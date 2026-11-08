Pourquoi ça compte. Samsung les a montrées au Google I/O et à l’Unpacked, mais la date, le prix (449 $ estimés) et la disponibilité en Europe ne sont pas confirmés.

Les premières lunettes connectées de Samsung, sous Android XR avec Gemini et sans écran, viseraient la mi-décembre 2026 aux États-Unis et en Corée du Sud.

Samsung prépare ses premières lunettes connectées Android XR, sans écran, avec Gemini, une caméra de 12 mégapixels et deux partenaires de mode : Gentle Monster et Warby Parker. Selon ChosunBiz, la commercialisation viserait la mi-décembre 2026, d’abord aux États-Unis et en Corée du Sud. Le produit est connu sous les noms de Galaxy Glasses dans la presse et d’Intelligent Eyewear chez le constructeur.

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Samsung a présenté ces lunettes au Google I/O en mai puis lors du Galaxy Unpacked de juillet. Notre suivi : l’application compagnon repérée en juillet, la certification FCC de deux variantes, les fuites de caractéristiques et le report à décembre.

Un lancement à la mi-décembre, limité à deux marchés Prudence

Samsung avait confirmé une arrivée en novembre, sans date précise. ChosunBiz rapporte désormais une commercialisation à la mi-décembre 2026, limitée aux États-Unis et à la Corée du Sud : l’Europe, la Chine et le Japon ne feraient pas partie de la première vague. Samsung n’a pas confirmé ce décalage, et le prix n’est pas connu : une estimation autour de 449 dollars circule, sans confirmation.

Deux marques, deux familles de montures Solide

Les lunettes sont développées avec Gentle Monster et Warby Parker. La FCC a enregistré deux références, SM-O200J et SM-O200P, qui correspondraient à ces deux partenaires, même si l’association n’est pas confirmée. SammyGuru évoque 16 variantes Gentle Monster sur six formes et dix variantes Warby Parker. Quatre designs ont été montrés officiellement.

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Pas d’écran, mais Gemini, caméra et traduction Solide

La première génération n’a aucun écran intégré : l’expérience repose sur la voix, l’audio et la caméra. Gemini assure la traduction en direct, la navigation, les réponses aux questions et la recherche à partir de ce que l’utilisateur voit. La prise de notes se synchronise avec Samsung Notes sur un smartphone Galaxy. Samsung travaillerait sur une version avec écran pour plus tard, sans date.

Caractéristiques fuitées : 41 g, 9 heures, 72 heures avec l’étui Prudence

D’après SammyGuru : puce Snapdragon AR1 Gen 1, 2 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, caméra de 12 mégapixels (Sony) capable de filmer en 3K à 30 images par seconde, quatre microphones, haut-parleurs ouverts, 41 g avec des verres standards et 9 heures d’autonomie, jusqu’à 72 heures avec l’étui. Les médias coréens évoquaient plutôt environ 46 g, contre 51 g pour les Ray-Ban Meta : l’écart reste à trancher. La FCC indique une recharge de 5 W.

Un écosystème Galaxy : montre, bague, smartphone Prudence

Une application Galaxy Glasses Manager (repérée par SammyGuru) gérerait l’appairage, les mises à jour, l’appareil photo et la localisation des lunettes, avec synchronisation automatique des photos vers un smartphone Galaxy. Une application Galaxy Glasses Controller pour la Galaxy Watch et des commandes gestuelles avec la Galaxy Ring sont évoquées. Il faudrait un Galaxy récent sous One UI 9 et une montre sous Wear OS 7 ; la compatibilité serait plus limitée avec les autres Android et les iPhone.

Ce que Samsung n’a pas encore dit À vérifier

Le prix, la date exacte, la disponibilité en Europe et en France, l’autonomie réelle, la fiche technique officielle et les dispositifs de confidentialité (indicateur d’enregistrement). La puce, le poids et l’autonomie viennent de fuites.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Samsung, de ChosunBiz, de SammyGuru, de la certification FCC et de nos articles depuis juillet 2026. Il sera mis à jour dès que Samsung en dira plus.