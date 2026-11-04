Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Rockstar Games vient de réserver une petite surprise aux joueurs qui attendent GTA 6. Le studio a confirmé que le préchargement de la version numérique débutera finalement le mardi 10 novembre 2026, soit deux jours avant la date initialement communiquée. Les joueurs ayant précommandé le jeu sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S pourront ainsi télécharger les fichiers avant la sortie officielle prévue le 19 novembre.

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Le téléchargement représentera environ 212 Go, une taille qui nécessitera de prévoir suffisamment d’espace sur le SSD de sa console. Cette avance concerne uniquement les éditions numériques : les acheteurs de la version physique devront patienter jusqu’au 12 novembre, date prévue pour l’expédition des boîtes contenant un code de téléchargement.

GTA 6 : les horaires du préchargement sur PS5 et Xbox

Dans son annonce publiée sur le Rockstar Newswire, le studio précise les horaires de lancement du préchargement selon la plateforme. Sur PlayStation 5, le téléchargement sera disponible à partir de minuit, heure locale, le 10 novembre. Les joueurs Xbox Series X|S devront quant à eux attendre minuit GMT à la même date.

Voici le calendrier communiqué par Rockstar :

Plateforme Début du préchargement PlayStation 5 10 novembre à 0 h, heure locale Xbox Series X|S 10 novembre à 00 h GMT

Les joueurs ayant déjà précommandé la version numérique pourront donc anticiper le téléchargement et éviter d’attendre le jour de la sortie. Avec 212 Go à récupérer, cette possibilité sera particulièrement appréciable pour les connexions Internet les moins rapides.

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Les éditions physiques disponibles au préchargement le 12 novembre

Les joueurs qui ont opté pour une édition physique devront suivre un calendrier différent. Rockstar confirme que les boîtes contenant un code de téléchargement commenceront à être expédiées le 12 novembre 2026. Le préchargement sera possible à partir de cette date, une fois le code reçu.

Cette différence offre aux acheteurs numériques deux jours supplémentaires pour préparer leur console. Dans les deux cas, l’objectif reste de disposer du jeu avant son lancement mondial du 19 novembre.

Rockstar n’a toutefois pas encore précisé si GTA 6 nécessitera une mise à jour dès le premier jour. La taille de 212 Go correspond au préchargement annoncé, mais le studio n’a pas confirmé si un téléchargement supplémentaire sera nécessaire au lancement.

Rockstar offre également une carte de Leonida à télécharger

L’annonce ne concerne pas uniquement le téléchargement du jeu. Rockstar prévoit également de mettre à disposition gratuitement sur son site officiel des fichiers numériques imprimables comprenant une illustration de couverture de GTA 6 et une carte de Leonida, l’État fictif dans lequel se déroule l’aventure.

Le studio proposera aussi une version physique recto verso de cette affiche peu après la sortie du jeu. Elle sera vendue séparément au prix de 0,99 dollar ou incluse avec tout achat effectué sur le Rockstar Store.

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En revanche, Rockstar n’a pas encore confirmé si la carte ou l’affiche seront intégrées aux éditions physiques de GTA 6. Les collectionneurs devront donc attendre de nouvelles précisions avant de savoir si ces éléments seront proposés dans la boîte du jeu.

Un dernier compte à rebours avant GTA 6

Avec ce préchargement avancé au 10 novembre, Rockstar permet aux joueurs numériques de prendre un peu d’avance avant le lancement très attendu du 19 novembre 2026. Les 212 Go annoncés rappellent également l’ampleur du projet et l’importance de vérifier l’espace disponible sur sa console.

La date de sortie reste fixée au 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. D’ici là, les joueurs peuvent déjà préparer leur stockage et surveiller l’ouverture du téléchargement selon leur plateforme.