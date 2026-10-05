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Qu'est-ce que le RGPD (GDPR) ?

Définition, principes, droits, sanctions et obligations du RGPD — la fiche de référence pour tout comprendre.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Applicable depuis le 25 mai 2018, adopté le 27 avril 2016
  • Amendes : 20 M€ ou 4 % du CA mondial
  • Droits : accès, effacement, portabilité, opposition
  • Fuite de données : notification sous 72 heures
01 Définition

Qu'est-ce que RGPD, au juste ?

Le RGPD est le règlement (UE) 2016/679, adopté le 27 avril 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne. Il protège les données personnelles, c’est-à-dire toute information qui permet d’identifier une personne : nom, adresse e-mail, adresse IP, identifiant publicitaire, localisation. Il s’applique à toute organisation qui traite les données de personnes situées dans l’UE, même si elle est établie hors d’Europe.

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Le texte repose sur quelques principes : traiter les données de façon licite et transparente, pour une finalité précise, en n’en collectant que le strict nécessaire (minimisation), en les conservant le temps utile et en les sécurisant. Chaque traitement doit reposer sur l’une des six bases légales prévues, dont le consentement, le contrat, l’obligation légale ou l’intérêt légitime. Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et univoque.

Les personnes disposent de droits : accès à leurs données, rectification, effacement (« droit à l’oubli »), limitation, opposition, portabilité, et protection contre les décisions entièrement automatisées. En cas de fuite de données, l’organisation doit notifier l’autorité de contrôle dans un délai de 72 heures. En France, cette autorité est la CNIL ; les organismes concernés peuvent devoir désigner un délégué à la protection des données (DPO).

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Les sanctions peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Les grosses amendes ont ciblé les géants du web : Facebook condamné à 1,2 milliard d’euros en 2023, LinkedIn à 310 millions d’euros en 2024, tandis que OpenAI a été accusé de non-conformité pour ChatGPT. Le RGPD s’était imposé dès son entrée en vigueur, comme nous l’avions raconté en mai 2018. Il se complète aujourd’hui du DSA et du DMA.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 27 avril 2016

    Adoption du RGPD

    Le règlement remplace la directive de 1995 sur la protection des données.

  2. 25 mai 2018

    Entrée en application

    Le RGPD s’applique à toutes les organisations traitant des données de personnes situées dans l’UE.

  3. Mai 2023

    Facebook : 1,2 milliard d'euros

    Amende record pour le transfert de données d’utilisateurs européens vers les États-Unis.

  4. Octobre 2024

    LinkedIn : 310 millions d'euros

    Sanction pour violation du RGPD.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Pour l'utilisateur

Exercice des droits
Gratuit
  • Accès, rectification, effacement, opposition, portabilité
  • Réponse de l'organisme sous un mois en principe

Pour une organisation en infraction

Amende maximale
4 % du CA mondial
  • Ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu
  • Paliers inférieurs (2 %, 10 M€) pour les manquements moins graves

Le RGPD ne coûte rien à l’utilisateur, qui exerce ses droits gratuitement. La mise en conformité représente un coût pour les organisations.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Texte officiel
Règlement (UE) 2016/679
Disponible sur EUR-Lex
Autorité en France
CNIL
cnil.fr : fiches pratiques et plaintes en ligne
Exercer ses droits
Contact du DPO de l'organisme
Puis plainte à la CNIL en l'absence de réponse
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Consentement explicite

Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et univoque, et aussi simple à retirer qu’à donner.

Droit d'accès et de rectification

Toute personne peut obtenir une copie de ses données et faire corriger les erreurs.

Droit à l'effacement

Les données doivent être supprimées sur demande lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou que le consentement est retiré.

Portabilité

Les données fournies peuvent être récupérées dans un format réutilisable, pour changer de service.

Notification des fuites

Une violation de données doit être signalée à l’autorité sous 72 heures, et aux personnes si le risque est élevé.

Privacy by design

La protection des données doit être intégrée dès la conception d’un produit ou d’un service.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Une complexité pour les petites structures

Registre des traitements, bases légales, DPO : la conformité représente une charge pour les PME et les associations.

Les bandeaux de cookies

Le consentement donne lieu à des bandeaux souvent jugés pénibles, voire contournés par des interfaces trompeuses.

Application inégale

Les autorités nationales appliquent le texte à des rythmes différents ; les enquêtes contre les géants du web sont longues.

IA et données d'entraînement

L’usage de données personnelles pour entraîner des modèles d’IA reste un terrain de conflit avec les autorités, comme dans le dossier ChatGPT.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser RGPD ?

Particuliers

Vous pouvez demander l’accès à vos données ou leur suppression à tout organisme ; en cas de refus, saisissez la CNIL.

Éditeurs de sites et e-commerçants

Informez clairement, recueillez un consentement valide pour les cookies non essentiels et tenez un registre de vos traitements.

Développeurs et startups

Intégrez la protection des données dès la conception et limitez la collecte au nécessaire.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
DSA Union européenne

Régule les contenus et la responsabilité des plateformes, là où le RGPD protège les données personnelles.
DMA Union européenne

Régule la concurrence entre grandes plateformes et interdit notamment de croiser les données sans consentement.
CCPA (Californie) États-Unis

Loi californienne sur la vie privée, plus limitée que le RGPD et fondée surtout sur le droit de refuser la vente de données.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le RGPD ?

Le Règlement général sur la protection des données est le règlement européen 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, qui encadre la collecte et l’usage des données personnelles.

Qui est concerné par le RGPD ?

Toute organisation, y compris hors d’Europe, qui traite les données de personnes situées dans l’UE : entreprises, associations, administrations, sites web.

Quels sont mes droits avec le RGPD ?

Accès, rectification, effacement, limitation, opposition, portabilité, et protection contre les décisions entièrement automatisées. Vous pouvez saisir la CNIL en cas de refus.

Quelles sont les amendes du RGPD ?

Jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Facebook a reçu 1,2 milliard d’euros en 2023 et LinkedIn 310 millions en 2024.

Le RGPD s'applique-t-il aux sites hors UE ?

Oui, dès lors qu’ils proposent des biens ou services à des personnes dans l’UE ou suivent leur comportement.

Que faire en cas de fuite de données ?

L’organisation doit notifier l’autorité de contrôle (la CNIL en France) dans les 72 heures et informer les personnes si le risque est élevé.

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