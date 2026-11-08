 Aller au contenu principal
BlogNT
Rumeurs · Produit

Lunettes connectées Samsung (Galaxy Glasses / Intelligent Eyewear) : tout ce que l’on sait

Android XR, Gemini, caméra de 12 Mpx, sans écran, avec Gentle Monster et Warby Parker : les premières lunettes de Samsung viseraient la mi-décembre 2026 aux États-Unis et en Corée du Sud. Le prix et la France restent inconnus.

Lancement attendu Mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud (rumeur)
Rumeurs depuis Mai 2026
Sources 4

Yohann Poiron

Réalité virtuelle et augmentée

Rumeuromètre 7 rumeurs suivies, 0 tranchée
Samsung Intelligent Eyewear : les lunettes connectées avec Gemini arriveraient en décembre
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 10 rumeurs recensées · 4 sources citées
L'ESSENTIEL

Les premières lunettes connectées de Samsung, sous Android XR avec Gemini et sans écran, viseraient la mi-décembre 2026 aux États-Unis et en Corée du Sud.

Pourquoi ça compte. Samsung les a montrées au Google I/O et à l’Unpacked, mais la date, le prix (449 $ estimés) et la disponibilité en Europe ne sont pas confirmés.

  • Lunettes Android XR avec Gemini, caméra de 12 Mpx, sans écran, avec Gentle Monster et Warby Parker.
  • Lancement visé mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud seulement, selon ChosunBiz.
  • Prix inconnu (449 $ estimés) ; la France n’est pas évoquée.

Samsung prépare ses premières lunettes connectées Android XR, sans écran, avec Gemini, une caméra de 12 mégapixels et deux partenaires de mode : Gentle Monster et Warby Parker. Selon ChosunBiz, la commercialisation viserait la mi-décembre 2026, d’abord aux États-Unis et en Corée du Sud. Le produit est connu sous les noms de Galaxy Glasses dans la presse et d’Intelligent Eyewear chez le constructeur.

Publicité

Samsung a présenté ces lunettes au Google I/O en mai puis lors du Galaxy Unpacked de juillet. Notre suivi : l’application compagnon repérée en juillet, la certification FCC de deux variantes, les fuites de caractéristiques et le report à décembre.

Un lancement à la mi-décembre, limité à deux marchésPrudence

Samsung avait confirmé une arrivée en novembre, sans date précise. ChosunBiz rapporte désormais une commercialisation à la mi-décembre 2026, limitée aux États-Unis et à la Corée du Sud : l’Europe, la Chine et le Japon ne feraient pas partie de la première vague. Samsung n’a pas confirmé ce décalage, et le prix n’est pas connu : une estimation autour de 449 dollars circule, sans confirmation.

Deux marques, deux familles de monturesSolide

Les lunettes sont développées avec Gentle Monster et Warby Parker. La FCC a enregistré deux références, SM-O200J et SM-O200P, qui correspondraient à ces deux partenaires, même si l’association n’est pas confirmée. SammyGuru évoque 16 variantes Gentle Monster sur six formes et dix variantes Warby Parker. Quatre designs ont été montrés officiellement.

Publicité

Pas d’écran, mais Gemini, caméra et traductionSolide

La première génération n’a aucun écran intégré : l’expérience repose sur la voix, l’audio et la caméra. Gemini assure la traduction en direct, la navigation, les réponses aux questions et la recherche à partir de ce que l’utilisateur voit. La prise de notes se synchronise avec Samsung Notes sur un smartphone Galaxy. Samsung travaillerait sur une version avec écran pour plus tard, sans date.

Caractéristiques fuitées : 41 g, 9 heures, 72 heures avec l’étuiPrudence

D’après SammyGuru : puce Snapdragon AR1 Gen 1, 2 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, caméra de 12 mégapixels (Sony) capable de filmer en 3K à 30 images par seconde, quatre microphones, haut-parleurs ouverts, 41 g avec des verres standards et 9 heures d’autonomie, jusqu’à 72 heures avec l’étui. Les médias coréens évoquaient plutôt environ 46 g, contre 51 g pour les Ray-Ban Meta : l’écart reste à trancher. La FCC indique une recharge de 5 W.

Un écosystème Galaxy : montre, bague, smartphonePrudence

Une application Galaxy Glasses Manager (repérée par SammyGuru) gérerait l’appairage, les mises à jour, l’appareil photo et la localisation des lunettes, avec synchronisation automatique des photos vers un smartphone Galaxy. Une application Galaxy Glasses Controller pour la Galaxy Watch et des commandes gestuelles avec la Galaxy Ring sont évoquées. Il faudrait un Galaxy récent sous One UI 9 et une montre sous Wear OS 7 ; la compatibilité serait plus limitée avec les autres Android et les iPhone.

Ce que Samsung n’a pas encore ditÀ vérifier

Le prix, la date exacte, la disponibilité en Europe et en France, l’autonomie réelle, la fiche technique officielle et les dispositifs de confidentialité (indicateur d’enregistrement). La puce, le poids et l’autonomie viennent de fuites.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Samsung, de ChosunBiz, de SammyGuru, de la certification FCC et de nos articles depuis juillet 2026. Il sera mis à jour dès que Samsung en dira plus.

Suivre ce dossier

Recevez un e-mail quand nous mettons ce dossier à jour avec de nouvelles informations. Pas plus.

Calendrier prévisionnel

Passé
Mai 2026 Premier aperçu au Google I/O
  • Lunettes Android XR avec Gemini
  • Gentle Monster et Warby Parker partenaires
Passé
Juillet 2026 Détails au Galaxy Unpacked
  • Quatre designs montrés
  • Application Galaxy Glasses Manager repérée le 2 juillet
Passé
2 octobre 2026 Deux variantes certifiées par la FCC
  • Références SM-O200J et SM-O200P
  • Recharge de 5 W, lancement annoncé en novembre
Passé
14 octobre 2026 Fiche technique fuitée
  • Snapdragon AR1 Gen 1, 41 g, 9 h d’autonomie
  • Selon SammyGuru
Passé
2 novembre 2026 ChosunBiz : lancement à la mi-décembre
  • États-Unis et Corée du Sud seulement
  • Prix encore en discussion
Prochain rendez-vous
Mi-décembre 2026 Commercialisation attendue
  • Date et prix non confirmés
  • Europe absente de la première vague

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle Samsung Galaxy Glasses (Intelligent Eyewear)
Écran Aucun écran intégré (version avec écran envisagée plus tard) Rumeur ChosunBiz =
Puce Snapdragon AR1 Gen 1 Rumeur SammyGuru =
Caméra 12 Mpx (capteur Sony), vidéo 3K à 30 images/s Rumeur SammyGuru =
Poids Ray-Ban Meta : 51 g 41 g (SammyGuru) ou environ 46 g (médias coréens) Rumeur SammyGuru
Autonomie 9 h, 72 h avec l’étui Rumeur SammyGuru =
Prix de départ Non communiqué (449 $ estimés) Rumeur
Date de sortie Novembre 2026 (annoncé) Mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud Rumeur ChosunBiz

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 7. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

4 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Samsung Communication officielle Très fiable Aperçus du Google I/O et de l’Unpacked, lancement annoncé en novembre
ChosunBiz Média coréen Fiable Mi-décembre 2026, États-Unis et Corée du Sud seulement
SammyGuru Média spécialisé Samsung À vérifier Fiche technique fuitée : 41 g, AR1 Gen 1, 9 h ; application compagnon
FCC Autorité de certification américaine Très fiable Deux variantes (SM-O200J, SM-O200P), recharge de 5 W

Questions fréquentes

Publicité
Sujets abordés

Une erreur dans cet article ? Signalez-la : nous la vérifions sous 48 h, et toute correction est datée et visible dans l'article. Voir nos corrections

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Rumeurs