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Lunettes connectées d’Apple (2027) : tout ce que l’on sait sur le projet N50

Présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027, pas d’écran, confidentialité en priorité : selon Bloomberg, Apple prépare ses premières lunettes connectées, nom de code N50. Rien n’est confirmé, voici le tri des informations.

Lancement attendu Présentation WWDC 2027, vente fin 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Juin 2026
Sources 1

Yohann Poiron

Réalité virtuelle et augmentée

Rumeuromètre 5 rumeurs suivies, 0 tranchée
Lunettes connectées d’Apple (2027) : tout ce que l’on sait sur le projet N50
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 47 rumeurs recensées · 1 sources citées
L'ESSENTIEL

Selon Bloomberg, Apple prépare ses premières lunettes connectées, nom de code N50 : présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027, sans écran.

Pourquoi ça compte. Apple n’a rien confirmé ; le nom, le prix, la caméra et les fonctions à la sortie restent inconnus.

  • Présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027, selon Bloomberg.
  • Pas d’écran : une extension de l’iPhone et de Siri, quatre montures en acétate.
  • Confidentialité en priorité ; prix, nom et présence d’une caméra inconnus.

Apple préparerait ses premières lunettes connectées, nom de code N50, avec une présentation à la WWDC 2027 et une commercialisation d’ici fin 2027, selon Mark Gurman, de Bloomberg. La première génération n’aurait pas d’écran : caméras, microphones, haut-parleurs, Siri et Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche, avec la confidentialité comme priorité. Apple n’a rien confirmé.

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Notre suivi depuis juin : AirPods à caméra et lunettes pour 2027, le report et la confidentialité, l’usage sport et santé et la réorganisation des équipes Vision Pro.

Présentation à la WWDC 2027, vente d’ici fin 2027Prudence

Bloomberg indique qu’Apple aurait repoussé le calendrier : le projet N50 devait être dévoilé fin 2026 avant un lancement début 2027. Il serait désormais présenté à la WWDC 2027, avec une mise en vente d’ici la fin de la même année. Le report laisserait du temps à l’ingénierie et au marketing, notamment sur la vie privée.

Pas d’écran : une extension de l’iPhonePrudence

Selon les informations disponibles, la première génération n’offrirait ni écran immersif ni réalité augmentée avancée. Elle fonctionnerait comme une extension de l’iPhone et d’Apple Intelligence : caméras pour donner un contexte visuel à Siri, microphones, haut-parleurs, reconnaissance d’objets et de lieux, traduction, navigation, appels et musique. L’objectif serait un appareil assez léger pour être porté toute la journée.

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Quatre montures en acétate, testées à CupertinoPrudence

Apple testerait au moins quatre formes de montures : deux rectangulaires, l’une large et l’autre plus fine, et deux plus ovales, en acétate, matériau courant des lunettes haut de gamme. La mode compterait autant que l’électronique, comme le montre le succès de Meta avec EssilorLuxottica pour les Ray-Ban Meta.

La confidentialité comme argumentPrudence

Face aux polémiques autour de la caméra des Ray-Ban Meta (indicateurs lumineux masqués, comptes supprimés), Apple étudierait une version sans caméra ou avec des capteurs qui comprennent l’environnement sans enregistrer de photos ni de vidéos, un traitement des données sur l’appareil, aucune reconnaissance faciale, l’exclusion des enregistrements de l’entraînement de ses modèles et un témoin lumineux plus visible. Supprimer la capture vidéo apaiserait les inquiétudes mais réduirait l’intérêt face aux concurrents : l’équilibre reste ouvert.

Sport et santé, mais pas dès le premier modèlePrudence

Bloomberg rapporte qu’Apple explore l’analyse des mouvements pour compter les répétitions, vérifier la posture ou détecter une mauvaise exécution, avec une offre d’emploi sur le fitness de la gamme Vision. Les modèles de fin 2027 ne devraient pas intégrer immédiatement toutes ces capacités.

Vision Pro : 200 postes supprimés, la priorité passe aux lunettesSolide

Apple a supprimé plus de 200 postes dans les équipes Vision Pro, Siri et logiciels, dont une grande partie du gaming et de la vidéo immersive. Le Vision Pro à puce M5 continue d’être vendu, un successeur ne serait pas attendu avant fin 2028, et une version moins chère du casque serait suspendue au profit des lunettes.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

Le nom commercial (Apple Glass est un nom de presse), le prix, la présence d’une caméra, l’autonomie, le poids, les fonctions à la sortie et le calendrier précis. Les informations viennent presque toutes de Bloomberg.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg) et de nos articles depuis juin 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
22 juin 2026 Bloomberg : AirPods à caméra et lunettes en 2027
  • Caméras pour donner du contexte à Siri
  • Feuille de route 2026-2027
Passé
27 juillet 2026 Bloomberg : lancement repoussé
  • Projet N50, WWDC 2027 puis vente fin 2027
  • Confidentialité comme priorité
Passé
3 août 2026 Usage sport et santé
  • Analyse des mouvements en exploration
  • Pas dans le premier modèle
Passé
24 août 2026 200 postes supprimés chez Vision Pro et Siri
  • Priorité aux lunettes
  • Quatre montures en acétate testées
À venir
WWDC 2027 Présentation attendue
  • Date exacte de la keynote à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple
À venir
Fin 2027 Mise en vente attendue
  • Prix et nom à confirmer
  • Premier modèle sans écran

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle Lunettes connectées d’Apple (N50)
Écran Aucun écran intégré Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Caméras Contexte visuel pour Siri ; version sans caméra étudiée Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Matériau Acétate, au moins quatre formes de montures Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes) =
Confidentialité Traitement local, pas de reconnaissance faciale, témoin lumineux visible Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Prix de départ Non communiqué
Date de sortie Fin 2026 / début 2027 (prévision initiale) Présentation WWDC 2027, vente fin 2027 Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 5. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

1 source principale
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable Projet N50, WWDC 2027, vente fin 2027, confidentialité, usage sport et santé

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