Pourquoi ça compte. L’iPad Pro actuel (M5) date d’octobre 2025 ; la puce exacte, le prix et la date ne sont pas connus.

Selon Bloomberg, Apple prépare de nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces pour le printemps 2027, avec une chambre à vapeur et une puce M6 ou M7, sans refonte du design.

Apple préparerait un iPad Pro de nouvelle génération pour le printemps 2027, avec une chambre à vapeur pour améliorer les performances soutenues et la puce M6 ou M7. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, la mise à jour reste surtout interne et ne changerait pas le design. Apple n’a rien confirmé.

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L’iPad Pro actuel est l’iPad Pro M5 : voir sa fiche produit. Le même créneau voit arriver un iPad Air OLED et un iPad d’entrée de gamme, chacun avec son dossier. Les puces M6 et M7 sont suivies dans le dossier MacBook Pro M6.

Printemps 2027 pour les modèles 11 et 13 pouces Prudence

Bloomberg a indiqué en juillet que de nouveaux iPad Pro de 11 et 13 pouces arriveraient au printemps 2027, plutôt avec des améliorations internes que des changements de design. Gurman a répété le 1er novembre qu’ils figurent parmi les trois iPad du premier semestre 2027.

Une chambre à vapeur pour limiter le ralentissement thermique Prudence

Gurman attend un système de refroidissement à chambre à vapeur, déjà testé par Apple, pour de meilleures performances soutenues. Ce dispositif réduit le ralentissement quand la puce chauffe lors d’usages intensifs, comme le montage vidéo ou les jeux. Aucun détail technique n’est donné.

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M6 ou M7 ? Bloomberg ne tranche pas Prudence

Bloomberg ne précise pas la puce. Si la M7 est prête au printemps, Apple la choisira vraisemblablement ; sinon ce sera la M6, déjà lancée sur le Mac mini et le MacBook Pro 14 pouces. Les deux sont gravées en 2 nm, et la M7 aurait des optimisations pour l’IA que la M6 n’a pas. MacRumors présume pour sa part une M6, sans appui de Gurman. Les M7 Pro et M7 Max des MacBook Pro sont attendues fin 2027 : voir notre dossier dédié.

Pas de refonte du design, peut-être des bordures plus fines Prudence

Aucun changement de design n’est rapporté par Bloomberg. Une fuite publiée sur Weibo évoque des bordures nettement plus fines sur les prochains iPad (voir notre article), sans préciser le modèle. MacRumors rapporte aussi que de futures dalles OLED pourraient couvrir 95 % de l’espace colorimétrique BT.2020, sans date.

Deux nouveaux Apple Pencil en même temps ? À vérifier

MacRumors a rapporté en juillet que deux nouveaux Apple Pencil pourraient sortir avec le prochain iPad Pro, l’un d’entrée de gamme en USB-C et l’autre haut de gamme, avec des batteries plus faciles à remplacer pour respecter les règles européennes. La source de cette information n’est pas nommée : à prendre avec prudence.

Prix : après la hausse de 200 dollars de juin À vérifier

Aucun prix n’a fuité. Aux États-Unis, MacRumors rapporte qu’Apple a relevé en juin 2026 le prix de l’iPad Pro de 200 dollars (1 199 et 1 499 dollars), à cause de la mémoire. Un iPad pliable de 18,8 pouces, évoqué pour 2027 ou 2028, aurait peut-être été abandonné selon un leaker chinois : ce n’est pas confirmé.

Ce qu’Apple n’a pas encore dit À vérifier

La date, la puce (M6 ou M7), le détail du refroidissement, le prix, la disponibilité d’Apple Pencil et le design final. Seule la chambre à vapeur vient directement de Gurman.

Dossier ouvert le 2 novembre 2026, à partir des informations de Mark Gurman (Bloomberg), de MacRumors et de nos articles. Il sera mis à jour dès qu’Apple ou ses sources en diront plus.