GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Rockstar a déjà officialisé la date, les prix, les éditions et un long aperçu de gameplay. Nous suivons le jeu depuis des mois, au rythme des reports et des fuites.

Ce dossier ne remplace pas notre guide complet ni notre guide des précommandes : il trie ce qui est officiel, ce qui fuite et ce qui se contredit.

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19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, préchargement le 12 Solide

Repoussé de 2025 à mai 2026, puis au 19 novembre 2026 (annoncé en novembre 2025), le jeu a désormais une date que Take-Two a répété ne plus vouloir bouger. Le préchargement des versions numériques ouvrira le 12 novembre. Le jeu sort uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S : ni PS4, ni Xbox One, et aucune version PC n’est annoncée.

79,99 € en Standard, 99,99 € en Ultimate, et pas de disque Solide

Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 juin. L’édition Standard coûte 79,99 € et l’Ultimate 99,99 € : les rumeurs d’un jeu de base à 100 € ne se sont pas confirmées. Le pack Vintage Vice City est offert pour tout achat numérique avant le 20 novembre, et l’Ultimate débloque véhicules, armes et tenues au fil de l’histoire.

Les éditions « physiques » ne contiennent aucun Blu-ray : un boîtier et un code de téléchargement. Au Japon, ce code expire 170 jours après la sortie. Enfin, Take-Two a exclu toute baisse de prix officielle pour Noël.

26 minutes de gameplay sur PS5, Jason et Lucia au centre Solide

Le 27 août, Rockstar a diffusé GTA 6: An Extended Look, environ 26 minutes capturées sur PS5, d’abord sur Netflix puis sur YouTube — Netflix la compte pour 27 minutes et 31,1 millions de vues en quelques jours. On y voit la bascule entre Jason Duval et Lucia Caminos, un Vice City plus dense, un système de Focus, un niveau de recherche à six étoiles, le stockage dans les véhicules et un écosystème de mode. Rockstar ne l’a pas baptisé « Trailer 3 ».

Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, a dit au New York Times avoir passé environ 80 heures sur sa propre partie, histoire et activités facultatives comprises. Un album, GTA 6: The Album, sortira aussi le 19 novembre : 34 titres avec Travis Scott, Future ou Metro Boomin, dont six déjà en ligne.

Une carte deux fois plus grande, mais rien d’officiel Prudence

Rockstar n’a publié ni carte officielle ni dimensions de Leonida, État fictif inspiré de la Floride avec six régions sans chargement. Des retours de personnes ayant vu le jeu évoquent une carte environ deux fois plus grande que celle de GTA 5, et des fuites parlent de plus de 700 intérieurs : rien n’est confirmé. Une carte complète attribuée au groupe Cyberleek a circulé en août, mais son authenticité est sérieusement contestée.

Une version Switch 2 en 2027, et un 60 fps après le lancement ? Prudence

Selon VICE, corroboré par le leaker Nash Weedle, Rockstar travaillerait sur un portage Nintendo Switch 2, pas avant 2027. Un podcast polonais évoque par ailleurs deux modes graphiques, Qualité et Performance à 60 images par seconde, ce dernier n’étant pas garanti au lancement. Rockstar n’a rien confirmé, ni sur les modes, ni sur la taille du jeu, probablement bien supérieure à 100 Go.

Les précommandes bondissent de 436 % après Netflix Prudence

D’après Sensor Tower, les ventes quotidiennes en précommande ont augmenté de 436 % le 27 août par rapport à la veille. C’est une estimation d’un cabinet d’analyse, pas un chiffre de Rockstar.

GTA Online : la fiche PlayStation Store dit « solo » À vérifier

La fiche officielle du PlayStation Store présente le jeu comme une expérience solo, ce qui a relancé le doute sur un lancement sans mode en ligne. Rockstar n’a pourtant détaillé ni calendrier, ni contenu, ni fonctionnement d’un successeur de GTA Online. Les bonus en ligne de l’édition Ultimate laissent penser que le multijoueur est prévu, mais rien d’officiel n’est daté.

Un report à 2027 ? La rumeur n’a pas tenu À vérifier

En mai, une publication anonyme sur 4chan affirmait un report à février 2027. Rien ne l’a étayée, et la date du 19 novembre a depuis été confortée par les précommandes, le préchargement et la campagne marketing. Après plusieurs reports, la prudence reste de mise : c’est une rumeur, pas une information.

Ce que Rockstar n’a pas encore dit À vérifier

Le plan de GTA Online. Une éventuelle version PC, qui suivrait GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avec un à deux ans de retard, sans rien d’annoncé. Les modes de performance et la taille du jeu. La carte officielle. Et la confirmation d’une Switch 2.

Dossier arrêté au 22 septembre 2026, à moins de deux mois de la sortie. Établi à partir de notre suivi de GTA 6 depuis début 2026. Il sera mis à jour au fil des annonces de Rockstar.