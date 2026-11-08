Pourquoi ça compte. Le HomeView de base est annoncé (299 $, absent d’Europe) ; le nom, le prix et la date de ce modèle restent inconnus.

Apple préparerait une version haut de gamme du HomeView, avec un écran de 9 pouces sur un bras robotisé à 360°, pour 2027 ou 2028.

Apple préparerait une version haut de gamme de son hub HomeView, avec un écran de 9 pouces monté sur un bras robotisé qui pivote à 360 degrés. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, elle arriverait en 2027 ou 2028. Les noms HomeView Max, HomeView Ultra et HomeView 360 sont des hypothèses du journaliste, pas des noms officiels.

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Le HomeView de base, à 7 pouces, est suivi dans notre dossier HomeView. Notre premier article sur la version robotisée est ici, et les indices d’une fonction de caméra de surveillance sont détaillés dans cet article.

Un écran de 9 pouces sur un bras qui tourne à 360° Prudence

Gurman décrit un HomeView avec un écran de 9 pouces fixé à un bras robotisé capable de faire pivoter l’écran sur un tour complet. Le HomeView actuel a un écran de 7 pouces qu’il faut incliner à la main sur une charnière. Apple n’a rien annoncé.

Un écran qui se tourne vers la personne qui parle Prudence

L’intérêt serait que l’écran s’oriente tout seul vers la personne qui s’adresse à l’appareil, y compris dans une pièce occupée par plusieurs membres de la famille. Notre article du 19 octobre détaille le scénario décrit par Gurman. Il reste à savoir si le suivi serait continu ou limité à des changements d’orientation ponctuels, et si Siri saura identifier les personnes.

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Lancement en 2027 ou 2028, sans prix Prudence

Gurman parle de 2027 ou 2028, sans plus de précision. Aucun prix n’a été rapporté : le montant d’environ 1 000 dollars cité par certains relais vient de couvertures plus anciennes et n’est confirmé nulle part. Le HomeView de base est vendu 299 dollars et ne sera pas commercialisé en Europe à sa sortie le 13 novembre.

Le HomeView de base sert de référence Solide

Apple a dévoilé le HomeView le 13 octobre : écran Liquid Retina de 7 pouces, puce A18, Siri AISiri AI est la refonte complète de l'assistant d'Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l'écran, capable d'agir dans les applications. Lire la fiche en bêta (en anglais d’abord), caméra, FaceTime avec cadrage automatique, version de table et version murale, 299 dollars, livraisons le 13 novembre aux États-Unis et dans quelques autres pays. Absent de l’Union européenne faute de Siri AI sur iOS. Une version robotisée héritera probablement de ce socle, ce qui reste une supposition.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

Le nom, la date, le prix, la puce, la taille exacte de l’écran, les caméras et la disponibilité en Europe. Tout vient d’une seule source, Mark Gurman, et d’un produit encore en développement.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles d’octobre et novembre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.