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Rumeurs · Produit

HomeView Ultra : tout ce que l’on sait sur le hub robotisé à écran de 9 pouces d’Apple

Écran de 9 pouces sur un bras robotisé à 360° : selon Bloomberg, Apple prépare une version haut de gamme du HomeView pour 2027 ou 2028. Nom, prix et date restent inconnus.

Lancement attendu 2027 ou 2028 (rumeur)
Rumeurs depuis Octobre 2026
Sources 3

Yohann Poiron

Maison connectée

Rumeuromètre 4 rumeurs suivies, 0 tranchée
Apple HomeView : une version robotisée capable de suivre les conversations serait en préparation
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 2 rumeurs recensées · 3 sources citées
L'ESSENTIEL

Apple préparerait une version haut de gamme du HomeView, avec un écran de 9 pouces sur un bras robotisé à 360°, pour 2027 ou 2028.

Pourquoi ça compte. Le HomeView de base est annoncé (299 $, absent d’Europe) ; le nom, le prix et la date de ce modèle restent inconnus.

  • Écran de 9 pouces sur un bras robotisé à 360° qui s’oriente vers la personne qui parle.
  • Lancement envisagé en 2027 ou 2028.
  • Nom commercial, prix et disponibilité européenne inconnus.

Apple préparerait une version haut de gamme de son hub HomeView, avec un écran de 9 pouces monté sur un bras robotisé qui pivote à 360 degrés. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, elle arriverait en 2027 ou 2028. Les noms HomeView Max, HomeView Ultra et HomeView 360 sont des hypothèses du journaliste, pas des noms officiels.

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Le HomeView de base, à 7 pouces, est suivi dans notre dossier HomeView. Notre premier article sur la version robotisée est ici, et les indices d’une fonction de caméra de surveillance sont détaillés dans cet article.

Un écran de 9 pouces sur un bras qui tourne à 360°Prudence

Gurman décrit un HomeView avec un écran de 9 pouces fixé à un bras robotisé capable de faire pivoter l’écran sur un tour complet. Le HomeView actuel a un écran de 7 pouces qu’il faut incliner à la main sur une charnière. Apple n’a rien annoncé.

Un écran qui se tourne vers la personne qui parlePrudence

L’intérêt serait que l’écran s’oriente tout seul vers la personne qui s’adresse à l’appareil, y compris dans une pièce occupée par plusieurs membres de la famille. Notre article du 19 octobre détaille le scénario décrit par Gurman. Il reste à savoir si le suivi serait continu ou limité à des changements d’orientation ponctuels, et si Siri saura identifier les personnes.

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Lancement en 2027 ou 2028, sans prixPrudence

Gurman parle de 2027 ou 2028, sans plus de précision. Aucun prix n’a été rapporté : le montant d’environ 1 000 dollars cité par certains relais vient de couvertures plus anciennes et n’est confirmé nulle part. Le HomeView de base est vendu 299 dollars et ne sera pas commercialisé en Europe à sa sortie le 13 novembre.

Le HomeView de base sert de référenceSolide

Apple a dévoilé le HomeView le 13 octobre : écran Liquid Retina de 7 pouces, puce A18, Siri AISiri AI est la refonte complète de l'assistant d'Apple, présentée à la WWDC 2026 et déployée avec iOS 27 le 14 septembre — conversationnelle, consciente du contexte personnel et de l'écran, capable d'agir dans les applications. Lire la fiche en bêta (en anglais d’abord), caméra, FaceTime avec cadrage automatique, version de table et version murale, 299 dollars, livraisons le 13 novembre aux États-Unis et dans quelques autres pays. Absent de l’Union européenne faute de Siri AI sur iOS. Une version robotisée héritera probablement de ce socle, ce qui reste une supposition.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

Le nom, la date, le prix, la puce, la taille exacte de l’écran, les caméras et la disponibilité en Europe. Tout vient d’une seule source, Mark Gurman, et d’un produit encore en développement.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles d’octobre et novembre 2026. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
13 octobre 2026 Apple dévoile le HomeView
  • Écran de 7 pouces, A18, 299 $
  • Pas de vente dans l’Union européenne
Passé
18 octobre 2026 Gurman : un HomeView de 9 pouces sur bras robotisé
  • Rotation à 360°
  • Noms Max, Ultra ou 360 évoqués
Passé
2 novembre 2026 Des indices de caméra de surveillance dans le HomeView
  • Chaînes de code du logiciel 27.2
  • Non annoncé par Apple
Prochain rendez-vous
13 novembre 2026 Livraisons du HomeView de base
  • Aux États-Unis et dans quelques pays
  • Pas en Europe
À venir
2027 ou 2028 Version robotisée attendue
  • Date, prix et nom à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle HomeView Ultra (nom provisoire)
Écran 7 pouces 9 pouces Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Mécanisme Charnière manuelle Bras robotisé, rotation à 360° Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Suivi de la personne Non L’écran s’oriente vers celui qui parle Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Prix de départ 299 $ Non communiqué
Date de sortie 13 novembre 2026 (HomeView) 2027 ou 2028 Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 4. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

3 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable Écran de 9 pouces sur bras robotisé à 360°, 2027 ou 2028, noms hypothétiques
MacRumors Média spécialisé Fiable Relais de Gurman, noms spéculatifs signalés comme tels
Apple Communication officielle Très fiable Annonce du HomeView de base le 13 octobre

Questions fréquentes

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