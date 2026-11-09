L’affaire Jensen Huang prend une nouvelle dimension. Après avoir reconnu dans un message interne avoir été infidèle à son épouse, le patron de Nvidia doit désormais faire face à une enquête indépendante de son conseil d’administration.

Short · YouTube Nvidia ouvre une enquête indépendante sur son propre patron. 🔍 Regarder

En cause : ses liens personnels et professionnels avec Alice Huang, une dirigeante de Megaspeed soupçonnée par les autorités américaines d’avoir travaillé pour les services de renseignement chinois. Au-delà de la vie privée du dirigeant, cette affaire soulève des questions sur la sécurité des technologies de Nvidia et sur la gouvernance d’une entreprise devenue centrale dans l’économie mondiale de l’intelligence artificielle.

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L’enjeu dépasse largement le fabricant de processeurs graphiques. Nvidia se trouve au cœur d’un réseau complexe de partenaires financiers, de fournisseurs d’infrastructures et d’entreprises spécialisées dans l’IA. Son influence est telle que les décisions de Jensen Huang peuvent avoir des répercussions sur une partie importante de l’écosystème technologique. Dans un entretien accordé récemment à Bloomberg, le dirigeant résumait lui-même cette responsabilité : « Je suis responsable de toute une industrie ».

Une réputation construite en plus de trente ans fragilisée

Le conseil d’administration de Nvidia a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête indépendante après les révélations concernant Jensen Huang et Alice Huang. Selon plusieurs médias, cette dernière aurait été recrutée par les services de renseignement chinois pour approcher le patron de Nvidia et recueillir des informations. Pékin a rejeté ces accusations, tandis qu’aucune personne n’a été inculpée dans cette affaire.

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D’après le New York Times, des responsables du renseignement américain avaient déjà informé Donald Trump de leurs préoccupations environ un an auparavant. De hauts responsables de l’administration auraient depuis exprimé des doutes sur la possibilité que Jensen Huang soit resté totalement ignorant du rôle présumé d’Alice Huang. Le quotidien précise toutefois qu’au moment du premier briefing, les autorités ne pensaient pas que le dirigeant de Nvidia était au courant de ses activités supposées. Rien ne permet donc d’affirmer que cette appréciation a officiellement changé.

Pour Jeffrey Sonnenfeld, professeur à la Yale School of Management et fondateur du Chief Executive Leadership Institute, la réputation du patron de Nvidia constitue désormais l’un des principaux enjeux. Interrogé par l’auteur de l’article, il estime que Jensen Huang était jusqu’ici « révéré et respecté par tous dans le secteur technologique ». Il qualifie néanmoins cette affaire de « jugement remarquablement mauvais ».

Sonnenfeld considère que la carrière du dirigeant reste récupérable, mais estime ses chances de conserver durablement sa position à environ 50 %. Même si Jensen Huang avait simplement été dupé, son comportement pourrait être considéré comme une faute grave. Le professeur souligne qu’un autre salarié de Nvidia aurait probablement été licencié dans des circonstances comparables.

Le capital de confiance de Jensen Huang peut-il suffire ?

Pour expliquer pourquoi Jensen Huang pourrait néanmoins conserver son poste, Jeffrey Sonnenfeld évoque le concept de crédits d’idiosyncrasie, développé par le psychologue social Edwin Hollander en 1958. Cette théorie décrit la marge de liberté qu’un individu acquiert au sein d’un groupe grâce à ses compétences, à sa contribution et au respect des règles collectives.

Jensen Huang dispose d’un capital de confiance considérable. Cofondateur de Nvidia en 1993, il a accompagné la transformation de l’entreprise en acteur central de l’industrie des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Mais ce capital peut s’épuiser lorsque les erreurs semblent servir des intérêts personnels ou touchent aux règles fondamentales du groupe.

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Dans cette affaire, les groupes concernés sont nombreux : le conseil d’administration, les quelque 42 000 employés de Nvidia soumis à des règles de sécurité, mais aussi, indirectement, les autorités américaines qui encadrent les exportations de technologies sensibles. La question n’est donc pas uniquement de savoir si Jensen Huang a commis une faute personnelle, mais aussi de déterminer si ses décisions ont exposé l’entreprise à des risques incompatibles avec ses responsabilités.

Nvidia n’a pas de successeur évident en interne

L’un des aspects les plus délicats concerne la succession éventuelle de Jensen Huang. Contrairement à d’autres grands groupes, Nvidia ne dispose pas nécessairement d’une hiérarchie interne permettant d’identifier facilement un successeur naturel.

Le dirigeant a longtemps privilégié une organisation relativement horizontale. Il aurait environ 60 collaborateurs en rattachement direct, selon ses propres déclarations. Cette structure rend plus difficile l’identification d’un numéro deux capable de reprendre immédiatement les commandes de l’entreprise.

Les deux enfants de Jensen Huang travaillent également chez Nvidia et font parfois l’objet de spéculations concernant la succession. Mais rien ne permet de les présenter comme des candidats officiellement désignés. Jeffrey Sonnenfeld estime qu’en cas de crise, les conseils d’administration peuvent être tentés par une solution extérieure qu’il décrit comme une réponse « messianique ». Il évoque notamment l’ancien patron de Google, Eric Schmidt, comme une possibilité théorique, sans qu’aucune démarche de ce type soit annoncée.

Les précédents ne sont pas non plus très comparables. Mark Hurd, ancien PDG de HP, avait dû quitter ses fonctions en 2010 après une affaire de notes de frais inexactes dissimulant une relation personnelle avec une prestataire. Oracle l’avait recruté environ un mois plus tard. Jensen Huang ne dispose pas d’une possibilité équivalente : Nvidia est l’entreprise qu’il a cofondée et qu’il dirige depuis plus de trois décennies.

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Le véritable risque concerne les relations de Nvidia avec la Chine

La position particulière de Nvidia dans l’économie de l’IA rend cette situation encore plus sensible. Le groupe ne fournit pas seulement les processeurs qui alimentent les centres de données : il investit également dans de nombreuses entreprises et participe au financement de nouvelles infrastructures.

Nvidia détient ainsi des participations dans plusieurs acteurs majeurs de l’IA et du cloud, dont OpenAI, Anthropic, xAI, CoreWeave et Nebius. En août, l’entreprise a également signé des accords préliminaires avec Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR, dans le but de mobiliser plus de 500 milliards de dollars à terme. Jensen Huang a indiqué que Nvidia pourrait soutenir jusqu’à un quart de ce montant.

Ce réseau d’investissements et de financements renforce l’interdépendance entre Nvidia et ses partenaires. Une crise de gouvernance au sommet du groupe pourrait donc se répercuter bien au-delà de son propre conseil d’administration, notamment si les investisseurs et les clients commencent à s’interroger sur les risques liés à ses décisions stratégiques.

La question des exportations vers la Chine était déjà un sujet de tension. Jensen Huang s’est régulièrement prononcé en faveur de la vente de puces avancées sur ce marché, une position qui a suscité des inquiétudes dans une partie de l’industrie américaine. En janvier, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, avait notamment comparé la vente de puces d’IA avancées à la Corée du Nord à la vente d’armes nucléaires.

Le rôle de Megaspeed au centre de l’enquête

Les administrateurs indépendants de Nvidia, c’est-à-dire tous les membres du conseil à l’exception de Jensen Huang, doivent désormais examiner les informations disponibles. Leur travail consistera notamment à déterminer si des technologies sensibles ont pu parvenir en Chine, par quels canaux et dans quelles conditions les relations entre Nvidia et Megaspeed ont été encadrées.

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Cette entreprise singapourienne, issue d’une activité chinoise dans le jeu vidéo, serait devenue le plus gros acheteur de puces Nvidia en Asie du Sud-Est. Selon le New York Times, elle aurait acheté environ 2 milliards de dollars de composants au fabricant américain. Cette situation avait déjà soulevé des interrogations en octobre 2025 sur un éventuel contournement des restrictions américaines, par réexportation des puces vers la Chine ou par location à distance de capacités de calcul à des clients chinois.

Nvidia avait alors affirmé que les accusations avaient été examinées et réfutées. Le groupe maintient également qu’aucune information sensible n’a été transmise à Alice Huang. L’enquête actuelle devra permettre de vérifier ces affirmations à partir de l’ensemble des éléments disponibles, sans présumer qu’une fuite de technologie a effectivement eu lieu.

Une semaine décisive pour le patron de Nvidia

Pour le moment, Jensen Huang conserve ses fonctions. Mais son agenda immédiat s’annonce particulièrement chargé. Trois présidents de commissions de la Chambre des représentants souhaitent obtenir un briefing à huis clos le 18 novembre sur ses relations avec Alice Huang et les mécanismes de protection des informations sensibles chez Nvidia.

Le groupe doit également publier ses résultats financiers le 17 novembre. Jeffrey Sonnenfeld estime que même si Jensen Huang reste PDG, il pourrait devoir déléguer une partie de ses décisions opérationnelles quotidiennes pour permettre à l’entreprise de fonctionner pendant l’enquête.

Un autre élément pourrait compter dans l’équation : Jensen Huang ne dispose pas d’actions à droits de vote multiples qui lui garantiraient un contrôle renforcé de Nvidia. Jeffrey Sonnenfeld, pourtant favorable à ce type de structure pour protéger les fondateurs, considère que le parcours de Huang sans ce mécanisme constitue un contre-exemple intéressant. Mais cette absence de protection pourrait aussi faciliter une éventuelle décision du conseil si la situation venait à se dégrader.

Une affaire qui interroge toute l’industrie technologique

Au-delà du cas Nvidia, cette affaire pourrait relancer le débat sur la protection des informations stratégiques dans les entreprises technologiques. Jeffrey Sonnenfeld estime que le secteur reste beaucoup moins strict que l’industrie de la défense en matière de contrôle des accès et de sécurité des personnes en contact avec les dirigeants.

L’arrestation, en octobre, d’un ingénieur d’OpenAI accusé d’avoir dissimulé un dispositif d’enregistrement dans une salle de conférence de la direction illustre également ces préoccupations. OpenAI a indiqué ne disposer d’aucun élément montrant que des poids de modèles, du code source ou des données clients auraient été consultés. Mais l’incident rappelle les risques que peuvent représenter des personnes ayant accès à des environnements sensibles.

Jensen Huang pourrait finalement sortir de cette enquête sans perdre son poste, notamment si le conseil ne découvre aucune preuve qu’il ait sciemment facilité une opération étrangère. Mais la question dépasse désormais son avenir personnel. Les salariés, les clients, les partenaires financiers et les investisseurs de Nvidia devront déterminer si la gouvernance du groupe reste suffisamment solide pour soutenir une industrie qui dépend largement de ses technologies et de ses décisions.