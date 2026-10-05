Applicable depuis le 25 mai 2018, adopté le 27 avril 2016
Amendes : 20 M€ ou 4 % du CA mondial
Droits : accès, effacement, portabilité, opposition
Fuite de données : notification sous 72 heures
01Définition
Qu'est-ce que RGPD, au juste ?
Le RGPD est le règlement (UE) 2016/679, adopté le 27 avril 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne. Il protège les données personnelles, c’est-à-dire toute information qui permet d’identifier une personne : nom, adresse e-mail, adresse IP, identifiant publicitaire, localisation. Il s’applique à toute organisation qui traite les données de personnes situées dans l’UE, même si elle est établie hors d’Europe.
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Le texte repose sur quelques principes : traiter les données de façon licite et transparente, pour une finalité précise, en n’en collectant que le strict nécessaire (minimisation), en les conservant le temps utile et en les sécurisant. Chaque traitement doit reposer sur l’une des six bases légales prévues, dont le consentement, le contrat, l’obligation légale ou l’intérêt légitime. Le consentement doit être libre, éclairé, spécifique et univoque.
Les personnes disposent de droits : accès à leurs données, rectification, effacement (« droit à l’oubli »), limitation, opposition, portabilité, et protection contre les décisions entièrement automatisées. En cas de fuite de données, l’organisation doit notifier l’autorité de contrôle dans un délai de 72 heures. En France, cette autorité est la CNIL ; les organismes concernés peuvent devoir désigner un délégué à la protection des données (DPO).
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