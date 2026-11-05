L’iPhone 18 pourrait réserver une évolution intéressante aux utilisateurs qui privilégient l’autonomie. Selon une nouvelle fuite relayée par le leaker chinois Digital Chat Station, le prochain modèle standard d’Apple bénéficierait d’une batterie de plus grande capacité et d’une nouvelle puce A20 gravée en 2 nm. Des améliorations qui pourraient rendre le smartphone plus endurant et plus performant, sans pour autant bouleverser son design.

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Le calendrier de lancement serait lui aussi différent de celui des générations précédentes. L’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient attendus au premier semestre 2027, plusieurs mois après l’arrivée des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, présentés en septembre 2026. Le modèle standard pourrait ainsi devenir le principal choix du grand public dans cette nouvelle gamme.

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Une puce A20 gravée en 2 nm et une batterie plus importante

Sur le plan esthétique, l’iPhone 18 devrait rester très proche de l’iPhone 17. Les évolutions les plus intéressantes se trouveraient plutôt à l’intérieur de l’appareil, à commencer par sa puce. Apple préparerait l’intégration de l’A20, fabriquée selon le procédé de gravure en 2 nm de TSMC, contre 3 nm pour l’A19 de l’iPhone 17.

Cette évolution pourrait améliorer l’efficacité énergétique tout en apportant un gain de performances. Associée à une batterie de capacité supérieure, elle offrirait à l’iPhone 18 de meilleures perspectives en matière d’autonomie. Le leaker ne communique toutefois aucune capacité précise, ce qui empêche pour le moment d’estimer l’ampleur du progrès.

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Pour comparaison, l’iPhone 17 embarque une batterie de 3 692 mAh. Une augmentation de capacité, combinée aux gains énergétiques attendus de la puce A20, pourrait donc constituer l’un des principaux arguments du prochain modèle standard.

Un écran et des appareils photo très proches de l’iPhone 17

Les autres caractéristiques annoncées évolueraient beaucoup moins. L’iPhone 18 conserverait un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Face ID serait également de la partie, tout comme un double module photo composé de deux capteurs de 48 mégapixels.

Sur ce terrain, le smartphone reprendrait donc largement les caractéristiques de son prédécesseur, qui dispose déjà d’un écran ProMotion à 120 Hz et de deux capteurs de 48 mégapixels. La Dynamic Island classique devrait également rester présente.

La nouvelle interface plus compacte attendue sur les iPhone 18 Pro et Pro Max resterait ainsi réservée aux modèles les plus haut de gamme. Apple continuerait donc de différencier visuellement ses versions standard et Pro, même si les deux générations pourraient partager une partie de leurs évolutions internes.

L’iPhone 18 pourrait coûter encore plus cher

La question du prix risque toutefois de compliquer le positionnement du prochain iPhone. La hausse du coût de certains composants, notamment de la mémoire, pèse déjà sur le marché des smartphones. L’iPhone 18 pourrait lui aussi subir cette pression tarifaire.

En France, l’iPhone 17 avait été lancé à 969 euros avant que son prix de départ ne passe à 1 119 euros en septembre 2026. Une nouvelle augmentation rendrait le modèle standard sensiblement plus cher, alors même que ses évolutions seraient relativement ciblées.

Apple devra donc trouver un équilibre entre les améliorations matérielles et le prix demandé aux consommateurs. Une meilleure autonomie et une puce plus efficace constituent des arguments intéressants, mais ils risquent de perdre de leur attrait si le tarif se rapproche trop de celui des versions Pro.

Un lancement attendu au premier semestre 2027

Le calendrier évoqué par Digital Chat Station 72 % fiable prévoit une arrivée de l’iPhone 18 au premier semestre 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2. Les iPhone 18 Pro et Pro Max auraient, eux, conservé leur lancement de septembre 2026.

Si ces informations se confirment, Apple poursuivrait une stratégie de lancement échelonné, avec ses modèles premium en premier et les versions plus accessibles quelques mois plus tard. L’iPhone 18 pourrait alors occuper une place centrale dans le catalogue de la marque au début de l’année 2027.

Pour l’instant, il faut évidemment prendre ces caractéristiques avec prudence : Apple n’a rien confirmé. Mais sur le papier, l’association d’une puce A20 en 2 nm et d’une batterie plus importante pourrait faire de l’iPhone 18 un smartphone particulièrement intéressant pour un usage quotidien. À condition que son prix ne devienne pas son principal défaut.