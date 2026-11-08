Pourquoi ça compte. L’iPad actuel (A16) n’a pas Apple Intelligence ; le prix de 449 $ est une attente de MacRumors, non confirmée.

Le prochain iPad d’entrée de gamme viserait le premier semestre 2027, avec une puce A19, Apple Intelligence et le Wi-Fi 7. Bloomberg confirme la fenêtre, le reste vient d’une fuite de code.

Apple préparerait un iPad d’entrée de gamme de douzième génération, avec une puce A19 et Apple Intelligence, pour le premier semestre 2027. Mark Gurman, de Bloomberg, l’a inclus dans les trois iPad du 1er novembre ; le détail des caractéristiques vient d’une fuite de code du mois de septembre. Apple n’a rien confirmé.

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L’iPad actuel est l’iPad (A16) : voir sa fiche produit. Ses grands frères, l’iPad Air OLED et l’iPad Pro, ont chacun leur dossier, tout comme l’iPad mini OLED que nous suivons dans ce dossier.

Au premier semestre 2027, plus tard que prévu Prudence

Gurman place l’iPad d’entrée de gamme dans le premier semestre 2027. MacRumors rapportait en juillet qu’il ne sortirait pas avant le premier trimestre 2027, après un report par rapport aux attentes de 2026, et Gurman parlait dès le 11 octobre d’un lancement début 2027. Les codes internes seraient J581 et J582.

Puce A19 et Apple Intelligence Prudence

Une fuite de code repérée le 25 septembre pointe vers une puce A19, gravée en 3 nm et compatible avec Apple Intelligence, que l’A16 de l’iPad actuel ne gère pas. MacRumors précise que l’A18 reste possible et que la mémoire devrait passer de 6 à 8 Go. Ces éléments ne viennent pas du rapport de Gurman.

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Wi-Fi 7 et modem Apple C1X ? Prudence

La même fuite évoque la puce Apple N1 (Wi-Fi 7 et Bluetooth 6) et le modem C1X pour les modèles cellulaires. MacRumors note que la N1 pourrait être réservée aux produits premium : rien n’est certain pour cet iPad.

Design inchangé, nouveaux coloris possibles À vérifier

Aucune refonte n’est rapportée : l’iPad garderait l’écran de 11 pouces à bords plats actuel, avec peut-être de nouvelles couleurs. Une fuite sur Weibo évoque des bordures plus fines sur les futurs iPad (voir notre article), sans préciser le modèle.

Prix : le même qu’aujourd’hui ? À vérifier

MacRumors s’attend à un prix de départ inchangé de 449 dollars, Apple ayant relevé les prix de l’iPad actuel en juin 2026 à cause de la mémoire et rien n’indiquant que les coûts baissent. C’est une attente du média, pas une information de Gurman.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, la puce (A18 ou A19), le prix, les coloris, la connectivité et le nom. Seule la présence de cet iPad dans les trois appareils du premier semestre 2027 vient de Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et d’une fuite de code de septembre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.