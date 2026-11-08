Les fuites décrivent un Galaxy Z Fold 9 de 7,9 mm fermé, avec un retour possible de la caméra sous l’écran et un second modèle, Wide Plus ou Fan Edition. Sortie pas avant l’été 2027.

Samsung préparerait déjà le Galaxy Z Fold 9 pour 2027, avec deux pistes rapportées par des leakers : un pliable encore plus fin, à 7,9 mm fermé, et un second modèle, soit plus large (provisoirement « Wide Plus »), soit plus abordable. Rien n’est confirmé par Samsung, et la sortie ne serait pas attendue avant l’été 2027.

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Le Galaxy Z Fold 8 et le Z Fold 8 Ultra viennent d’arriver : voir notre dossier sur la gamme. Le Fold 9 se positionne face à l’iPhone Duo, détaillé dans son dossier. Nos articles sources : la finesse visée et les deux versions.

Un Fold 9 de 7,9 mm fermé et 3,9 mm ouvert Prudence

Le leaker @kro_roe indique que Samsung vise 7,9 mm d’épaisseur fermé et 3,9 mm ouvert, contre 9,7 mm et 4,5 mm pour le Galaxy Z Fold 8, soit près de 19 % de moins une fois replié. Il parle d’un concept en cours de développement, pas d’une fiche technique : ces chiffres sont des objectifs, susceptibles de changer.

Face à l’iPhone Duo : 7,9 mm contre 11,3 mm Prudence

Selon la même source, l’iPhone Duo mesurerait environ 11,3 mm fermé et 5,2 mm ouvert, pour 254 g, contre 201 g pour le Fold 8 et 215 g pour le Fold 8 Ultra. Cette comparaison vient d’un leaker et doit être recoupée avec les chiffres d’Apple. Réduire l’épaisseur peut aussi coûter de la batterie, de la dissipation thermique ou de la rigidité.

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Une caméra sous l’écran de retour ? Prudence

Samsung envisagerait de nouveau une caméra sous l’écran interne (UDC), que le constructeur avait utilisée du Z Fold 3 au Z Fold 6 avant de revenir à un poinçon sur le Z Fold 7 pour améliorer la qualité d’image. @kro_roe dit avoir entendu que ce choix « pourrait déjà être confirmé », tout en appelant à attendre des informations plus solides.

Deux Fold 9 : un « Wide Plus » ou une Fan Edition Prudence

Selon le leaker coréen Lanzuk, Samsung étudie un Fold 9 classique, au format passeport, et une seconde variante : soit un modèle plus large pour concurrencer l’iPhone Duo (nom provisoire Galaxy Z Fold 9 Wide Plus), soit une version d’inspiration Fan Edition moins chère. Une seule variante supplémentaire serait finalement commercialisée, et Samsung n’aurait pas tranché. Le Z Fold 8 démarre à 1 999,99 € en France.

Le contexte : un Fold 8 bien accueilli, des coûts en hausse Solide

D’après Counterpoint Research, le Fold 8 aurait représenté près de 70 % des précommandes de la gamme en Corée du Sud et environ 50 % aux États-Unis, ce qui peut encourager Samsung à diversifier ses formats. En face, la hausse des coûts de composants pèse sur les marges, et Samsung réduirait sa production de certains Galaxy A fin 2026 et en 2027.

Le Samsung W27, cousin chinois du Fold 8 Ultra Solide

Samsung a lancé en Chine, le 29 octobre, le W27 avec China Telecom : un Fold 8 Ultra de luxe en finition dorée avec communication satellite Tiantong, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Go de mémoire et 512 Go ou 1 To de stockage. C’est un produit de 2026 réservé à la Chine, pas le Fold 9, mais il rappelle que Samsung décline ses pliables haut de gamme.

Ce que Samsung n’a pas encore dit À vérifier

La date (été 2027 au plus tôt), le nom, le nombre de modèles, l’épaisseur finale, la puce, la caméra interne et les prix. Les deux sources principales sont des leakers, pas des médias avec un historique vérifiable.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des fuites de @kro_roe et de Lanzuk, des chiffres de Counterpoint Research et de nos articles depuis octobre 2026. Il sera mis à jour dès que Samsung en dira plus.