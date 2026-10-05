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Qu'est-ce que le DMA (Digital Markets Act) ?

Définition, gardiens désignés, obligations, amendes et effets concrets du DMA — la fiche de référence pour tout comprendre.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Sept gardiens désignés, 23 services concernés
  • Amendes : Apple 500 M€, Meta 200 M€ (avril 2025), Google 890 M€ (juillet 2026)
  • Plafond : 10 % du chiffre d'affaires mondial, 20 % en cas de récidive
  • Le cloud (AWS, Azure) pourrait être désigné d'ici fin 2026
01 Définition

Qu'est-ce que DMA, au juste ?

Le Digital Markets Act (DMA) est le règlement (UE) 2022/1925, adopté le 14 septembre 2022 et applicable depuis le 2 mai 2023. Son objectif : empêcher les très grandes plateformes numériques, celles par lesquelles passent entreprises et utilisateurs, d’abuser de leur position pour écarter la concurrence. On parle de « gardiens » (gatekeepers en anglais) pour désigner ces entreprises.

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digital markets act timeline 0

Le 6 septembre 2023, la Commission européenne a désigné six gardiens : Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta et Microsoft. Apple a été désigné pour iPadOS le 29 avril 2024 et Booking le 13 mai 2024. Au total, 23 « services de plateforme essentiels » sont concernés : par exemple Google Search, Android, Chrome et Google Play, l’App Store, iOS et Safari, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn ou Windows. Les obligations s’appliquent six mois après la désignation, soit depuis mars 2024 pour les premiers gardiens.

Concrètement, le DMA impose ou interdit : autoriser des boutiques d’applications et des moyens de paiement alternatifs, ne pas favoriser ses propres services dans les classements, ouvrir certaines fonctions aux services concurrents (interopérabilité), laisser l’utilisateur désinstaller les applications préinstallées et choisir son navigateur ou son moteur de recherche, et ne pas croiser les données personnelles sans consentement. Apple a ainsi dû revoir les règles de l’App Store en Europe.

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La Commission fait respecter le texte par des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial (20 % en cas de récidive), plus des astreintes. Les premières sanctions sont tombées en avril 2025 : 500 millions d’euros pour Apple et 200 millions pour Meta. En juillet 2026, Google a été condamné à 890 millions d’euros (460 millions pour le favoritisme dans la recherche, 430 millions pour les règles de Google Play). Le même mois, le Tribunal de l’UE a rejeté le recours d’Apple contre sa désignation.

Le DMA a aussi des effets visibles pour le grand public : Apple accuse le DMA de retarder Siri AI en Europe, ce que Bruxelles conteste, et Apple et Google dénoncent des effets contraires aux objectifs du texte. Le règlement pourrait en outre s’étendre au cloud : la Commission s’oriente vers la désignation d’AWS et de Microsoft Azure, avec une décision attendue d’ici fin 2026.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 14 septembre 2022

    Adoption du règlement

    Le DMA est adopté ; il devient applicable le 2 mai 2023.

  2. 6 septembre 2023

    Six gardiens désignés

    Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft sont désignés ; Apple (iPadOS, 29 avril 2024) et Booking (13 mai 2024) s’y ajoutent ensuite.

  3. Mars 2024

    Début des obligations

    Les gardiens doivent se conformer au texte six mois après leur désignation : boutiques alternatives, choix du navigateur, ouverture des services.

  4. Avril 2025

    Premières amendes

    La Commission sanctionne Apple (500 millions d’euros) et Meta (200 millions).

  5. 9 juillet 2026

    Apple perd son recours

    Le Tribunal de l’UE rejette le recours d’Apple contre sa désignation comme gardien.

  6. Juillet 2026

    Google condamné

    Amende de 890 millions d’euros (460 pour la recherche, 430 pour Google Play), avec 60 jours pour se mettre en conformité.

  7. Fin 2026

    Cloud : décision attendue

    La Commission doit décider si AWS et Microsoft Azure deviennent gardiens ; ses conclusions préliminaires vont dans ce sens.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Pour l'utilisateur

Aucun coût
Gratuit
  • Plus de choix : navigateur, moteur de recherche, boutiques d'applications
  • Désinstallation des applications préinstallées

Pour un gardien en infraction

Amende maximale
10 % du CA mondial
  • 20 % en cas de récidive
  • Astreintes possibles jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires quotidien moyen

Le DMA ne coûte rien à l’utilisateur : ce sont les entreprises désignées qui supportent les obligations et les amendes. Il vise au contraire à faire baisser les commissions et à élargir le choix des consommateurs.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Texte officiel
Règlement (UE) 2022/1925
Disponible sur EUR-Lex
Site de la Commission
digital-markets-act.ec.europa.eu
Liste des gardiens, décisions et documents de conformité
Où le voir au quotidien
Réglages Apple, Android et navigateurs
Écrans de choix du navigateur ou du moteur, boutiques alternatives sur iOS
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Boutiques et paiements alternatifs

Les gardiens doivent autoriser d’autres boutiques d’applications et laisser les développeurs diriger les utilisateurs vers des paiements externes.

Interdiction du favoritisme

Un gardien ne peut pas classer ses propres services mieux que ceux de ses concurrents, comme Google Shopping dans la recherche.

Interopérabilité

Certaines fonctions du système (appareils connectés, messageries) doivent être accessibles aux services tiers, par exemple WhatsApp et Messenger.

Libre choix des applications par défaut

L’utilisateur peut désinstaller les applications préinstallées et choisir son navigateur ou son moteur de recherche.

Données personnelles protégées

Pas de croisement des données entre services du gardien sans consentement explicite.

Portabilité des données

Les utilisateurs et les entreprises peuvent récupérer leurs données générées sur la plateforme.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Une conformité contestée

Apple et Google estiment que le DMA retarde des fonctions en Europe, ce que la Commission rejette. Les développeurs jugent aussi que certaines commissions et messages d’avertissement vident les nouvelles options de leur intérêt.

Fonctions retardées en Europe

Siri AI et d’autres fonctions arrivent plus tard dans l’UE, Apple invoquant le DMA ; Bruxelles répond que le choix du calendrier appartient à l’entreprise.

Amendes modestes au regard du plafond

Les sanctions prononcées (500, 200 et 890 millions d’euros) restent très en deçà des 10 % du chiffre d’affaires autorisés.

Un texte qui évolue

Le périmètre peut s’étendre à de nouveaux services, comme le cloud, ce qui impose aux entreprises de suivre les décisions de la Commission.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser DMA ?

Utilisateurs européens

Vous pouvez choisir votre navigateur et votre moteur de recherche, et installer des boutiques alternatives sur iPhone, mais certaines nouveautés peuvent arriver plus tard qu’ailleurs.

Développeurs d'applications

Le DMA permet de proposer des paiements et des boutiques alternatifs ; comparez les commissions réelles, car les conditions varient selon les plateformes.

Entreprises et DSI

Surveillez la décision attendue sur AWS et Azure : elle pourrait réduire le verrouillage chez les fournisseurs de cloud.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
DSA (Digital Services Act) Union européenne

Le DSA encadre les contenus et la modération en ligne ; le DMA, lui, vise la concurrence entre plateformes. Les deux textes se complètent.
AI Act Union européenne

Règlement européen sur l’intelligence artificielle, centré sur les risques des systèmes d’IA plutôt que sur la concurrence.
Sherman Act (États-Unis) États-Unis

Droit américain de la concurrence, appliqué après coup par la justice ; le DMA impose au contraire des obligations à l’avance.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le DMA ?

Le Digital Markets Act est le règlement européen 2022/1925, applicable depuis le 2 mai 2023, qui impose des obligations aux très grandes plateformes numériques dites « gardiens » pour garantir une concurrence équitable.

Quels sont les gardiens du DMA ?

Sept entreprises : Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft et Booking. Au total, 23 services de plateforme essentiels sont concernés.

Que change le DMA pour moi ?

Vous pouvez choisir votre navigateur et votre moteur de recherche, désinstaller des applications préinstallées et, sur iPhone, installer des boutiques d’applications alternatives. Certaines nouveautés peuvent toutefois arriver plus tard en Europe.

Quelles sont les amendes prévues par le DMA ?

Jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial, 20 % en cas de récidive, avec des astreintes possibles. Les amendes déjà prononcées sont de 500 millions d’euros pour Apple, 200 millions pour Meta (avril 2025) et 890 millions pour Google (juillet 2026).

Pourquoi Apple retarde-t-il des fonctions en Europe ?

Apple invoque les exigences d’interopérabilité du DMA, notamment pour Siri AI. La Commission affirme que le DMA n’empêche aucun lancement et que le choix revient à Apple.

Le DMA s'appliquera-t-il au cloud ?

C’est probable : la Commission a rendu des conclusions préliminaires indiquant qu’AWS et Microsoft Azure devraient être désignés comme gardiens, avec une décision attendue d’ici novembre 2026.

Quelle différence entre le DMA et le DSA ?

Le DMA régule la concurrence entre plateformes ; le Digital Services Act régule les contenus illicites et la modération en ligne.

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