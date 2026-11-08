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iPad Air OLED : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Air de 2027

Écran OLED, premier semestre 2027 : selon Bloomberg, Apple prépare un iPad Air OLED. Puce, design et prix ne sont pas connus, voici le tri entre rumeurs sourcées et suppositions.

Lancement attendu Premier semestre 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Avril 2026
Sources 3

Yohann Poiron

Tablettes

Rumeuromètre 4 rumeurs suivies, 0 tranchée
iPad : Apple préparerait enfin des bordures d’écran beaucoup plus fines
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 2 rumeurs recensées · 3 sources citées
L'ESSENTIEL

Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple prépare un iPad Air OLED pour le premier semestre 2027. Puce, design et prix ne sont pas connus.

Pourquoi ça compte. L’iPad Air actuel (M4) date de mars 2026 et Apple a déjà adopté l’OLED sur l’iPad mini 8.

  • iPad Air OLED attendu au premier semestre 2027, selon Mark Gurman.
  • Production de masse fin 2026 selon ETNews.
  • Puce, design, fournisseur de la dalle et prix inconnus.

Apple préparerait un iPad Air à écran OLED pour le premier semestre 2027. Mark Gurman 94 % fiable, de Bloomberg, l’a rapporté dans sa newsletter du 1er novembre, après le média coréen ETNews qui évoquait dès avril une production de masse fin 2026. Apple n’a rien annoncé : ce dossier trie ce qui est rapporté de ce qui reste à vérifier.

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L’iPad Air actuel est l’iPad Air M4 : voir sa fiche produit. Apple vient de passer à l’OLED sur l’iPad mini, détaillé dans notre dossier iPad mini 8. L’iPad Pro et l’iPad d’entrée de gamme, attendus à la même période, ont chacun leur dossier.

Un iPad Air OLED au premier semestre 2027Prudence

Gurman indique que le prochain iPad Air recevra un écran OLED, dans le même créneau que l’iPad Pro et l’iPad d’entrée de gamme. ETNews situait en avril une production de masse fin 2026 pour un lancement début 2027, et MacRumors n’attend pas de nouveau modèle avant le printemps 2027. Aucune date précise n’a été donnée.

Une dalle OLED plus abordable que celle de l’iPad ProPrudence

MacRumors suppose une dalle OLED plus simple et moins chère que l’OLED tandem de l’iPad Pro, ce qui laisserait un écart entre les deux tablettes. Il s’agit d’une hypothèse du média, pas d’une information de Gurman. MacRumors indique aussi, le 11 août, que les commandes de dalles pour 2027 pourraient être réparties entre plusieurs fournisseurs : rien n’est confirmé sur leur identité.

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Une puce M5 ? Gurman ne le dit pasÀ vérifier

MacRumors présume que l’iPad Air passerait à la puce M5, mais Gurman n’a pas précisé la puce. L’iPad Air M4 est sorti en mars 2026 : un saut vers la M5 ou la M6 reste une supposition.

Un nouveau design en même temps ?À vérifier

Le design de l’iPad Air n’a pas changé depuis 2020, et MacRumors se demande si le passage à l’OLED s’accompagnera d’une refonte. Une fuite publiée sur Weibo annonce par ailleurs des bordures d’écran nettement plus fines sur les prochains iPad, sans préciser quel modèle : voir notre article. Rien de cela n’est confirmé pour l’Air.

Prix : une hausse déjà observéeÀ vérifier

Aucun prix n’a fuité pour le modèle OLED. Aux États-Unis, MacRumors rapporte qu’Apple a relevé en juin 2026 le prix de l’iPad Air de 150 dollars (749 et 949 dollars) à cause de la pénurie mondiale de mémoire. Passer à l’OLED pourrait encore augmenter la facture : c’est une hypothèse.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, la puce, le fournisseur de la dalle, le design, les tailles, le prix et les couleurs. Seul l’OLED est rapporté par Bloomberg.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et d’ETNews. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 Lancement de l’iPad Air M4
  • Écran LCD conservé
  • Design inchangé depuis 2020
Passé
15 avril 2026 ETNews : production de masse de l’OLED fin 2026
  • Lancement début 2027
  • Rapport relayé par MacRumors
Passé
Juin 2026 Hausse des prix des iPad aux États-Unis
  • +150 $ sur l’iPad Air
  • Pénurie mondiale de mémoire
Passé
28 octobre 2026 Apple lance l’iPad mini OLED
  • Après l’iPad Pro, un deuxième iPad OLED
  • En vente le 6 novembre
Passé
1er novembre 2026 Gurman : un iPad Air OLED en 2027
  • Avec un iPad Pro et un iPad d’entrée de gamme
  • Premier semestre 2027
À venir
Premier semestre 2027 Lancement attendu
  • Date, puce et prix à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle iPad Air OLED
Écran LCD Liquid Retina OLED Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Puce Apple M4 Non précisée (M5 présumée par MacRumors) Rumeur MacRumors
Design Inchangé depuis 2020 Non confirmé (bordures plus fines évoquées) Rumeur
Prix de départ 749 $ (États-Unis, après hausse de juin) Non communiqué
Date de sortie Mars 2026 (iPad Air M4) Premier semestre 2027 Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 4. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

3 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable iPad Air OLED au premier semestre 2027
MacRumors Média spécialisé Fiable Relais de Gurman, hypothèses sur la puce et la dalle
ETNews Média coréen Fiable Production de masse fin 2026, lancement début 2027

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