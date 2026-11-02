MacBook Pro M7 Pro et M7 Max : Apple préparerait une nouvelle génération axée sur l’IA

Apple ne compterait pas s’arrêter à l’arrivée des écrans OLED tactiles sur ses MacBook Pro. Selon Mark Gurman 93 % fiable, journaliste chez Bloomberg, le constructeur préparerait déjà une deuxième génération de ces ordinateurs OLED pour 2027, équipée des futures puces M7 Pro et M7 Max.

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Ces processeurs devraient notamment intégrer de nouvelles capacités matérielles dédiées à l’intelligence artificielle.

Cette évolution pourrait donner davantage de profondeur au renouvellement de la gamme professionnelle d’Apple. Après avoir longtemps privilégié les améliorations de performances et d’autonomie, la marque semble vouloir faire de ses prochaines puces un élément central de sa stratégie autour de l’IA.

Les puces M7 Pro et M7 Max au cœur de la prochaine évolution

D’après les informations de Mark Gurman, Apple prévoit de lancer dès l’année prochaine une deuxième génération de MacBook Pro tactiles équipés d’écrans OLED.

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Ces machines utiliseraient les processeurs M7 Pro et M7 Max, qui devraient apporter de nouvelles capacités matérielles pour les traitements liés à l’intelligence artificielle. Le journaliste ne précise toutefois pas quelles fonctionnalités concrètes ces composants pourraient débloquer, ni dans quelle mesure elles modifieraient les usages quotidiens. Il est donc encore trop tôt pour évoquer des fonctions particulières ou mesurer les gains attendus.

Cette perspective est intéressante, car la première génération de MacBook Pro tactiles repose sur les puces M5 Pro et M5 Max, présentées plus tôt cette année. Elle introduit les écrans OLED, la prise en charge du tactile et une interface Dynamic Island, tout en adoptant un châssis plus fin et plus léger, ainsi qu’un système de refroidissement revu.

Un écran tactile qui reste volontairement proche de macOS

La première approche d’Apple en matière de MacBook tactile reste relativement prudente. L’écran prend en charge les gestes familiers comme le toucher, le balayage, le pincement ou le défilement, sans bouleverser fondamentalement l’utilisation de macOS.

Le constructeur n’a pas cherché à transformer son ordinateur en tablette convertible. L’écran ne peut pas basculer complètement vers l’arrière et le support de l’Apple Pencil n’est pas proposé. Apple semble donc vouloir conserver la distinction entre ses Mac et ses iPad, tout en rapprochant progressivement leurs modes d’interaction.

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L’association de l’OLED et du tactile pourrait néanmoins rendre les interactions plus naturelles pour les utilisateurs habitués à l’iPhone et à l’iPad. La technologie OLED apporte également des couleurs plus riches et un meilleur contraste sur un écran de grande taille.

Apple préparerait aussi un MacBook Pro M7 d’entrée de gamme

La stratégie de renouvellement concernerait également le modèle le plus accessible de la gamme. Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur un MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M7, qui reprendrait le châssis aminci et les bordures d’écran réduites des modèles haut de gamme.

Les acheteurs pourraient ainsi bénéficier d’une gamme plus homogène, avec un design renouvelé sur les différentes déclinaisons du MacBook Pro. Les versions M7 Pro et M7 Max conserveraient toutefois un positionnement plus ambitieux, notamment grâce à leurs capacités matérielles dédiées à l’IA.

Le véritable enjeu sera celui des usages liés à l’IA

Pour Apple, la prochaine génération pourrait donc représenter bien davantage qu’une simple évolution de processeur. Les capacités matérielles annoncées autour de l’intelligence artificielle pourraient devenir un argument majeur pour renouveler les MacBook Pro, à condition qu’elles se traduisent par des fonctionnalités concrètes.

Pour l’instant, aucune précision n’a été apportée sur les usages concernés. La première génération de MacBook Pro OLED tactiles constitue donc surtout une nouvelle étape dans l’évolution de la gamme. Si les informations de Bloomberg se confirment, les modèles M7 pourraient être beaucoup plus intéressants sur le plan des performances et de l’IA.