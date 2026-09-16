Le premier iPhone a été présenté en janvier 2007 et commercialisé en juin de la même année : 2027 en marquera donc les vingt ans de l’iPhone. Depuis avril 2025, une rumeur revient sans cesse — Apple préparerait, pour l’occasion, la plus grande refonte esthétique depuis l’iPhone X. Le nom qui circule : iPhone 20.

Nous suivons ce dossier depuis dix-huit mois. Sur une aussi longue période, les fuites se sont parfois contredites d’une semaine à l’autre — jusqu’à l’annuler, puis le relancer, en l’espace d’un seul jour. Voici ce qui revient avec constance, et ce qui ne tient pas.

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Apple saute l’iPhone 19, comme il avait sauté le 9 Solide

C’est l’information la plus ancienne et la plus reprise du dossier : Apple ignorerait la numérotation « 19 » pour passer directement à l’iPhone 20, en écho à 2017, où la marque avait sauté l’iPhone 9 pour lancer l’iPhone X à l’occasion des dix ans du produit. L’analyste Omdia l’évoquait dès octobre 2025 ; la quasi-totalité des fuites depuis parle d’« iPhone 20 » sans plus discuter le nom.

Une réserve s’impose malgré tout : Apple n’a rien confirmé. Une fuite d’août 2026 évoque même la possibilité que le nouveau design soit décliné directement sur des iPhone Pro et Pro Max classiques plutôt que sur un modèle anniversaire à part.

Un iPhone « glass-centric », confirmé même après le recadrage du projet Solide

Sous le nom de code « Glasswing », Mark Gurman décrit depuis mai 2026 un iPhone pensé comme un objet en verre continu : façade et dos en verre, bords incurvés qui relient les deux faces, le tout articulé autour d’un châssis métallique central pour la rigidité.

Même après que Bloomberg a rapporté, mi-août, une simplification du projet face aux difficultés de production, cette identité « glass-centric » a été maintenue — seules les ambitions les plus extrêmes (façade totalement vierge) auraient été revues à la baisse.

Annulé, puis pas annulé : 24 heures de volte-face À vérifier

Le 11 août 2026, l’analyste Edison Lee (Jefferies) affirmait, vérifications faites auprès de la chaîne d’approvisionnement à l’appui, que le projet d’iPhone « tout en verre » avait été purement annulé pour rendements industriels insuffisants — au point de faire baisser sa recommandation sur l’action Apple. Le lendemain, Bloomberg apportait un scénario différent : le concept ne serait pas annulé, mais adapté pour permettre une production à grande échelle.

Le développement serait déjà avancé — les modèles Pro porteraient les noms de code internes V73 et V74 — ce qui rend un abandon complet peu probable à ce stade, sans exclure des concessions substantielles sur l’ambition initiale.

Face ID sous l’écran : invisible, ou pas tant que ça ? À vérifier

Les fuites de mai 2026 décrivaient un objectif radical : Face ID et la caméra frontale entièrement dissimulés sous la dalle, pour une façade sans aucune découpe — ni encoche, ni Dynamic Island. Le rapport de Bloomberg du 11-12 août change la donne : les rendus les plus récents montreraient un appareil qui conserve une Dynamic Island, signe qu’Apple n’aurait pas réussi à loger tous ses capteurs sous l’écran dans les délais visés.

L’analyste spécialisé Ross Young (DSCC) va dans le même sens de longue date : il situe la disparition complète du poinçon de caméra frontale plutôt vers 2030, sur un potentiel iPhone 22, et non sur le modèle anniversaire.

Des écrans plus grands, sur les deux modèles Pro Prudence

Selon Digital Chat Station, l’iPhone 20 Pro passerait de 6,3 à 6,4 pouces, et le Pro Max franchirait la barre symbolique des 7 pouces, contre 6,9 aujourd’hui. Le ratio d’affichage resterait inchangé — les dimensions augmenteraient donc de façon homogène, pas seulement en hauteur.

La dalle elle-même évoluerait vers un format « quad-curved », légèrement incurvé sur ses quatre côtés — une courbure subtile, très éloignée des écrans « waterfall » qu’avait connus l’Android d’il y a quelques années, pensée pour effacer visuellement les bordures plutôt que pour l’effet de style.

Le design hérité de l’iPhone Air Prudence

Selon Fixed Focus Digital, Apple réutiliserait une partie des équipements industriels développés pour l’iPhone Air afin de produire les éléments en verre arrondis de l’iPhone 20 — une manière de partir d’une chaîne de production déjà maîtrisée plutôt que de tout réinventer. L’iPhone anniversaire serait plus fin qu’un Pro classique, sans chercher à égaler l’extrême finesse de l’Air, et gagnerait une chambre à vapeur agrandie pour compenser.

Côté écran, un nouveau circuit pilote OLED serait gravé en 16 nm, contre 28 nm actuellement — de quoi réduire la consommation et améliorer la gestion thermique. D’autres pistes évoquent aussi le liquid metal et un titane retravaillé pour la dissipation, sans confirmation sur leur maturité industrielle à cette échéance.

Des boutons sans aucune pièce mécanique ? Prudence

Une rumeur revient depuis fin 2025 : des boutons solid-state à retour haptique ultrasonique, remplaçant alimentation, volume, bouton Action et Contrôle de l’appareil photo — un projet interne surnommé « Project Bongo ». Apple avait déjà exploré cette voie pour l’iPhone 15 Pro avant de l’abandonner pour raisons techniques ; son retour suggérerait que certains obstacles ont été levés.

L’iPhone 18 servirait de première étape : son bouton Contrôle de l’appareil photo perdrait sa couche capacitive tout en gardant la détection de pression, façon de fiabiliser la technologie avant la bascule complète. Ce point n’a toutefois plus été mentionné dans les rapports les plus récents sur le recadrage du projet.

A21 en 2 nm, et un capteur photo maison en discussion Prudence

Le modèle anniversaire embarquerait la puce A21, gravée en 2 nm. Une fuite plus ancienne évoquait aussi un capteur photo LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) entièrement conçu en interne par Apple — une technologie déjà utilisée par Xiaomi, Huawei et Honor sur leurs modèles haut de gamme, mais absente des rapports les plus récents sur l’iPhone 20.

L’arithmétique est simple : le premier iPhone datant de 2007, ses vingt ans tombent en 2027 — c’est la date que retient la majorité des sources, et celle qui a du sens. Deux articles, pourtant, placent l’iPhone anniversaire en 2028 : l’un à propos des développements internes d’iOS 28 « qui marquerait les vingt ans », l’autre sur l’arrivée des écrans Tandem OLED. Aucun des deux ne clarifie s’il s’agit d’une confusion avec le décalage habituel entre le millésime d’un logiciel et l’année de sortie du matériel, ou d’un vrai report du projet. Nous retenons 2027, sans trancher.

Quelle place dans la gamme 2027 ? À vérifier

En octobre 2025, ETNews décrivait une gamme 2027 éclatée en cinq appareils : un iPhone 20e au premier semestre, puis iPhone 20, 20 Air et 20 Pro Max à l’automne, aux côtés d’un iPhone pliable de seconde génération. La feuille de route la plus récente, rapportée par Gurman le 7 septembre 2026 — après la présentation effective de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra —, dessine un calendrier différent : les iPhone 18, 18e et Air 2 arriveraient au printemps 2027, l’iPhone 20 anniversaire n’étant évoqué qu’ensuite, sans ce découpage en cinq modèles ni date précise.

Cette même feuille de route confirme par ailleurs qu’un second iPhone pliable (nom de code V78) est déjà en développement pour 2027, avec un écran externe agrandi par rapport aux 5,5 pouces du premier modèle.

Un prix qui pourrait battre celui de l’iPhone X À vérifier

Plusieurs sources évoquent un tarif dépassant celui de l’iPhone X, qui avait franchi la barre des 999 dollars en 2017 — une première à l’époque. Aucun chiffre précis n’a filtré, et le raisonnement reste essentiellement analogique : un design plus complexe à produire coûterait nécessairement plus cher.

Dossier arrêté au 14 septembre 2026, sur un produit qu’Apple ne présenterait pas avant 2027 au plus tôt. Établi à partir de notre suivi du projet depuis avril 2025 — la couverture la plus longue de nos roundups actuels. Il sera très largement révisé d’ici le lancement.