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Comprendre

Tout savoir sur Android 17

Définition, nouveautés, calendrier et limites d'Android 17 — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • L'arrivée de Gemini Intelligence pour transformer Android en un système véritablement agentique et proactif.
  • Une continuité multi-appareils renforcée avec les fonctions "Continue On" et "Tap to Share".
  • L'introduction d'un verrouillage natif des applications et de la fonction "Pause Point" pour le bien-être numérique.
  • Un affichage Always-On enrichi avec "Min Mode" pour garder vos informations en temps réel sous les yeux.
  • Un nouveau calendrier de déploiement continu et une compatibilité élargie à l'ensemble de l'écosystème.
01 Définition

Qu'est-ce que Android 17, au juste ?

Google a lancé Android 17 (API 37) début 2026, avec la bêta 1 en février, en changeant au passage de méthode : fini le programme « Developer Preview », place à Android Canary, un canal « always-on » qui fait atterrir les nouveautés plus tôt et en continu.

La nouveauté la plus ambitieuse a été dévoilée à l’Android Show 2026 : avec Gemini Intelligence, l’OS ne se contente plus de répondre aux commandes, il cherche à anticiper les besoins de l’utilisateur. Dès mars 2026, Google avait posé les bases avec de nouveaux outils développeurs pour des agents IA capables d’agir directement dans les applications, sans que l’utilisateur ait besoin de les ouvrir lui-même.

Android a longtemps accusé un retard sur la continuité entre appareils face à Apple. Android 17 s’y attaque avec Continue On (initialement présenté sous le nom Transfert) pour reprendre une activité d’un appareil à l’autre sans tout recommencer, et Tap to Share, qui simplifie le partage de fichiers de Quick Share pour un usage aussi direct que l’AirDrop d’Apple.

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Plusieurs nouveautés touchent aussi à la confidentialité et au bien-être numérique : un verrouillage natif des applications réclamé depuis des années, et Pause Point, une pause de dix secondes avant l’ouverture des applications jugées « distrayantes ». Sur le plan technique, Android 17 retire aussi la possibilité pour les applications de refuser les règles d’adaptabilité sur les grands écrans (tablettes, pliables ouverts, fenêtres) — la fin de l’opt-out sur ce point.

À l’été 2026, l’adoption par les surcouches constructeurs (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, et Nothing OS 5.0) confirmait qu’Android 17 avait bien atteint sa version stable, après une Platform Stability visée pour mars.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Février 2026

    Beta 1

    Android 17 Beta 1 arrive avec la liste des Pixel compatibles et le nouveau programme Android Canary.

  2. Février 2026

    Beta 2

    Android 17 Beta 2 resserre la sécurité et teste un multitâche façon « mini-fenêtres ».

  3. Mars 2026

    Premiers outils agentiques

    Google dévoile de nouveaux outils développeurs pour des agents IA capables d’agir directement dans les applications.

  4. Mai 2026

    Gemini Intelligence

    À l’Android Show 2026, Google dévoile Gemini Intelligence, et confirme Continue On et Pause Point.

  5. Été 2026

    Version stable confirmée

    L’adoption d’Android 17 par les surcouches constructeurs, dont Nothing OS 5.0, confirme le passage à la version stable.

03 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Mise à jour OTA
Pixel 6 à Pixel 10
Via Paramètres > Système > Mise à jour, ou le programme Android Beta for Pixel
Android Canary
Développeurs
Canal always-on qui remplace Developer Preview, nouveautés en continu
Surcouches constructeurs
One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, Nothing OS 5.0
Android 17 adapté par chaque fabricant
Images OTA / factory images
Utilisateurs avancés
Téléchargement manuel pour flasher directement
04 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Gemini Intelligence et agents IA

L’OS ne se contente plus de répondre : des agents peuvent désormais agir directement dans les applications sans que l’utilisateur les ouvre.

Continue On

Commencer une activité sur son smartphone et la reprendre instantanément sur sa tablette, son Chromebook ou le web.

Tap to Share

Partage de fichiers simplifié façon AirDrop, construit sur Quick Share.

Verrouillage natif des applications

Protéger l’accès à des applications sensibles, sans dépendre uniquement de l’Espace privé.

Pause Point

Une pause de dix secondes avant l’ouverture des applications jugées distrayantes, pour casser le réflexe du scroll automatique.

Min Mode

L’écran verrouillé devient un hub interactif à faible consommation, avec des informations en temps réel (Google Maps…).

05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Adaptabilité grand écran devenue obligatoire

Les applications ne peuvent plus refuser les règles d’adaptation sur tablette, pliable ou fenêtré, ce qui peut casser certaines apps mal préparées.

Fragmentation des surcouches

Chaque constructeur adapte Android 17 à son rythme (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4…) : les nouveautés n’arrivent pas en même temps partout.

IA agentique encore récente

Les outils pour des agents IA capables d’agir dans les applications ne datent que de mars 2026 ; leur fiabilité à grande échelle reste à confirmer.

Compatibilité limitée aux appareils récents

Seuls les Pixel 6 et plus récents sont officiellement listés pour la bêta et les premières mises à jour.

06 Conseils par profil

Faut-il utiliser Android 17 ?

Utilisateurs Pixel

Accès le plus direct aux nouveautés (bêta, OTA), y compris Gemini Intelligence dès le lancement.

Utilisateurs tablette ou pliable

L’adaptabilité grand écran désormais obligatoire et le multitâche mini-fenêtres profitent particulièrement à ces formats.

Développeurs

Le programme Android Canary permet de tester les nouveautés en continu, avant même les bêtas publiques.

Utilisateurs soucieux du bien-être numérique

Pause Point et le verrouillage natif des applications répondent directement à ces usages.

07 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
iOS Apple

Continuité entre appareils historique (Handoff) et ses propres agents IA via Apple Intelligence.
One UI / Galaxy AI Samsung

Surcouche Android 17 axée sur la continuité entre appareils Galaxy et l’IA embarquée.
HyperOS 4 Xiaomi

Surcouche Android 17 qui veut détrôner iOS et One UI.
ColorOS 17 / OxygenOS 17 OPPO / OnePlus

Surcouches Android 17 annoncées avec une fluidité record.
08 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'Android 17 ?

La nouvelle version majeure du système d’exploitation mobile de Google (API 37), plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils et centrée sur Gemini Intelligence.

Quels appareils sont compatibles avec Android 17 ?

Tous les Pixel du Pixel 6 au Pixel 10 (dont Fold et Tablet), ainsi que les appareils des constructeurs qui adaptent Android 17 via leur propre surcouche (Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus, Nothing…).

Qu'est-ce que Gemini Intelligence sur Android 17 ?

La couche d’IA agentique dévoilée à l’Android Show 2026 : des agents peuvent désormais agir directement dans les applications, sans que l’utilisateur ait besoin de les ouvrir lui-même.

Qu'est-ce que Continue On dans Android 17 ?

Une fonction de continuité qui permet de commencer une activité sur son smartphone et de la reprendre instantanément sur sa tablette, son Chromebook ou le web, sans tout recommencer.

Android 17 est-il gratuit ?

Oui, c’est une mise à jour gratuite pour tous les appareils compatibles, sans option ni abonnement séparé.

Quand Android 17 est-il devenu stable ?

La Platform Stability a été atteinte en mars 2026 ; l’adoption par les surcouches constructeurs (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, Nothing OS 5.0) à l’été 2026 confirme le passage à la version stable.

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