Pourquoi ça compte. Apple n’a rien confirmé ; le nom, le prix, la caméra et les fonctions à la sortie restent inconnus.

Selon Bloomberg, Apple prépare ses premières lunettes connectées, nom de code N50 : présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027, sans écran.

Apple préparerait ses premières lunettes connectées, nom de code N50, avec une présentation à la WWDC 2027 et une commercialisation d’ici fin 2027, selon Mark Gurman, de Bloomberg. La première génération n’aurait pas d’écran : caméras, microphones, haut-parleurs, Siri et Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche, avec la confidentialité comme priorité. Apple n’a rien confirmé.

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Notre suivi depuis juin : AirPods à caméra et lunettes pour 2027, le report et la confidentialité, l’usage sport et santé et la réorganisation des équipes Vision Pro.

Présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027 Prudence

Bloomberg indique qu’Apple aurait repoussé le calendrier : le projet N50 devait être dévoilé fin 2026 avant un lancement début 2027. Il serait désormais présenté à la WWDC 2027, avec une mise en vente d’ici la fin de la même année. Le report laisserait du temps à l’ingénierie et au marketing, notamment sur la vie privée.

Pas d’écran : une extension de l’iPhone Prudence

Selon les informations disponibles, la première génération n’offrirait ni écran immersif ni réalité augmentée avancée. Elle fonctionnerait comme une extension de l’iPhone et d’Apple Intelligence : caméras pour donner un contexte visuel à Siri, microphones, haut-parleurs, reconnaissance d’objets et de lieux, traduction, navigation, appels et musique. L’objectif serait un appareil assez léger pour être porté toute la journée.

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Quatre montures en acétate, testées à Cupertino Prudence

Apple testerait au moins quatre formes de montures : deux rectangulaires, l’une large et l’autre plus fine, et deux plus ovales, en acétate, matériau courant des lunettes haut de gamme. La mode compterait autant que l’électronique, comme le montre le succès de Meta avec EssilorLuxottica pour les Ray-Ban Meta.

La confidentialité comme argument Prudence

Face aux polémiques autour de la caméra des Ray-Ban Meta (indicateurs lumineux masqués, comptes supprimés), Apple étudierait une version sans caméra ou avec des capteurs qui comprennent l’environnement sans enregistrer de photos ni de vidéos, un traitement des données sur l’appareil, aucune reconnaissance faciale, l’exclusion des enregistrements de l’entraînement de ses modèles et un témoin lumineux plus visible. Supprimer la capture vidéo apaiserait les inquiétudes mais réduirait l’intérêt face aux concurrents : l’équilibre reste ouvert.

Sport et santé, mais pas dès le premier modèle Prudence

Bloomberg rapporte qu’Apple explore l’analyse des mouvements pour compter les répétitions, vérifier la posture ou détecter une mauvaise exécution, avec une offre d’emploi sur le fitness de la gamme Vision. Les modèles de fin 2027 ne devraient pas intégrer immédiatement toutes ces capacités.

Vision Pro : 200 postes supprimés, la priorité passe aux lunettes Solide

Apple a supprimé plus de 200 postes dans les équipes Vision Pro, Siri et logiciels, dont une grande partie du gaming et de la vidéo immersive. Le Vision Pro à puce M5 continue d’être vendu, un successeur ne serait pas attendu avant fin 2028, et une version moins chère du casque serait suspendue au profit des lunettes.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Le nom commercial (Apple Glass est un nom de presse), le prix, la présence d’une caméra, l’autonomie, le poids, les fonctions à la sortie et le calendrier précis. Les informations viennent presque toutes de Bloomberg.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg) et de nos articles depuis juin 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.