Apple préparerait un MacBook Pro 14 pouces à puce M7 pour 2027, avec un châssis plus fin et plus léger et des bordures d’écran réduites. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, ce modèle d’entrée de gamme reprendrait le design des nouveaux MacBook Pro haut de gamme. Apple n’a rien confirmé : ce dossier sépare ce qui est rapporté de ce qui reste à vérifier.

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Le modèle actuel est le MacBook Pro 14 pouces M6, annoncé le 27 octobre avec le design de 2021. Notre premier article sur la refonte à venir est à lire ici : MacBook Pro M7, un nouveau design pour le 14 pouces en 2027. Le haut de gamme OLED tactile a son propre dossier, et ses futures puces M7 Pro et M7 Max un autre : MacBook Pro M7 Pro et M7 Max.

Un MacBook Pro 14 pouces M7 attendu en 2027 Prudence

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman indique qu’Apple travaille sur un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M7 pour l’année prochaine. Le calendrier précis n’est pas donné : en juillet, Bloomberg évoquait un lancement au premier semestre 2027 pour la refonte, sous le nom de code K104. Apple n’a pas confirmé de date.

Châssis plus fin, plus léger, bordures réduites Prudence

Gurman décrit un châssis aminci et allégé et des bordures d’écran réduites, à l’image des modèles haut de gamme. Il reste impossible de dire si toutes les nouveautés de ces derniers (écran OLED tactile, Dynamic Island, logo lumineux) seront reprises : Bloomberg ne parle que du châssis et des bordures. Le design actuel du MacBook Pro remonte à 2021, avec les M1 Pro et M1 Max.

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Pourquoi le M6 garde l’ancien design Solide

C’est la stratégie rapportée en juillet : un modèle intermédiaire M6 au design inchangé (J804), puis la refonte K104 plus tard. Apple vient d’appliquer la première étape avec le MacBook Pro M6, qui apporte une meilleure autonomie et une caméra Center Stage de 12 mégapixels, mais ni la refonte ni l’OLED.

Faut-il attendre le M7 ? À vérifier

Pour qui hésite sur un 14 pouces d’entrée de gamme, le choix se complique : le M6 est disponible le 6 novembre, mais le M7 pourrait offrir un ordinateur plus fin et plus léger. Aucun prix, aucune date précise et aucune configuration n’ont fuité. Le M6 reste le choix de ceux qui ont besoin d’un Mac maintenant.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, le prix, le type d’écran (LCD ou OLED), la présence du tactile et de la Dynamic Island, le poids exact et les configurations de mémoire. Aucun de ces éléments n’est établi par une source identifiée.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles depuis juillet 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.