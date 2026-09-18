Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d’exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence.

Google a lancé Android 17 (API 37) début 2026, avec la bêta 1 en février, en changeant au passage de méthode : fini le programme « Developer Preview », place à Android Canary, un canal « always-on » qui fait atterrir les nouveautés plus tôt et en continu.

La nouveauté la plus ambitieuse a été dévoilée à l’Android Show 2026 : avec Gemini Intelligence, l’OS ne se contente plus de répondre aux commandes, il cherche à anticiper les besoins de l’utilisateur. Dès mars 2026, Google avait posé les bases avec de nouveaux outils développeurs pour des agents IA capables d’agir directement dans les applications, sans que l’utilisateur ait besoin de les ouvrir lui-même.

Android a longtemps accusé un retard sur la continuité entre appareils face à Apple. Android 17 s’y attaque avec Continue On (initialement présenté sous le nom Transfert) pour reprendre une activité d’un appareil à l’autre sans tout recommencer, et Tap to Share, qui simplifie le partage de fichiers de Quick Share pour un usage aussi direct que l’AirDrop d’Apple.

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Plusieurs nouveautés touchent aussi à la confidentialité et au bien-être numérique : un verrouillage natif des applications réclamé depuis des années, et Pause Point, une pause de dix secondes avant l’ouverture des applications jugées « distrayantes ». Sur le plan technique, Android 17 retire aussi la possibilité pour les applications de refuser les règles d’adaptabilité sur les grands écrans (tablettes, pliables ouverts, fenêtres) — la fin de l’opt-out sur ce point.

À l’été 2026, l’adoption par les surcouches constructeurs (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, et Nothing OS 5.0) confirmait qu’Android 17 avait bien atteint sa version stable, après une Platform Stability visée pour mars.