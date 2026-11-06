Honor prépare une nouvelle offensive sur le marché des smartphones avec sa série Honor 700. Le constructeur chinois a officiellement dévoilé trois modèles, les Honor 700, Honor 700 Pro et Honor 700S, qui partagent une particularité originale : un écran secondaire intégré au dos, directement dans le module photo.

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Les précommandes sont désormais ouvertes en Chine sur les canaux officiels de la marque et chez plusieurs distributeurs. Honor n’a toutefois pas encore communiqué la date de lancement commercial ni les prix définitifs. Les premières pages de réservation permettent déjà de découvrir les coloris et les configurations mémoire proposées pour chaque appareil.

Un écran secondaire au dos des trois smartphones

Le design constitue la principale particularité de cette nouvelle génération. Les visuels officiels montrent un petit écran carré installé à l’intérieur du large bloc photo arrière, à côté d’un système à deux objectifs. Honor présente plusieurs usages possibles de cette dalle secondaire : affichage de l’heure, widgets, animations et aperçu en direct pour prendre des selfies avec les appareils photo principaux.

Honor 700 Pro

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Ce dispositif pourrait notamment intéresser les amateurs d’autoportraits, puisqu’il permettrait de cadrer une photo en utilisant les capteurs arrière, généralement plus performants que la caméra frontale. Les fuites précédentes évoquaient un écran d’environ 1,72 pouce, capable également d’afficher la météo, les notifications et les commandes musicales. Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer lors de la présentation technique complète.

Honor décrit cette série comme une refonte importante de sa gamme Number, avec des améliorations destinées aux performances et à l’expérience quotidienne.

Quatre coloris et plusieurs configurations mémoire

Les trois modèles partageront quatre coloris : Cold White, Clear Sky, Blue Tone et Pink Mist. Les configurations de mémoire vive et de stockage varieront en revanche selon la version.

Modèle Configurations annoncées Honor 700 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go Honor 700 Pro 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go Honor 700S 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go

Pour encourager les premières réservations, Honor annonce également une couverture de remplacement pendant 365 jours, sans réparation, ainsi qu’une assurance d’un an couvrant les écrans avant et arrière pour les acheteurs concernés par la campagne.

Honor 700

Certains distributeurs proposent des réservations anticipées avec un dépôt de 9,9 yuans, soit environ 1,40 dollar. Les prix de vente définitifs restent néanmoins inconnus.

Des caractéristiques ambitieuses encore à confirmer

Les fiches techniques complètes n’ont pas encore été officialisées. Les premières fuites évoquent pour les Honor 700 et 700 Pro un écran OLED plat de 6,57 pouces, avec une définition 1,5K et des bordures particulièrement fines et symétriques.

La photographie pourrait constituer un autre argument majeur. Les trois appareils sont associés à un capteur principal de 200 mégapixels dans les rumeurs. Le Honor 700 Pro ajouterait un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Les Honor 700 et 700 Pro pourraient également être compatibles avec un téléconvertisseur externe de 200 mm, destiné à améliorer les possibilités de zoom.

L’autonomie serait particulièrement généreuse, avec une batterie pouvant atteindre environ 9 000 mAh selon les informations non officielles. Les trois modèles ont par ailleurs obtenu une certification 3C en Chine avec des adaptateurs compatibles avec une recharge filaire allant jusqu’à 80 W. Le modèle Pro pourrait aussi bénéficier d’une recharge sans fil de 50 W et de la recharge sans fil inversée.

Côté processeur, les rumeurs attribuent au Honor 700 un Snapdragon 8s Gen 4, tandis que le Honor 700 Pro pourrait embarquer un Snapdragon 8 Gen 5. Les caractéristiques du Honor 700S restent beaucoup moins détaillées à ce stade.

Trois modèles, mais encore beaucoup d’inconnues

Honor 700s

Avec cette série, Honor semble vouloir faire de l’écran arrière un élément distinctif de sa gamme, plutôt que de réserver ce type de fonctionnalité à un modèle expérimental ou à un smartphone pliable. L’intégration sur les trois versions pourrait aussi permettre à la marque de décliner cette expérience sur plusieurs niveaux de prix.

Il faudra néanmoins attendre la présentation officielle pour connaître les caractéristiques définitives, les tarifs et les différences exactes entre les trois appareils. Pour le moment, les précommandes sont ouvertes en Chine, mais aucune information n’a été communiquée sur une éventuelle commercialisation internationale.