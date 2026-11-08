Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple prépare un iPad Air OLED pour le premier semestre 2027. Puce, design et prix ne sont pas connus.

Apple préparerait un iPad Air à écran OLED pour le premier semestre 2027. Mark Gurman 94 % fiable, de Bloomberg, l’a rapporté dans sa newsletter du 1er novembre, après le média coréen ETNews qui évoquait dès avril une production de masse fin 2026. Apple n’a rien annoncé : ce dossier trie ce qui est rapporté de ce qui reste à vérifier.

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L’iPad Air actuel est l’iPad Air M4 : voir sa fiche produit. Apple vient de passer à l’OLED sur l’iPad mini, détaillé dans notre dossier iPad mini 8. L’iPad Pro et l’iPad d’entrée de gamme, attendus à la même période, ont chacun leur dossier.

Un iPad Air OLED au premier semestre 2027 Prudence

Gurman indique que le prochain iPad Air recevra un écran OLED, dans le même créneau que l’iPad Pro et l’iPad d’entrée de gamme. ETNews situait en avril une production de masse fin 2026 pour un lancement début 2027, et MacRumors n’attend pas de nouveau modèle avant le printemps 2027. Aucune date précise n’a été donnée.

Une dalle OLED plus abordable que celle de l’iPad Pro Prudence

MacRumors suppose une dalle OLED plus simple et moins chère que l’OLED tandem de l’iPad Pro, ce qui laisserait un écart entre les deux tablettes. Il s’agit d’une hypothèse du média, pas d’une information de Gurman. MacRumors indique aussi, le 11 août, que les commandes de dalles pour 2027 pourraient être réparties entre plusieurs fournisseurs : rien n’est confirmé sur leur identité.

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Une puce M5 ? Gurman ne le dit pas À vérifier

MacRumors présume que l’iPad Air passerait à la puce M5, mais Gurman n’a pas précisé la puce. L’iPad Air M4 est sorti en mars 2026 : un saut vers la M5 ou la M6 reste une supposition.

Un nouveau design en même temps ? À vérifier

Le design de l’iPad Air n’a pas changé depuis 2020, et MacRumors se demande si le passage à l’OLED s’accompagnera d’une refonte. Une fuite publiée sur Weibo annonce par ailleurs des bordures d’écran nettement plus fines sur les prochains iPad, sans préciser quel modèle : voir notre article. Rien de cela n’est confirmé pour l’Air.

Prix : une hausse déjà observée À vérifier

Aucun prix n’a fuité pour le modèle OLED. Aux États-Unis, MacRumors rapporte qu’Apple a relevé en juin 2026 le prix de l’iPad Air de 150 dollars (749 et 949 dollars) à cause de la pénurie mondiale de mémoire. Passer à l’OLED pourrait encore augmenter la facture : c’est une hypothèse.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, la puce, le fournisseur de la dalle, le design, les tailles, le prix et les couleurs. Seul l’OLED est rapporté par Bloomberg.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et d’ETNews. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.