AirPods Max 2 : puce  H2, USB-C et audio Lossless, Apple met enfin son casque à jour

Apple poursuit sa séquence de lancements avec un produit que beaucoup attendaient sans vraiment y croire : les AirPods Max 2. Plus de cinq ans après le premier modèle, la marque met à jour son casque circum-aural premium avec une formule finalement assez Apple : un design presque inchangé, mais une refonte interne suffisante pour relancer sérieusement la proposition.

La grande nouveauté, c’est l’arrivée de la puce H2, déjà connue sur les récents AirPods Pro. Elle sert ici de colonne vertébrale à toute l’expérience : traitement audio plus avancé, réduction de bruit renforcée, nouvelles fonctions intelligentes et prise en charge du lossless 24 bits/48 kHz en USB-C.

Apple maintient par ailleurs le prix à 579 euros, avec des précommandes prévues le 25 mars et des livraisons au début avril.

Une mise à jour attendue, mais fidèle à la recette d’origine

Visuellement, Apple ne bouleverse rien ou presque. Les AirPods Max 2 conservent les coques en aluminium, l’arceau en maille respirante et la Digital Crown qui ont défini le premier modèle. C’est un choix révélateur : Apple ne cherche pas à réinventer son casque, mais à corriger ce qui lui manquait pour rester crédible face aux Sony, Bose et Sennheiser du moment.

Le vrai saut se joue donc à l’intérieur. Apple affirme que la puce H2 permet une réduction active du bruit jusqu’à 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente, tout en améliorant le traitement audio computationnel. Le mode Transparence a lui aussi été retravaillé pour offrir un rendu plus naturel des sons extérieurs.

Apple rapproche enfin les Max du reste de la gamme

L’autre enjeu était évident : les AirPods Max avaient fini par paraître en retrait face aux AirPods Pro sur certaines fonctions logicielles. Avec cette nouvelle génération, Apple aligne enfin son casque premium sur les usages les plus récents de son écosystème.

Les AirPods Max 2 héritent ainsi de l’Audio adaptatif, qui ajuste automatiquement l’équilibre entre ANC et transparence selon l’environnement, de Conversation Awareness, qui réduit le volume quand l’utilisateur commence à parler, et de Isolement de la voix, destiné à améliorer la clarté des appels en atténuant les bruits de fond. Apple ajoute aussi la Traduction des conversations, alimentée par Apple Intelligence, pour les conversations en personne entre langues différentes.

Autrement dit, Apple ne vend plus seulement un casque haut de gamme, mais une extension beaucoup plus intelligente de son univers logiciel.

Le lossless en USB-C est sans doute l’ajout le plus stratégique

Sur le plan audio pur, l’ajout le plus intéressant est probablement la prise en charge du son lossless 24 bits/48 kHz via USB-C. Apple confirme que les AirPods Max 2 peuvent lire cet audio sans perte lorsqu’ils sont reliés par câble à des appareils Apple compatibles. C’est une avancée importante, notamment pour les utilisateurs qui regardent le casque comme un outil de travail, de montage ou d’écoute plus exigeante.

Apple annonce également d’autres fonctions, comme la réduction des sons trop forts, le contrôle de l’appareil photo à distance via la Digital Crown, ainsi qu’un volume personnalisé ajusté selon les habitudes d’écoute de l’utilisateur. L’autonomie reste annoncée à 20 heures avec la réduction de bruit active.

Apple relance ses Max sans toucher au prix — et c’est sans doute le vrai message

Le plus parlant, au fond, est peut-être ailleurs : Apple garde le tarif de 579 euros. Dans un contexte où presque toute la tech premium augmente, ce maintien du prix ressemble à un signal compétitif assumé. Reuters note d’ailleurs qu’Apple veut renforcer sa présence sur un marché du casque haut de gamme où la pression concurrentielle reste forte.

Cette décision change la lecture du produit. Les AirPods Max 2 ne sont plus simplement une mise à jour de confort ; ils deviennent une tentative plus sérieuse de remettre le casque d’Apple dans la conversation premium, sans le transformer en objet encore plus inaccessible.

Apple n’a pas choisi la rupture spectaculaire. Il a choisi quelque chose de plus efficace : reprendre un produit séduisant, mais en retard, puis lui injecter enfin les briques techniques et logicielles qu’on attendait depuis des années. Et pour les AirPods Max, c’était probablement la bonne manière de revenir.