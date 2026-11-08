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Rumeurs · Produit

iPad Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Pro de 2027

Chambre à vapeur, puce M6 ou M7, design inchangé : selon Bloomberg, Apple prépare un iPad Pro pour le printemps 2027. Rien n’est confirmé, voici le tri entre rumeurs sourcées et suppositions.

Lancement attendu Printemps 2027 (rumeur)
Rumeurs depuis Octobre 2025
Sources 2

Yohann Poiron

Tablettes

Rumeuromètre 5 rumeurs suivies, 0 tranchée
iPad Pro M6 : tout ce que l’on sait sur le prochain iPad Pro de 2027
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 2 novembre 2026 · 3 rumeurs recensées · 2 sources citées
L'ESSENTIEL

Selon Bloomberg, Apple prépare de nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces pour le printemps 2027, avec une chambre à vapeur et une puce M6 ou M7, sans refonte du design.

Pourquoi ça compte. L’iPad Pro actuel (M5) date d’octobre 2025 ; la puce exacte, le prix et la date ne sont pas connus.

  • Nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces au printemps 2027, selon Bloomberg.
  • Chambre à vapeur, puce M6 ou M7 selon la disponibilité.
  • Pas de refonte du design ; prix et date exacte inconnus.

Apple préparerait un iPad Pro de nouvelle génération pour le printemps 2027, avec une chambre à vapeur pour améliorer les performances soutenues et la puce M6 ou M7. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la mise à jour reste surtout interne et ne changerait pas le design. Apple n’a rien confirmé.

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L’iPad Pro actuel est l’iPad Pro M5 : voir sa fiche produit. Le même créneau voit arriver un iPad Air OLED et un iPad d’entrée de gamme, chacun avec son dossier. Les puces M6 et M7 sont suivies dans le dossier MacBook Pro M6.

Printemps 2027 pour les modèles 11 et 13 poucesPrudence

Bloomberg a indiqué en juillet que de nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces arriveraient au printemps 2027, plutôt avec des améliorations internes que des changements de design. Gurman a répété le 1er novembre qu’ils figurent parmi les trois iPad du premier semestre 2027.

Une chambre à vapeur pour limiter le ralentissement thermiquePrudence

Gurman attend un système de refroidissement à chambre à vapeur, déjà testé par Apple, pour de meilleures performances soutenues. Ce dispositif réduit le ralentissement quand la puce chauffe lors d’usages intensifs, comme le montage vidéo ou les jeux. Aucun détail technique n’est donné.

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M6 ou M7 ? Bloomberg ne tranche pasPrudence

Bloomberg ne précise pas la puce. Si la M7 est prête au printemps, Apple la choisira vraisemblablement ; sinon ce sera la M6, déjà lancée sur le Mac mini et le MacBook Pro 14 pouces. Les deux sont gravées en 2 nm, et la M7 aurait des optimisations pour l’IA que la M6 n’a pas. MacRumors présume pour sa part une M6, sans appui de Gurman. Les M7 Pro et M7 Max des MacBook Pro sont attendues fin 2027 : voir notre dossier dédié.

Pas de refonte du design, peut-être des bordures plus finesPrudence

Aucun changement de design n’est rapporté par Bloomberg. Une fuite publiée sur Weibo évoque des bordures nettement plus fines sur les prochains iPad (voir notre article), sans préciser le modèle. MacRumors rapporte aussi que de futures dalles OLED pourraient couvrir 95 % de l’espace colorimétrique BT.2020, sans date.

Deux nouveaux Apple Pencil en même temps ?À vérifier

MacRumors a rapporté en juillet que deux nouveaux Apple Pencil pourraient sortir avec le prochain iPad Pro, l’un d’entrée de gamme en USB-C et l’autre haut de gamme, avec des batteries plus faciles à remplacer pour respecter les règles européennes. La source de cette information n’est pas nommée : à prendre avec prudence.

Prix : après la hausse de 200 dollars de juinÀ vérifier

Aucun prix n’a fuité. Aux États-Unis, MacRumors rapporte qu’Apple a relevé en juin 2026 le prix de l’iPad Pro de 200 dollars (1 199 et 1 499 dollars), à cause de la mémoire. Un iPad pliable de 18,8 pouces, évoqué pour 2027 ou 2028, aurait peut-être été abandonné selon un leaker chinois : ce n’est pas confirmé.

Ce qu’Apple n’a pas encore ditÀ vérifier

La date, la puce (M6 ou M7), le détail du refroidissement, le prix, la disponibilité d’Apple Pencil et le design final. Seule la chambre à vapeur vient directement de Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Octobre 2025 Lancement de l’iPad Pro M5
  • Puce M5
  • Écran OLED conservé
Passé
26 octobre 2025 Première rumeur de chambre à vapeur
  • Prévue avec la puce M6
  • Relayée par MacRumors
Passé
1er juillet 2026 Bloomberg : un iPad Pro au printemps 2027
  • Modèles 11 et 13 pouces
  • M6 ou M7, sans refonte du design
Passé
Juin 2026 Hausse des prix des iPad aux États-Unis
  • +200 $ sur l’iPad Pro
  • Pénurie mondiale de mémoire
Passé
1er novembre 2026 Gurman : trois iPad au premier semestre 2027
  • iPad Pro avec chambre à vapeur
  • Avec un iPad Air OLED et un iPad d’entrée de gamme
À venir
Printemps 2027 Lancement attendu
  • Puce, prix et date à confirmer
  • Aucune annonce d’Apple

Ce qui change

6 critères
Critère Version actuelle iPad Pro M6
Puce Apple M5 M6 ou M7 (2 nm) Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Refroidissement Standard Chambre à vapeur Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)
Design Actuel Inchangé (bordures plus fines évoquées) Rumeur Bloomberg =
Apple Pencil Gamme actuelle Deux nouveaux modèles évoqués Rumeur MacRumors
Prix de départ 1 199 $ (États-Unis, après hausse de juin) Non communiqué
Date de sortie Octobre 2025 (iPad Pro M5) Printemps 2027 Rumeur Mark Gurman (Bloomberg) (94 % de rumeurs justes)

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 5. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

2 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Mark Gurman (Bloomberg) Fiabilité : 21/24 confirmées Journaliste, Power On Fiable iPad Pro au printemps 2027, chambre à vapeur, M6 ou M7 non tranché
MacRumors Média spécialisé Fiable Relais de Bloomberg, chambre à vapeur, Apple Pencil, hausse des prix

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