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MacBook Pro M7 : tout ce que l’on sait sur le futur 14 pouces redessiné de 2027

Châssis plus fin et plus léger, bordures réduites, puce M7 : selon Bloomberg, Apple préparerait un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme redessiné pour 2027. Rien n’est confirmé, voici le tri entre rumeurs sourcées et suppositions.

Lancement attendu 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Juillet 2026
Sources 3

Yohann Poiron

Ordinateurs

MacBook Pro M7 : Apple préparerait un nouveau design pour son modèle 14 pouces en 2027
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 3 rumeurs recensées · 3 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Apple préparerait un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé d’une puce M7 pour une sortie envisagée en 2027.
  • L’appareil adopterait un châssis plus fin et plus léger ainsi que des bordures d’écran réduites selon les informations de Mark Gurman.
  • Le modèle M6 actuel conserve quant à lui le design introduit en 2021, sans bénéficier de cette refonte esthétique.

Apple préparerait un MacBook Pro 14 pouces à puce M7 pour 2027, avec un châssis plus fin et plus léger et des bordures d’écran réduites. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, ce modèle d’entrée de gamme reprendrait le design des nouveaux MacBook Pro haut de gamme. Apple n’a rien confirmé : ce dossier sépare ce qui est rapporté de ce qui reste à vérifier.

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Le modèle actuel est le MacBook Pro 14 pouces M6, annoncé le 27 octobre avec le design de 2021. Notre premier article sur la refonte à venir est à lire ici : MacBook Pro M7, un nouveau design pour le 14 pouces en 2027. Le haut de gamme OLED tactile a son propre dossier, et ses futures puces M7 Pro et M7 Max un autre : MacBook Pro M7 Pro et M7 Max.

Un MacBook Pro 14 pouces M7 attendu en 2027Prudence

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman indique qu’Apple travaille sur un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M7 pour l’année prochaine. Le calendrier précis n’est pas donné : en juillet, Bloomberg évoquait un lancement au premier semestre 2027 pour la refonte, sous le nom de code K104. Apple n’a pas confirmé de date.

Châssis plus fin, plus léger, bordures réduitesPrudence

Gurman décrit un châssis aminci et allégé et des bordures d’écran réduites, à l’image des modèles haut de gamme. Il reste impossible de dire si toutes les nouveautés de ces derniers (écran OLED tactile, Dynamic Island, logo lumineux) seront reprises : Bloomberg ne parle que du châssis et des bordures. Le design actuel du MacBook Pro remonte à 2021, avec les M1 Pro et M1 Max.

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Pourquoi le M6 garde l’ancien designSolide

C’est la stratégie rapportée en juillet : un modèle intermédiaire M6 au design inchangé (J804), puis la refonte K104 plus tard. Apple vient d’appliquer la première étape avec le MacBook Pro M6, qui apporte une meilleure autonomie et une caméra Center Stage de 12 mégapixels, mais ni la refonte ni l’OLED.

Faut-il attendre le M7 ?À vérifier

Pour qui hésite sur un 14 pouces d’entrée de gamme, le choix se complique : le M6 est disponible le 6 novembre, mais le M7 pourrait offrir un ordinateur plus fin et plus léger. Aucun prix, aucune date précise et aucune configuration n’ont fuité. Le M6 reste le choix de ceux qui ont besoin d’un Mac maintenant.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, le prix, le type d’écran (LCD ou OLED), la présence du tactile et de la Dynamic Island, le poids exact et les configurations de mémoire. Aucun de ces éléments n’est établi par une source identifiée.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles depuis juillet 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Octobre 2021 Le design actuel arrive
  • MacBook Pro avec M1 Pro et M1 Max
  • Aspect resté largement inchangé depuis
Passé
2 juillet 2026 Bloomberg décrit deux MacBook Pro
  • Un modèle M6 au design actuel d’ici fin 2026
  • Une refonte K104 au premier semestre 2027
Passé
27 octobre 2026 Apple lance le MacBook Pro 14 pouces M6
  • Design et écran inchangés
  • En vente le 6 novembre
Passé
1er novembre 2026 Gurman : un 14 pouces M7 redessiné
  • Châssis plus fin et plus léger
  • Bordures d’écran réduites
À venir
2027 Lancement attendu du MacBook Pro M7
  • Date, prix et écran à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle MacBook Pro M7
Puce Apple M6 Apple M7
Châssis Design de 2021 Plus fin et plus léger
Bordures d’écran Actuelles Réduites
Écran OLED tactile Non (LCD) Non confirmé =
Prix de départ 2 299 € (M6, 16 Go) Non communiqué
Date de sortie 6 novembre 2026 (M6) 2027

Sources & confiance

3 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 17/20 confirmées Journaliste, Power On Fiable 14 pouces M7 en 2027, châssis plus fin, bordures réduites ; M6 au design actuel confirmé
MacRumors Média spécialisé Fiable Relais du plan de puces de Gurman : M6 de base, puis M7
Apple Communication officielle Très fiable Annonce du MacBook Pro M6 au design inchangé

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