89 pouces, batterie de 5 700 mAh, Privacy Display amélioré, et une puce encore indécise entre Snapdragon et Exynos. Samsung n’a rien annoncé. Ce dossier se concentre sur l’Ultra et sépare ce qui est corroboré de ce qui est contradictoire.

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La gamme complète (S27, S27+, S27 Pro) est traitée dans notre dossier Galaxy S27. L’Ultra remplace le Galaxy S26 Ultra, détaillé dans sa fiche produit. La puce maison a son propre suivi.

Un lancement au début de 2027, janvier ou février Prudence

Samsung n’a pas donné de date. Les rumeurs visent le premier trimestre 2027, avec un Unpacked en janvier ou février selon les sources. Des coques « compatibles Galaxy S27 Ultra » sont déjà en vente sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni (dont une à 8,99 $), repérées par SammyGuru, plusieurs mois avant l’annonce, plus tôt que pour les S25 et S26. Cela n’établit pas la date : les fabricants d’accessoires travaillent sur des informations incomplètes.

Un écran de 6,89 pouces et un dos redessiné Prudence

Des protections d’écran qui ont fuité indiquent une diagonale de 6,89 pouces pour l’Ultra (6,27 pouces pour le S27, 6,47 pour le Pro et 6,66 pour le S27+). À l’arrière, les coques et les rendus CAD montrent une large barre photo horizontale, qui remplacerait l’alignement vertical. Ice Universe annonce des bordures de 1,28 mm (1,32 mm sur le S26 Ultra) et un bloc photo qui dépasse de 4,69 mm (environ 4,5 mm aujourd’hui). Mi-juillet, une fuite affirmait que ce redesign était abandonné ; les coques parues depuis le contredisent.

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218 g et 7,9 mm : un Ultra un peu plus lourd Prudence

Selon Ice Universe, l’Ultra pèserait 218 g pour 7,9 mm d’épaisseur hors bloc photo, soit 4 g de plus que le S26 Ultra (214 g) après deux générations de baisse. Lanzuk évoquait au contraire un modèle plus léger : les deux informations se contredisent. Une batterie plus grande pourrait expliquer le poids, mais aucune source n’établit le lien.

Un panneau OLED M16 avec Privacy Display v2 Prudence

Selon ETNews, l’Ultra et le Pro seraient les premiers Galaxy à utiliser le matériau OLED M16 de Samsung Display, avec la technologie COE qui supprime le polariseur. Le leaker Sawyergalox annonce un Privacy Display v2 : meilleurs angles de vision, résolution plus élevée quand la protection est active et image plus nette. La portée est contestée : The Elec voit le Privacy Display sur les quatre modèles, la fuite de Sawyergalox ne parle que de l’Ultra et du Pro.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ou Exynos 2700 ? À vérifier

C’est le point le plus instable. Le Seoul Economic Daily évoquait mi-octobre des problèmes de surchauffe du Snapdragon et un repli possible sur l’Exynos 2700 ; Qualcomm a démenti, et Don McGuire a nié tout problème thermique systémique sur le Gen 6 standard sans nommer la version Extreme. Samsung aurait ensuite lancé la production de l’Exynos 2700 (2 nm SF2P) pour les S27, S27+ et S27 Pro, d’après The Elec, l’Ultra restant sous Qualcomm. Des tests internes rapportés par EBN donnent l’Exynos environ 20 % devant le Snapdragon Extreme en multicœur, sans score mono-cœur ni conditions de test. À ce jour, l’Ultra serait donc plutôt Snapdragon, mais rien n’est tranché pour l’Europe.

Photo : 200 Mpx, plus de téléobjectif 3x Prudence

ETNews et Ice Universe convergent : un nouveau capteur principal de 200 mégapixels (ISOCELL HP6) et la suppression du téléobjectif 3x. Il resterait un téléobjectif périscope 5x de 50 mégapixels (f/2.9) selon Ice Universe, mais @phonefuturist évoque plutôt un 4x à capteur plus grand. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels sont aussi rapportés. Côté traitement d’image, Ice Universe annonce des couleurs plus chaudes, une meilleure gestion des sources lumineuses et moins de bruit de nuit, et @WalleGalaxy une correction des reflets parasites. L’ouverture variable aurait été abandonnée.

Batterie : 5 700 mAh, enfin au-dessus de 5 000 Prudence

Plusieurs documents de certification évoquent une capacité nominale de 5 534 mAh pour la batterie EB-BS958DBY, ce qui donnerait environ 5 700 mAh de capacité typique, contre 5 000 mAh depuis le Galaxy S20 Ultra. Cette valeur typique est une déduction : Samsung ne l’a pas annoncée, et les sources citent des fabricants différents (Samsung SDI ou Zhuhai CosMX Power). La recharge filaire resterait à 60 W, avec un algorithme qui maintiendrait 55 à 56 W plus longtemps, soit 2 à 3 % de temps de charge en moins selon @WalleGalaxy.

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Coloris : noir, bleu, rose clair, blanc, et peut-être un violet Prudence

Ice Universe annonce quatre teintes classiques, dont un rose clair inédit dans la gamme standard, et un violet de statut incertain (peut-être réservé à certains marchés ou à la vente en ligne).

Prix : 1 399 $ visés aux États-Unis, plus en Europe À vérifier

@phonefuturist cite 1 399 $ aux États-Unis, soit 100 $ de plus que le S26 Ultra au lancement (1 299 $), et 1 499 à 1 549 $ à l’international ; Sawyergalox parle de 1 400 à 1 500 $. Lanzuk attend une hausse plus forte sur les configurations à plus de stockage (512 Go vers 1 599 $, 1 To possiblement au-dessus de 2 000 $), liée au prix de la mémoire. Ces chiffres concernent surtout les États-Unis et la Corée du Sud : aucun prix européen n’a fuité.

Ce que Samsung n’a pas encore dit À vérifier

La date, la puce par marché, le prix en euros, la configuration photo définitive, la mémoire (LPDDR6 et UFS 5.1 sont contestées), la compatibilité du S Pen avec le nouveau dos et l’autonomie réelle. Seul le développement de l’Exynos 2700 est confirmé par Samsung ; sa production de masse est rapportée par la presse.

Dossier ouvert le 3 novembre 2026, à partir des fuites d’Ice Universe, d’ETNews, de The Elec, de Seoul Economic Daily, d’EBN, de @phonefuturist, de Lanzuk, de Sawyergalox et de @WalleGalaxy, des documents de certification et de nos articles depuis août 2026. Il sera mis à jour dès que Samsung en dira plus.