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Rumeurs · Produit

MacBook Pro M7 Pro et M7 Max : tout ce que l’on sait sur la seconde génération OLED

Puces M7 Pro et M7 Max, nouvelles capacités matérielles pour l’IA, MacBook Pro OLED de deuxième génération : selon Bloomberg, Apple les préparerait pour 2027, plutôt fin 2027. Rien n’est confirmé.

Lancement attendu Fin 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Juin 2026
Sources 3

Yohann Poiron

Ordinateurs

MacBook Pro M7 Pro et M7 Max : Apple préparerait une nouvelle génération axée sur l’IA
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 2 rumeurs recensées · 3 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Apple préparerait des MacBook Pro OLED dotés de puces M7 Pro et M7 Max pour une sortie envisagée fin 2027 selon Mark Gurman.
  • La gamme haut de gamme passerait directement des puces M5 à la génération M7, sans version Pro ni Max pour les processeurs M6.
  • Les nouvelles puces intégreraient des capacités matérielles pour l’intelligence artificielle, bien qu’aucun détail technique ne soit précisé.

Apple préparerait une seconde génération de MacBook Pro OLED tactiles avec les puces M7 Pro et M7 Max, qui intégreraient de nouvelles capacités matérielles pour l’intelligence artificielle. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, elles arriveraient en 2027, probablement en fin d’année. Apple n’a rien confirmé.

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La première génération vient d’être dévoilée avec les M5 Pro et M5 Max : elle a son dossier. Les M7 sont une étape plus lointaine, décrite dans notre article sur les M7 Pro et M7 Max. Le futur 14 pouces d’entrée de gamme est suivi dans un autre dossier.

Pas de M6 Pro ni M6 Max : on passe de M5 à M7Solide

Apple n’a lancé qu’une M6 de base dans le MacBook Pro 14 pouces. Gurman indique que le constructeur est « pratiquement terminé » avec la M6 : elle équipe le Mac mini, l’iMac et le 14 pouces d’entrée de gamme, mais pas de version Pro, Max ou Ultra. La gamme haut de gamme passe donc des M5 Pro et M5 Max directement à la génération M7.

Des M7 Pro et M7 Max en 2027, plutôt fin 2027Prudence

Dans son podcast du 15 octobre, relayé par MacRumors, Gurman situe les MacBook Pro OLED à M7 Pro et M7 Max « à la fin de l’année prochaine », soit fin 2027. Notre article d’origine parle simplement de 2027 : la formulation est plus large que celle du journaliste. Un MacBook Pro d’entrée de gamme à puce M7 est aussi attendu en 2027, sans date précise, et une M7 Ultra est évoquée pour le premier semestre 2028.

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Des capacités matérielles dédiées à l’IAPrudence

Les M7 intégreraient de nouvelles capacités matérielles pour les traitements d’IA, ce qui en ferait un argument central du renouvellement. Aucune fonction concrète n’est détaillée : ni le nombre de cœurs du Neural Engine, ni les gains attendus. MacRumors se contente de parler de technologies pour les charges de travail d’IA, sans attribuer ces détails à Gurman. À ne pas prendre pour un fait établi.

Une deuxième génération OLED aux écrans plus proches de macOSPrudence

La première génération mélange OLED, tactile et Dynamic Island, avec un châssis plus fin, mais sans pivotement complet de l’écran ni prise en charge de l’Apple Pencil, selon notre article sur le sujet. Rien n’indique si la deuxième génération changera cela : les sources disponibles ne décrivent que les puces.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

Les dates, les prix, le nom commercial, les fonctions d’IA matérielles, le nombre de cœurs, la mémoire maximale et d’éventuelles évolutions de l’écran. Les informations actuelles viennent presque toutes d’une seule source, Mark Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2026 Lancement des M5 Pro et M5 Max
  • Dans les MacBook Pro au design précédent
  • Repris par la première génération OLED
Passé
27 juin 2026 Bloomberg : pas de M6 Pro ni M6 Max
  • Le haut de gamme saute la M6
  • OLED avec les M5 Pro et M5 Max
Passé
15 octobre 2026 Gurman : M7 Pro et M7 Max fin 2027
  • Une M7 Ultra en 2028
  • M6 réservée à la gamme d’entrée
Passé
28 octobre 2026 Apple dévoile le MacBook Pro PROLED XDR
  • Écran OLED tactile avec M5 Pro et M5 Max
  • Dès 3 299 €
Passé
2 novembre 2026 Gurman : une seconde génération axée sur l’IA
  • M7 Pro et M7 Max avec capacités IA matérielles
  • Aucune fonction détaillée
À venir
Fin 2027 Lancement attendu
  • Dates, prix et fonctions à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle MacBook Pro M7 Pro et M7 Max
Puce M5 Pro et M5 Max M7 Pro et M7 Max
Capacités IA matérielles Neural Engine de la M5 Nouvelles capacités dédiées (non détaillées)
Écran OLED tandem tactile PROLED XDR Non précisé =
Prix de départ 3 299 € (14 pouces M5 Pro) Non communiqué
Date de sortie 6 novembre 2026 Fin 2027

Sources & confiance

3 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 17/20 confirmées Journaliste, Power On Fiable Seconde génération OLED avec M7 Pro et M7 Max, fin 2027, sans M6 Pro ni Max
MacRumors Média spécialisé Fiable Podcast de Gurman du 15 octobre, calendrier fin 2027 et M7 Ultra en 2028
Apple Communication officielle Très fiable Annonce des M5 Pro et M5 Max dans le MacBook Pro OLED

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