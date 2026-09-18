L'arrivée de Gemini Intelligence pour transformer Android en un système véritablement agentique et proactif.
Une continuité multi-appareils renforcée avec les fonctions "Continue On" et "Tap to Share".
L'introduction d'un verrouillage natif des applications et de la fonction "Pause Point" pour le bien-être numérique.
Un affichage Always-On enrichi avec "Min Mode" pour garder vos informations en temps réel sous les yeux.
Un nouveau calendrier de déploiement continu et une compatibilité élargie à l'ensemble de l'écosystème.
01Définition
Qu'est-ce que Android 17, au juste ?
Google a lancé Android 17 (API 37) début 2026, avec la bêta 1 en février, en changeant au passage de méthode : fini le programme « Developer Preview », place à Android Canary, un canal « always-on » qui fait atterrir les nouveautés plus tôt et en continu.
Android a longtemps accusé un retard sur la continuité entre appareils face à Apple. Android 17 s’y attaque avec Continue On (initialement présenté sous le nom Transfert) pour reprendre une activité d’un appareil à l’autre sans tout recommencer, et Tap to Share, qui simplifie le partage de fichiers de Quick Share pour un usage aussi direct que l’AirDrop d’Apple.
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Plusieurs nouveautés touchent aussi à la confidentialité et au bien-être numérique : un verrouillage natif des applications réclamé depuis des années, et Pause Point, une pause de dix secondes avant l’ouverture des applications jugées « distrayantes ». Sur le plan technique, Android 17 retire aussi la possibilité pour les applications de refuser les règles d’adaptabilité sur les grands écrans (tablettes, pliables ouverts, fenêtres) — la fin de l’opt-out sur ce point.
À l’été 2026, l’adoption par les surcouches constructeurs (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, et Nothing OS 5.0) confirmait qu’Android 17 avait bien atteint sa version stable, après une Platform Stability visée pour mars.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
Février 2026
Beta 1
Android 17 Beta 1 arrive avec la liste des Pixel compatibles et le nouveau programme Android Canary.
Février 2026
Beta 2
Android 17 Beta 2 resserre la sécurité et teste un multitâche façon « mini-fenêtres ».
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