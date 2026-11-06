La prochaine console de Sony poursuit son développement sans retard officiellement annoncé. Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026, publiée le 5 novembre, la directrice financière Lin Tao a confirmé que la PlayStation 6, alias PS6, progressait conformément au calendrier prévu.

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Le constructeur affirme également avoir sécurisé suffisamment de composants mémoire pour poursuivre ses travaux malgré les tensions persistantes sur le marché.

Cette déclaration apporte un nouvel éclairage sur la préparation de la prochaine génération de PlayStation, alors que Sony commence à envisager les investissements nécessaires à sa future plateforme. Toutefois, le groupe reste discret sur les caractéristiques techniques, le prix et la date de commercialisation de la PS6.

Sony sécurise ses composants mémoire pour préparer la PS6

La pénurie de mémoire vive et la demande croissante des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle font peser des incertitudes sur l’approvisionnement de l’industrie électronique. Sony assure néanmoins avoir obtenu des quantités suffisantes de composants mémoire pour maintenir le développement de sa prochaine console.

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Lin Tao a également évoqué les investissements à venir dans cette nouvelle plateforme, notamment à partir du prochain exercice financier de Sony, qui débutera en avril 2027. La dirigeante a expliqué que le groupe devait accorder une importance particulière à cette nouvelle génération, tout en veillant à la pertinence économique des investissements engagés.

« À partir du prochain exercice financier, il y aura des investissements dans la nouvelle plateforme », a-t-elle indiqué. Sony prévoit de communiquer davantage d’informations au moment opportun, sans avancer de calendrier précis pour une présentation officielle.

La directrice financière a par ailleurs confirmé que le développement de la « prochaine PlayStation » progressait de manière satisfaisante. Le constructeur entend donc poursuivre ses préparatifs au cours de l’année prochaine, même si cette déclaration ne permet pas de déterminer à quel stade exact se trouve le projet.

La PS5 approche les 100 millions de ventes

Pendant que Sony prépare son avenir, la PlayStation 5 continue d’afficher un bilan commercial important. La console a atteint 97,9 millions d’unités vendues dans le monde après l’écoulement de 2,6 millions d’exemplaires entre juillet et septembre 2026.

Sony observe néanmoins un ralentissement progressif des ventes de consoles, qu’il présente comme une évolution attendue à ce stade du cycle de vie de la PS5. L’entreprise estime que l’écosystème PlayStation continue malgré tout de se développer de manière stable.

Le rapport financier met également en avant plusieurs indicateurs positifs pour l’activité jeux vidéo. Les revenus issus des jeux PlayStation progressent, tandis que Marvel’s Wolverine aurait dépassé les 2,4 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Une PS6 qui pourrait encore se faire attendre

Malgré ces déclarations rassurantes, Sony n’a toujours communiqué aucune date de sortie pour la PS6. Le PDG Hiroki Totoki avait déjà indiqué précédemment qu’aucune échéance n’était arrêtée. Le développement avance, mais cela ne signifie pas nécessairement que la console arrivera prochainement sur le marché.

Des informations précédentes évoquaient par ailleurs un coût de mémoire supérieur à 680 dollars par console. Ce chiffre, qui reste à considérer comme une estimation rapportée et non comme un tarif de production confirmé par Sony, illustre les interrogations autour du coût des composants et du prix final de la future machine.

Une commercialisation en 2028 ou plus tard reste envisageable, mais aucun calendrier officiel ne permet de confirmer cette hypothèse. Pour l’instant, le principal enseignement de cette communication financière est ailleurs : Sony prépare activement sa prochaine génération et affirme avoir sécurisé suffisamment de mémoire pour poursuivre son développement sans perturbation majeure.