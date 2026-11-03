Samsung pourrait faire machine arrière sur l’un des choix esthétiques de ses derniers smartphones pliables. Selon une fuite publiée sur X, le constructeur sud-coréen envisagerait de réintroduire une caméra frontale dissimulée sous l’écran sur un prochain modèle de sa gamme Galaxy Z Fold, alias Galaxy Z Fold 9, attendu l’année prochaine.

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Une évolution qui permettrait de retrouver une dalle intérieure sans poinçon, après deux générations équipées d’une caméra visible.

Samsung avait pourtant abandonné cette technologie avec le Galaxy Z Fold 7, avant de conserver une caméra poinçonnée sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Le calendrier de ce possible retour est intéressant : Apple a récemment adopté une caméra sous l’écran pour l’écran intérieur de son iPhone Duo. Samsung pourrait donc chercher à démontrer qu’il maîtrise lui aussi cette approche.

Une caméra invisible, mais des changements internes importants

Selon l’informateur, le futur appareil bénéficierait également de modifications internes majeures. En revanche, son épaisseur et son design général resteraient proches de ceux de la génération actuelle. Les dimensions évoquées seraient de 3,9 mm lorsque le smartphone est déplié et de 7,9 mm une fois refermé.

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Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur la nature des changements internes. Il est donc encore trop tôt pour savoir si Samsung prévoit également des améliorations concernant la charnière, la batterie ou les performances.

Pourquoi Samsung avait abandonné la caméra sous l’écran

Le Galaxy Z Fold 3, lancé en 2021, avait inauguré cette technologie chez Samsung. Le constructeur l’avait ensuite conservée sur les générations suivantes, jusqu’au Galaxy Z Fold 6. Mais en 2025, le Galaxy Z Fold 7 est revenu à une caméra frontale classique, intégrée dans un poinçon.

Ce changement répondait probablement à une priorité : améliorer la qualité des selfies. Une caméra placée sous la dalle offre un écran intérieur plus homogène, sans découpe visible, mais la couche d’affichage qui la recouvre peut dégrader la qualité des images capturées.

Le choix d’Apple avec l’iPhone Duo illustre également ce compromis. La caméra intérieure de son smartphone pliant produirait des photos moins convaincantes que la caméra extérieure. Apple la présente d’ailleurs spécifiquement comme une caméra FaceTime.

Samsung devra résoudre le compromis entre design et photographie

Le retour d’une caméra sous l’écran serait donc avant tout un choix esthétique. Pour Samsung, l’intérêt est évident : proposer une surface d’affichage intérieure plus immersive, particulièrement appréciable sur un smartphone pliant. Mais cette évolution ne sera réellement convaincante que si la qualité des photos progresse par rapport aux précédentes générations.

Pour l’instant, la fuite ne précise pas si Samsung a trouvé une solution aux limites photographiques de cette technologie. Le constructeur n’a pas non plus confirmé ce projet. Le retour de la caméra invisible reste donc une hypothèse, même si les premières indications dessinent déjà une évolution possible pour le prochain Galaxy Z Fold.