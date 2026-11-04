La nouvelle gamme Honor 700 se rapproche de sa présentation officielle. Les trois modèles prévus, les Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 Standard Edition et Honor 700 Pro Edition, viennent de franchir une étape importante avec l’obtention de leur certification 3C en Chine.

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Leur commercialisation pourrait intervenir dès novembre 2026.

Les trois smartphones sont identifiés sous les références FAA-AN00, FAP-AN00 et FAS-AN00. Les documents de certification confirment leur compatibilité 5G ainsi que la prise en charge d’une recharge filaire pouvant atteindre 80 W. Chaque appareil serait livré avec un adaptateur capable de fournir une puissance de 20 V et 4 A.

Un écran OLED de 6,57 pouces et un second écran à l’arrière

Les certifications 3C ne dévoilent habituellement pas les caractéristiques détaillées des appareils. Il faut donc s’appuyer sur les fuites précédentes pour se faire une première idée de cette nouvelle gamme. Les Honor 700 et Honor 700 Pro disposeraient notamment d’un écran OLED plat de 6,57 pouces, avec une définition 1,5K et des bordures de largeur identique sur les quatre côtés.

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L’une des particularités les plus remarquables serait la présence d’un petit écran de 1,72 pouce intégré à la zone du module photo arrière. Celui-ci pourrait afficher l’heure et la météo, présenter les messages et notifications ou encore permettre de contrôler la musique. Une approche différente de celle des Honor 600, qui proposent un mini-écran magnétique amovible.

Un capteur principal de 200 mégapixels sur les trois modèles

La photographie devrait également occuper une place importante dans cette génération. Les trois smartphones seraient équipés d’un capteur principal de 200 mégapixels. Le Honor 700 Pro se distinguerait avec un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, tandis que les Honor 700 et 700 Pro prendraient en charge un téléconvertisseur de 200 mm.

Cette configuration pourrait permettre à Honor de différencier davantage son modèle Pro, notamment pour les prises de vue à distance. Les caractéristiques complètes des différents capteurs et les possibilités exactes du téléconvertisseur restent toutefois à confirmer.

Une batterie de 9 000 mAh et de la recharge sans fil pour le Pro

L’autonomie pourrait constituer un autre argument important de la gamme. Les trois modèles seraient équipés d’une batterie de 9 000 mAh, soit environ 400 mAh de plus que la batterie de 8 600 mAh du Honor 600 Super commercialisé en Chine.

Le Honor 700 Pro pourrait aller plus loin avec la prise en charge de la recharge sans fil de 50 W et de la recharge sans fil inversée. Ces deux fonctions ne sont pas annoncées pour les autres modèles dans les informations actuellement disponibles. Les trois smartphones pourraient néanmoins partager les mêmes coloris : Cool White, Sky Blue, Azure et Pink Mist.

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Un lancement attendu en novembre

Avec la certification 3C des trois références, la présentation de la série Honor 700 semble désormais proche. Le constructeur aurait également obtenu en octobre des certifications pour deux tablettes et un ordinateur portable, signe d’une activité soutenue sur plusieurs catégories de produits.

Les caractéristiques évoquées reposent encore sur des fuites et non sur une fiche technique officielle. Le lancement attendu en novembre devrait permettre de connaître les différences précises entre les trois versions, leurs prix et leurs disponibilités commerciales.