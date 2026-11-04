Samsung pourrait déjà avoir défini une partie de la stratégie photographique de sa prochaine génération de smartphones pliants. Selon des informations relayées par plusieurs médias spécialisés, les futurs Galaxy Z Fold 9 et Galaxy Z Fold 9 Ultra ne bénéficieraient pas du même traitement photo.

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Le modèle classique conserverait une configuration à deux capteurs, tandis que la version Ultra pourrait s’appuyer sur un module photo plus ambitieux, avec notamment un capteur principal de 200 mégapixels.

Ces premières indications proviennent de fuites publiées début novembre 2026, notamment à partir d’informations communiquées par le leaker @WalleGalaxy sur X. Samsung n’a encore rien confirmé officiellement, mais les éléments disponibles donnent un premier aperçu des orientations envisagées par le constructeur coréen.

Un Galaxy Z Fold 9 qui conserverait ses deux appareils photo

Le Galaxy Z Fold 9 standard pourrait reprendre l’organisation photographique du Galaxy Z Fold 8. Cela signifierait le maintien d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. En revanche, le modèle ne disposerait toujours pas d’un téléobjectif dédié, une absence qui limite les possibilités de zoom optique par rapport aux smartphones haut de gamme traditionnels.

La fuite initiale ne précise toutefois ni la référence des capteurs, ni leurs caractéristiques détaillées. Il reste donc impossible de savoir si Samsung compte réutiliser exactement les mêmes composants ou apporter quelques améliorations plus discrètes. La continuité évoquée concerne avant tout l’architecture générale du module photo.

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Un Galaxy Z Fold 9 Ultra avec un capteur de 200 mégapixels

La déclinaison Ultra pourrait bénéficier d’un équipement plus complet. Les premières informations évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, associé à un ultra grand-angle de 50 mégapixels et à un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Cette configuration reprendrait ainsi les grandes lignes de celle attribuée au Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Un élément mérite toutefois l’attention : le leaker évoque un « nouveau capteur principal de 200 mégapixels ». Cette formulation pourrait indiquer une évolution matérielle, mais aucune référence précise ni caractéristique technique ne permet encore de déterminer la nature de cette éventuelle amélioration. Le nombre de mégapixels ne suffit d’ailleurs pas à garantir de meilleurs résultats : la taille du capteur, l’optique, la stabilisation et le traitement logiciel jouent également un rôle déterminant.

Deux modèles aux ambitions photographiques différentes

Si ces informations se confirment, Samsung continuerait de distinguer nettement ses deux formats de Fold. Le modèle standard privilégierait une configuration plus simple, tandis que la version Ultra s’adresserait davantage aux utilisateurs qui recherchent une plus grande polyvalence photographique, notamment grâce au téléobjectif.

Ce choix pourrait aussi refléter les contraintes propres aux smartphones pliants. L’intégration de plusieurs capteurs performants dans un châssis fin impose des compromis en matière d’espace et de conception. Samsung pourrait ainsi réserver les évolutions les plus importantes à son modèle le plus haut de gamme.

Il faudra néanmoins attendre de nouvelles fuites pour connaître les détails techniques des modules photo, notamment les références des capteurs, les ouvertures, la stabilisation et les capacités vidéo. À ce stade, aucune de ces caractéristiques n’a été officialisée.

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Samsung joue la prudence avant le lancement du Galaxy Z Fold 9

La prochaine génération de Galaxy Z Fold n’est pas attendue avant 2027. Les caractéristiques évoquées aujourd’hui pourraient donc encore évoluer d’ici à leur présentation. Les informations disponibles dessinent néanmoins une tendance : Samsung ne préparerait pas nécessairement une révolution photographique pour le Fold 9 standard, mais pourrait renforcer la différenciation de sa version Ultra.

Pour les utilisateurs, la question centrale reste celle du zoom. Si le modèle classique conserve deux capteurs sans téléobjectif dédié, il pourrait continuer à accuser un retard sur ce terrain face à certains smartphones premium. Le Fold 9 Ultra disposerait, lui, d’un équipement plus polyvalent, à condition que les caractéristiques annoncées se concrétisent.