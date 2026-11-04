Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

OPPO préparerait un nouveau smartphone très haut de gamme pour 2027. Baptisé Find X10 Ultra, ce modèle viendrait compléter la gamme Find X10 avec des caractéristiques particulièrement ambitieuses en photographie, en affichage et en autonomie.

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Mais, une évolution pourrait surtout marquer une rupture avec les précédents modèles Ultra de la marque : l’abandon éventuel des puces Snapdragon au profit d’un processeur MediaTek Dimensity.

Une puce Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm à l’étude

Selon le leaker Digital Chat Station, le Find X10 Ultra porte le nom de code interne Xingyun, qui signifie « Nébuleuse ». OPPO testerait actuellement le smartphone avec le Dimensity 9600 Pro de MediaTek, une plateforme gravée en 2 nm.

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Ce choix serait notable pour OPPO, dont les smartphones Ultra ont traditionnellement privilégié les processeurs Snapdragon les plus puissants de Qualcomm. Il pourrait également illustrer la volonté du constructeur de diversifier ses plateformes haut de gamme, alors que MediaTek cherche à renforcer sa présence sur le segment premium.

La prudence reste toutefois de mise : les informations disponibles ne permettent pas encore de confirmer le processeur qui équipera la version commerciale.

Un écran BOE de 6,89 pouces et 144 Hz

Le Find X10 Ultra serait équipé d’un écran BOE de 6,89 pouces, avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La dalle présenterait des coins arrondis ainsi que des bordures extrêmement fines et symétriques sur les quatre côtés.

Cette configuration placerait le smartphone parmi les modèles les plus ambitieux du catalogue OPPO en matière d’affichage. Elle accompagnerait une fiche technique pensée pour rivaliser avec les autres appareils ultra-premium attendus en 2027.

Un système photo particulièrement ambitieux

La photographie constituerait l’autre grand axe de développement du Find X10 Ultra. Digital Chat Station 77 % fiable évoque un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique natif 10x, ainsi qu’un système photographique multi-capteurs de 200 mégapixels avec une forte plage dynamique.

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D’autres fuites apportent des précisions sur la configuration envisagée. Le smartphone pourrait notamment intégrer un capteur principal de 200 mégapixels doté de la technologie LOFIC, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un module périscopique dédié au zoom 10x de 50 mégapixels. Un ultra grand-angle de 200 mégapixels et une caméra frontale de 100 mégapixels ont également été évoqués dans de précédentes informations.

De son côté, le leaker Smart Pikachu annonce une stabilisation améliorée sur l’ensemble des focales. Cette évolution serait particulièrement intéressante pour un appareil misant autant sur les longues distances, où la stabilisation joue un rôle déterminant dans la qualité des clichés.

Une batterie de 8 000 mAh et une version premium

L’autonomie pourrait également bénéficier d’une évolution importante. Les informations de Smart Pikachu évoquent une batterie de classe 8 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un smartphone de cette catégorie.

Une version premium serait également envisagée, mais aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur ses différences avec le modèle standard. Il faudra donc attendre de nouvelles fuites pour connaître les éventuelles variantes de configuration ou les améliorations réservées à cette édition.

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Snapdragon ou MediaTek : OPPO entretient le doute

Le choix du processeur reste le principal point d’interrogation. OPPO a confirmé travailler sur un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Il n’est donc pas totalement exclu que le Find X10 Ultra adopte finalement cette plateforme plutôt que le Dimensity 9600 Pro.

Une autre hypothèse concerne la réorganisation des activités de OnePlus au sein du groupe OPPO. Le OnePlus 16, récemment présenté, pourrait jouer le rôle de vitrine du groupe pour cette nouvelle génération de puces Snapdragon. Dans cette configuration, Oppo pourrait réserver le Dimensity 9600 Pro à son Find X10 Ultra, afin de différencier les deux offres haut de gamme.

Pour le moment, aucune décision définitive ne semble confirmée. Le Find X10 Ultra s’annonce néanmoins comme un modèle particulièrement ambitieux, avec son zoom optique 10x, ses capteurs de 200 mégapixels et sa batterie de grande capacité. Reste à savoir si OPPO choisira MediaTek ou Qualcomm pour donner vie à ce futur flagship.