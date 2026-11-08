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Rumeurs · Produit

Galaxy S27 Ultra : tout ce que l’on sait sur le prochain flagship de Samsung

Bloc photo horizontal, 6,89 pouces, batterie de 5 700 mAh, Privacy Display v2, puce Snapdragon ou Exynos encore indécise : voici le tri entre rumeurs corroborées et fuites contradictoires sur le Galaxy S27 Ultra.

Lancement attendu Début 2027, janvier ou février (rumeur)
Rumeurs depuis Mai 2026
Sources 13

Yohann Poiron

Smartwatches

Rumeuromètre 12 rumeurs suivies, 0 tranchée
Galaxy S27 Ultra : des bordures encore plus fines, mais un bloc photo plus épais
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 3 novembre 2026 · 56 rumeurs recensées · 13 sources citées
L'ESSENTIEL

Le Galaxy S27 Ultra aurait un écran de 6,89 pouces, un bloc photo horizontal et une batterie de 5 700 mAh, pour un lancement début 2027. La puce, Snapdragon ou Exynos, reste indécise.

Pourquoi ça compte. Samsung n’a rien annoncé ; seul le développement de l’Exynos 2700 est confirmé, le reste vient de fuites parfois contradictoires.

  • Lancement attendu début 2027, janvier ou février.
  • Écran de 6,89 pouces, capteur de 200 Mpx, fin du téléobjectif 3x, Privacy Display v2.
  • Batterie de 5 700 mAh, 1 399 $ aux États-Unis en fuite, pas de prix européen.

Le Galaxy S27 Ultra est attendu au début de 2027 et ses fuites s’accumulent : bloc photo horizontal, écran de 6,89 pouces, batterie de 5 700 mAh, Privacy Display amélioré, et une puce encore indécise entre Snapdragon et Exynos. Samsung n’a rien annoncé. Ce dossier se concentre sur l’Ultra et sépare ce qui est corroboré de ce qui est contradictoire.

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La gamme complète (S27, S27+, S27 Pro) est traitée dans notre dossier Galaxy S27. L’Ultra remplace le Galaxy S26 Ultra, détaillé dans sa fiche produit. La puce maison a son propre suivi.

Un lancement au début de 2027, janvier ou févrierPrudence

Samsung n’a pas donné de date. Les rumeurs visent le premier trimestre 2027, avec un Unpacked en janvier ou février selon les sources. Des coques « compatibles Galaxy S27 Ultra » sont déjà en vente sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni (dont une à 8,99 $), repérées par SammyGuru, plusieurs mois avant l’annonce, plus tôt que pour les S25 et S26. Cela n’établit pas la date : les fabricants d’accessoires travaillent sur des informations incomplètes.

Un écran de 6,89 pouces et un dos redessinéPrudence

Des protections d’écran qui ont fuité indiquent une diagonale de 6,89 pouces pour l’Ultra (6,27 pouces pour le S27, 6,47 pour le Pro et 6,66 pour le S27+). À l’arrière, les coques et les rendus CAD montrent une large barre photo horizontale, qui remplacerait l’alignement vertical. Ice Universe annonce des bordures de 1,28 mm (1,32 mm sur le S26 Ultra) et un bloc photo qui dépasse de 4,69 mm (environ 4,5 mm aujourd’hui). Mi-juillet, une fuite affirmait que ce redesign était abandonné ; les coques parues depuis le contredisent.

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218 g et 7,9 mm : un Ultra un peu plus lourdPrudence

Selon Ice Universe, l’Ultra pèserait 218 g pour 7,9 mm d’épaisseur hors bloc photo, soit 4 g de plus que le S26 Ultra (214 g) après deux générations de baisse. Lanzuk évoquait au contraire un modèle plus léger : les deux informations se contredisent. Une batterie plus grande pourrait expliquer le poids, mais aucune source n’établit le lien.

Un panneau OLED M16 avec Privacy Display v2Prudence

Selon ETNews, l’Ultra et le Pro seraient les premiers Galaxy à utiliser le matériau OLED M16 de Samsung Display, avec la technologie COE qui supprime le polariseur. Le leaker Sawyergalox annonce un Privacy Display v2 : meilleurs angles de vision, résolution plus élevée quand la protection est active et image plus nette. La portée est contestée : The Elec voit le Privacy Display sur les quatre modèles, la fuite de Sawyergalox ne parle que de l’Ultra et du Pro.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ou Exynos 2700 ?À vérifier

C’est le point le plus instable. Le Seoul Economic Daily évoquait mi-octobre des problèmes de surchauffe du Snapdragon et un repli possible sur l’Exynos 2700 ; Qualcomm a démenti, et Don McGuire a nié tout problème thermique systémique sur le Gen 6 standard sans nommer la version Extreme. Samsung aurait ensuite lancé la production de l’Exynos 2700 (2 nm SF2P) pour les S27, S27+ et S27 Pro, d’après The Elec, l’Ultra restant sous Qualcomm. Des tests internes rapportés par EBN donnent l’Exynos environ 20 % devant le Snapdragon Extreme en multicœur, sans score mono-cœur ni conditions de test. À ce jour, l’Ultra serait donc plutôt Snapdragon, mais rien n’est tranché pour l’Europe.

Photo : 200 Mpx, plus de téléobjectif 3xPrudence

ETNews et Ice Universe convergent : un nouveau capteur principal de 200 mégapixels (ISOCELL HP6) et la suppression du téléobjectif 3x. Il resterait un téléobjectif périscope 5x de 50 mégapixels (f/2.9) selon Ice Universe, mais @phonefuturist évoque plutôt un 4x à capteur plus grand. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels sont aussi rapportés. Côté traitement d’image, Ice Universe annonce des couleurs plus chaudes, une meilleure gestion des sources lumineuses et moins de bruit de nuit, et @WalleGalaxy une correction des reflets parasites. L’ouverture variable aurait été abandonnée.

Batterie : 5 700 mAh, enfin au-dessus de 5 000Prudence

Plusieurs documents de certification évoquent une capacité nominale de 5 534 mAh pour la batterie EB-BS958DBY, ce qui donnerait environ 5 700 mAh de capacité typique, contre 5 000 mAh depuis le Galaxy S20 Ultra. Cette valeur typique est une déduction : Samsung ne l’a pas annoncée, et les sources citent des fabricants différents (Samsung SDI ou Zhuhai CosMX Power). La recharge filaire resterait à 60 W, avec un algorithme qui maintiendrait 55 à 56 W plus longtemps, soit 2 à 3 % de temps de charge en moins selon @WalleGalaxy.

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Coloris : noir, bleu, rose clair, blanc, et peut-être un violetPrudence

Ice Universe annonce quatre teintes classiques, dont un rose clair inédit dans la gamme standard, et un violet de statut incertain (peut-être réservé à certains marchés ou à la vente en ligne).

Prix : 1 399 $ visés aux États-Unis, plus en EuropeÀ vérifier

@phonefuturist cite 1 399 $ aux États-Unis, soit 100 $ de plus que le S26 Ultra au lancement (1 299 $), et 1 499 à 1 549 $ à l’international ; Sawyergalox parle de 1 400 à 1 500 $. Lanzuk attend une hausse plus forte sur les configurations à plus de stockage (512 Go vers 1 599 $, 1 To possiblement au-dessus de 2 000 $), liée au prix de la mémoire. Ces chiffres concernent surtout les États-Unis et la Corée du Sud : aucun prix européen n’a fuité.

Ce que Samsung n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, la puce par marché, le prix en euros, la configuration photo définitive, la mémoire (LPDDR6 et UFS 5.1 sont contestées), la compatibilité du S Pen avec le nouveau dos et l’autonomie réelle. Seul le développement de l’Exynos 2700 est confirmé par Samsung ; sa production de masse est rapportée par la presse.

Dossier ouvert le 3 novembre 2026, à partir des fuites d’Ice Universe, d’ETNews, de The Elec, de Seoul Economic Daily, d’EBN, de @phonefuturist, de Lanzuk, de Sawyergalox et de @WalleGalaxy, des documents de certification et de nos articles depuis août 2026. Il sera mis à jour dès que Samsung en dira plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 Lancement du Galaxy S26 Ultra
  • 5 000 mAh, 214 g
  • Premier Privacy Display
Passé
26 août 2026 Le plus gros changement de design depuis des années
  • Barre photo horizontale évoquée
  • Cadre plus arrondi
Passé
21 septembre 2026 Batterie de 5 700 mAh repérée
  • Capacité nominale de 5 534 mAh
  • Recharge 60 W
Passé
2 octobre 2026 218 g, 7,9 mm et production de l’Exynos 2700 rapportée
  • Ice Universe sur le poids
  • Production de masse selon The Elec
Passé
7 octobre 2026 Premiers prix fuités
  • 1 399 $ pour l’Ultra aux États-Unis
  • Selon @phonefuturist
Passé
16 – 19 octobre 2026 Surchauffe du Snapdragon, démenti de Qualcomm
  • Seoul Economic Daily évoque l’Exynos en repli
  • Qualcomm dément
Passé
23 octobre 2026 Batterie vue dans Safety Korea
  • Références EB-BS958DBY et EB-BS957CBY
  • Ultra et Pro
Passé
27 octobre – 2 novembre 2026 Tests internes de l’Exynos 2700
  • Environ 20 % devant le Snapdragon Extreme (EBN)
  • Ultra toujours sous Snapdragon selon les dernières rumeurs
À venir
Début 2027 Unpacked et lancement attendus
  • Janvier ou février
  • Aucune annonce de Samsung

Ce qui change

12 critères
Critère Version actuelle Galaxy S27 Ultra
Écran Non précisé 6,89 pouces, OLED M16, COE Rumeur ETNews =
Privacy Display Première génération Version 2 : meilleurs angles et résolution Rumeur Sawyergalox
Puce Non précisé Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Exynos 2700 contesté) Rumeur The Elec
Capteur principal 200 Mpx (HP2) 200 Mpx (HP6) Rumeur ETNews
Téléobjectifs 3x et 5x Un seul, 5x ou 4x à grand capteur Rumeur Ice Universe
Caméra frontale 12 Mpx 16 Mpx Rumeur Ice Universe
Batterie 5 000 mAh ≈ 5 700 mAh typique (5 534 mAh nominale) Rumeur Certifications
Recharge filaire 60 W 60 W, courbe optimisée (55 à 56 W plus longtemps) Rumeur @WalleGalaxy =
Poids 214 g 218 g Rumeur Ice Universe
Dos Objectifs verticaux Barre photo horizontale Rumeur Ice Universe
Prix de départ (États-Unis) 1 299 $ au lancement 1 399 $ (fuite) Rumeur @phonefuturist
Date de sortie Mars 2026 Début 2027 Rumeur

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 12. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

13 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Samsung Communication officielle Très fiable Développement de l’Exynos 2700 confirmé, rien sur les S27 eux-mêmes
Ice Universe Leaker Fiable 218 g, bordures, bloc photo, coloris, caméra frontale et traitement d’image
ETNews Média coréen Fiable Écran M16 et COE, capteur 200 Mpx, abandon du téléobjectif 3x
The Elec Média coréen Fiable Production de l’Exynos 2700, Privacy Display sur la gamme
Seoul Economic Daily Quotidien sud-coréen Fiable Surchauffe du Snapdragon, démentie par Qualcomm
Qualcomm Communication officielle Très fiable Démenti des problèmes thermiques, sans citer la version Extreme
EBN Média coréen À vérifier Tests internes de l’Exynos 2700 : environ 20 % devant le Snapdragon
@phonefuturist Leaker, X À vérifier Prix de 1 399 $, téléobjectif 4x
Lanzuk Leaker, blog Naver À vérifier Hausse des prix selon le stockage, poids plus léger (contredit)
Sawyergalox Leaker, X À vérifier Privacy Display v2
@WalleGalaxy Leaker, X À vérifier Courbe de recharge optimisée, correction des reflets
Notebookcheck Fiabilité : 2/2 confirmées Média spécialisé Fiable Batteries repérées dans la base Safety Korea
SammyGuru Média spécialisé Samsung À vérifier Coques déjà en vente sur Amazon

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