Apple préparerait une seconde génération de MacBook Pro OLED tactiles avec les puces M7 Pro et M7 Max, qui intégreraient de nouvelles capacités matérielles pour l’intelligence artificielle. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, elles arriveraient en 2027, probablement en fin d’année. Apple n’a rien confirmé.

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La première génération vient d’être dévoilée avec les M5 Pro et M5 Max : elle a son dossier. Les M7 sont une étape plus lointaine, décrite dans notre article sur les M7 Pro et M7 Max. Le futur 14 pouces d’entrée de gamme est suivi dans un autre dossier.

Pas de M6 Pro ni M6 Max : on passe de M5 à M7 Solide

Apple n’a lancé qu’une M6 de base dans le MacBook Pro 14 pouces. Gurman indique que le constructeur est « pratiquement terminé » avec la M6 : elle équipe le Mac mini, l’iMac et le 14 pouces d’entrée de gamme, mais pas de version Pro, Max ou Ultra. La gamme haut de gamme passe donc des M5 Pro et M5 Max directement à la génération M7.

Des M7 Pro et M7 Max en 2027, plutôt fin 2027 Prudence

Dans son podcast du 15 octobre, relayé par MacRumors, Gurman situe les MacBook Pro OLED à M7 Pro et M7 Max « à la fin de l’année prochaine », soit fin 2027. Notre article d’origine parle simplement de 2027 : la formulation est plus large que celle du journaliste. Un MacBook Pro d’entrée de gamme à puce M7 est aussi attendu en 2027, sans date précise, et une M7 Ultra est évoquée pour le premier semestre 2028.

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Des capacités matérielles dédiées à l’IA Prudence

Les M7 intégreraient de nouvelles capacités matérielles pour les traitements d’IA, ce qui en ferait un argument central du renouvellement. Aucune fonction concrète n’est détaillée : ni le nombre de cœurs du Neural Engine, ni les gains attendus. MacRumors se contente de parler de technologies pour les charges de travail d’IA, sans attribuer ces détails à Gurman. À ne pas prendre pour un fait établi.

Une deuxième génération OLED aux écrans plus proches de macOS Prudence

La première génération mélange OLED, tactile et Dynamic Island, avec un châssis plus fin, mais sans pivotement complet de l’écran ni prise en charge de l’Apple Pencil, selon notre article sur le sujet. Rien n’indique si la deuxième génération changera cela : les sources disponibles ne décrivent que les puces.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Les dates, les prix, le nom commercial, les fonctions d’IA matérielles, le nombre de cœurs, la mémoire maximale et d’éventuelles évolutions de l’écran. Les informations actuelles viennent presque toutes d’une seule source, Mark Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.