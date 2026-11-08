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iPad d’entrée de gamme (12e génération) : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad de 2027

Puce A19, Apple Intelligence, Wi-Fi 7 : le prochain iPad d’entrée de gamme viserait le premier semestre 2027. Bloomberg le confirme dans sa liste de trois iPad, le reste vient d’une fuite de code.

Lancement attendu Premier semestre 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Décembre 2025
Sources 2

Yohann Poiron

Tablettes

Rumeuromètre 7 rumeurs suivies, 0 tranchée
iPad d’entrée de gamme (12e génération) : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad de 2027
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 6 rumeurs recensées · 2 sources citées
L'ESSENTIEL

Le prochain iPad d’entrée de gamme viserait le premier semestre 2027, avec une puce A19, Apple Intelligence et le Wi-Fi 7. Bloomberg confirme la fenêtre, le reste vient d’une fuite de code.

Pourquoi ça compte. L’iPad actuel (A16) n’a pas Apple Intelligence ; le prix de 449 $ est une attente de MacRumors, non confirmée.

  • Prochain iPad d’entrée de gamme au premier semestre 2027, selon Mark Gurman.
  • Puce A19, Apple Intelligence et Wi-Fi 7 (puce N1) d’après une fuite de code du 25 septembre.
  • Prix de 449 $ attendu par MacRumors, non confirmé.

Apple préparerait un iPad d’entrée de gamme de douzième génération, avec une puce A19 et Apple Intelligence, pour le premier semestre 2027. Mark Gurman, de Bloomberg, l’a inclus dans les trois iPad du 1er novembre ; le détail des caractéristiques vient d’une fuite de code du mois de septembre. Apple n’a rien confirmé.

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L’iPad actuel est l’iPad (A16) : voir sa fiche produit. Ses grands frères, l’iPad Air OLED et l’iPad Pro, ont chacun leur dossier, tout comme l’iPad mini OLED que nous suivons dans ce dossier.

Au premier semestre 2027, plus tard que prévuPrudence

Gurman place l’iPad d’entrée de gamme dans le premier semestre 2027. MacRumors rapportait en juillet qu’il ne sortirait pas avant le premier trimestre 2027, après un report par rapport aux attentes de 2026, et Gurman parlait dès le 11 octobre d’un lancement début 2027. Les codes internes seraient J581 et J582.

Puce A19 et Apple IntelligencePrudence

Une fuite de code repérée le 25 septembre pointe vers une puce A19, gravée en 3 nm et compatible avec Apple Intelligence, que l’A16 de l’iPad actuel ne gère pas. MacRumors précise que l’A18 reste possible et que la mémoire devrait passer de 6 à 8 Go. Ces éléments ne viennent pas du rapport de Gurman.

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Wi-Fi 7 et modem Apple C1X ?Prudence

La même fuite évoque la puce Apple N1 (Wi-Fi 7 et Bluetooth 6) et le modem C1X pour les modèles cellulaires. MacRumors note que la N1 pourrait être réservée aux produits premium : rien n’est certain pour cet iPad.

Design inchangé, nouveaux coloris possiblesÀ vérifier

Aucune refonte n’est rapportée : l’iPad garderait l’écran de 11 pouces à bords plats actuel, avec peut-être de nouvelles couleurs. Une fuite sur Weibo évoque des bordures plus fines sur les futurs iPad (voir notre article), sans préciser le modèle.

Prix : le même qu’aujourd’hui ?À vérifier

MacRumors s’attend à un prix de départ inchangé de 449 dollars, Apple ayant relevé les prix de l’iPad actuel en juin 2026 à cause de la mémoire et rien n’indiquant que les coûts baissent. C’est une attente du média, pas une information de Gurman.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, la puce (A18 ou A19), le prix, les coloris, la connectivité et le nom. Seule la présence de cet iPad dans les trois appareils du premier semestre 2027 vient de Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et d’une fuite de code de septembre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Mars 2025 Lancement de l’iPad (A16)
  • Sans Apple Intelligence
  • Écran de 11 pouces
Passé
10 décembre 2025 Première rumeur d’une puce A19
  • Évoquée par un rapport relayé par MacRumors
  • A18 aussi possible
Passé
16 juillet 2026 Un lancement pas avant 2027
  • Pas avant le premier trimestre
  • Report par rapport à 2026
Passé
25 septembre 2026 Fuite de code : A19, N1, C1X
  • Apple Intelligence compatible
  • Wi-Fi 7 et modem Apple pour la version cellulaire
Passé
1er novembre 2026 Gurman : trois iPad au premier semestre 2027
  • iPad d’entrée de gamme, iPad Air OLED, iPad Pro
  • Sans détail sur l’iPad de base
À venir
Premier semestre 2027 Lancement attendu
  • Puce, prix et date à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle iPad d’entrée de gamme (12e génération)
Puce Apple A16 A19 (fuite), A18 possible Rumeur Fuite de code
Apple Intelligence Non Oui Rumeur MacRumors
Mémoire 6 Go 8 Go Rumeur MacRumors
Connectivité Connectivité actuelle Wi-Fi 7 (N1) et modem C1X possibles Rumeur Fuite de code
Design 11 pouces, bords plats Inchangé, nouveaux coloris possibles Rumeur MacRumors =
Prix de départ 449 $ (États-Unis) 449 $ attendus Rumeur MacRumors =
Date de sortie Mars 2025 (iPad A16) Premier semestre 2027 Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 7. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

2 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable iPad d’entrée de gamme parmi les trois iPad du premier semestre 2027
MacRumors Média spécialisé Fiable Report à 2027, A18 ou A19, 8 Go de mémoire, prix de 449 $ attendu

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