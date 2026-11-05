Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le mois de novembre 2026 s’annonce particulièrement chargé pour le marché des smartphones. Motorola, OPPO, Honor et Vivo préparent plusieurs nouveaux appareils couvrant différents segments, des modèles haut de gamme équipés des dernières puces Snapdragon aux smartphones misant sur la photographie et les batteries de grande capacité.

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Certains de ces appareils seront d’abord présentés en Chine avant une commercialisation sur d’autres marchés, tandis que d’autres visent directement l’Inde ou la France. Voici cinq smartphones à surveiller au cours des prochaines semaines.

Motorola Signature 27 : un nouveau fleuron avec un zoom 100x

Lancement attendu : 5 novembre 2026, France

Le Motorola Signature 27 vient d’être présenté ce jeudi 5 novembre en France. Le constructeur miserait sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, accompagné d’un équipement photographique ambitieux.

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Le smartphone intégrerait un capteur principal Sony LYTIA de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels capable d’atteindre un zoom Super Zoom 100x. Motorola mettrait également en avant un système audio Bang & Olufsen, un refroidissement ArcticMesh et une promesse de sept années de mises à jour du système d’exploitation.

OPPO Reno 17 : deux modèles et une photographie ambitieuse

Lancement attendu : novembre 2026, Chine

OPPO a confirmé l’arrivée de la série Reno 17 en Chine au cours du mois de novembre. La gamme devrait comprendre deux smartphones : le Reno 17 et le Reno 17 Pro.

Les premières fuites évoquent des plateformes différentes selon les versions. Le Reno 17 pourrait embarquer un Snapdragon 7 Gen 4, tandis que le modèle Pro serait équipé d’un Dimensity 8550. Les deux appareils pourraient également bénéficier d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Le Reno 17 Pro pourrait aller plus loin avec un capteur principal de 200 mégapixels et une batterie de 7 000 mAh. Le même événement devrait également accueillir la tablette Oppo Pad Air 6 et la montre connectée Oppo Watch 5.

Honor 700 : un écran arrière et une batterie de 9 000 mAh ?

Lancement attendu : novembre 2026, Chine

Honor préparerait une nouvelle famille de smartphones avec la série Honor 700. Trois modèles seraient envisagés : le Honor 700 Vitality Edition, le Honor 700 et le Honor 700 Pro.

Les configurations pourraient varier sensiblement. Le modèle standard serait équipé d’un Snapdragon 8s Gen 4, tandis que le Honor 700 Pro pourrait bénéficier d’un Snapdragon 8 Gen 5. Parmi les caractéristiques évoquées figurent également un appareil photo principal de 200 mégapixels, un écran secondaire à l’arrière et une batterie pouvant atteindre 9 000 mAh.

Ces caractéristiques restent à confirmer, mais la combinaison d’une grande batterie et d’un écran arrière pourrait donner à cette gamme une identité particulière sur le marché chinois.

vivo S70 : un téléobjectif périscopique avec extension 200 mm

Lancement attendu : novembre 2026, Chine

vivo préparerait également le lancement de la série vivo S70 en Chine. Le modèle standard pourrait intégrer un Snapdragon 8s Gen 4, associé à un écran OLED LTPS de 6,59 pouces avec une définition 1,5K.

La photographie constituerait l’un de ses principaux arguments. Les fuites évoquent un téléobjectif périscopique Sony LYT-610 de 64 mégapixels. Le smartphone pourrait aussi prendre en charge un téléconvertisseur de 200 mm, ce qui en ferait le premier modèle de la série S à proposer cet accessoire.

vivo X500 : une offensive photographique en France

Lancement attendu : début novembre 2026, France

Enfin, vivo vient d’annoncer l’arrivée de sa série vivo X500. Trois modèles sont concernés : le vivo X500, le X500 Pro et le X500 Pro Max. Ce dernier occupe le sommet de la gamme avec un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, un suivi autofocus à 60 images par seconde et un enregistrement vidéo au ralenti cinématique en 4K pouvant atteindre 960 images par seconde.

Les trois smartphones bénéficient d’une optimisation photographique ZEISS.

Un mois chargé pour les fabricants de smartphones

Entre le zoom périscopique du Motorola Signature 27, les batteries ambitieuses des Honor 700 et OPPO Reno 17 Pro, ou encore les innovations photographiques de vivo, novembre pourrait apporter plusieurs nouveautés intéressantes.

Les lancements chinois devraient notamment permettre de découvrir plus précisément les stratégies de ces fabricants avant leurs éventuelles extensions internationales. Reste que plusieurs caractéristiques et dates de commercialisation reposent encore sur des fuites : les annonces officielles permettront de distinguer les véritables nouveautés des configurations encore hypothétiques.