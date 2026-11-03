Apple pourrait accélérer fortement le renouvellement de sa gamme de tablettes en 2027. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la firme de Cupertino envisagerait de lancer trois nouvelles familles d’iPad au cours du premier semestre : un iPad d’entrée de gamme, un iPad Air actualisé et un iPad Pro plus puissant.

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Au total, jusqu’à cinq modèles pourraient arriver sur le marché avant la fin du mois de juin.

Ce calendrier particulièrement chargé marquerait un changement de rythme pour Apple, qui n’a encore jamais lancé trois générations distinctes d’iPad sur une période aussi courte. Les annonces pourraient même intervenir dès le mois de mars, si le constructeur conserve ses habitudes de lancement.

iPad, iPad Air et iPad Pro : cinq modèles attendus

Le programme évoqué comprendrait un iPad de 12e génération, destiné au marché grand public, ainsi que deux tailles d’iPad Air et deux versions d’iPad Pro. Le renouvellement de l’ensemble de ces appareils permettrait à Apple de couvrir rapidement plusieurs segments du marché des tablettes.

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L’iPad d’entrée de gamme bénéficierait principalement d’un processeur plus rapide, probablement une puce A19 selon les premières spéculations. Aucun changement de design ne serait actuellement prévu. Apple pourrait ainsi conserver le prix de départ de 449 dollars de l’actuel iPad équipé de la puce A16, même si cette hypothèse reste à confirmer.

L’iPad Air pourrait, en revanche, connaître une évolution plus importante. Les deux formats de la gamme attendue en 2027 seraient susceptibles d’abandonner leur écran LCD au profit de la technologie OLED. Une telle transition pourrait également s’accompagner d’un passage de 60 à 120 Hz, mais cette amélioration du taux de rafraîchissement n’est pas encore confirmée.

L’iPad Pro miserait sur le refroidissement par chambre à vapeur

Les futurs iPad Pro pourraient bénéficier d’une évolution technique destinée à améliorer leurs performances dans les usages intensifs. Apple envisagerait l’intégration d’une chambre à vapeur pour optimiser le refroidissement, notamment lors de longues sessions de jeu ou de tâches liées à l’intelligence artificielle.

Cette technologie pourrait permettre de mieux gérer la chaleur lorsque la tablette est fortement sollicitée. Elle pourrait toutefois alourdir les coûts de production et, par conséquent, se répercuter sur le prix de vente des modèles haut de gamme. Le calendrier évoqué ne mentionne pour l’instant aucun changement majeur de design.

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Apple face à un marché des tablettes sous pression

Cette multiplication des lancements pourrait aussi traduire une volonté de renforcer la position d’Apple sur un marché de plus en plus concurrentiel. La marque reste largement en tête des ventes mondiales de tablettes, mais les chiffres du deuxième trimestre 2026 montrent un recul du marché et une évolution moins favorable pour plusieurs constructeurs.

Lenovo aurait notamment été le seul grand fabricant à enregistrer une progression de ses ventes sur cette période par rapport à l’année précédente, selon les données d’Omdia. Xiaomi et Huawei figurent également parmi les concurrents auxquels Apple doit faire face sur le marché mondial.

Le calendrier envisagé pour 2027 pourrait donc permettre à Apple de renouveler rapidement ses différentes gammes et de relancer l’intérêt pour ses tablettes. Mais cette stratégie comporte aussi des incertitudes : les améliorations techniques devront justifier les éventuelles hausses de prix, tandis que le marché reste sous pression.

Selon les informations rapportées, aucun autre lancement d’iPad ne serait prévu au second semestre 2027. Si ce programme se confirme, Apple concentrerait ainsi l’essentiel de ses nouveautés sur les six premiers mois de l’année.