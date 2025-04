Créez votre figurine Starter Pack avec ChatGPT : Le tuto complet pour devenir un jouet collector

Vous avez sûrement vu passer ces visuels sur les réseaux sociaux : une figurine en style cartoon, enfermée dans une boîte en plastique à la manière des jouets rétro, accompagnée d’accessoires emblématiques… le tout à votre image ! Cette nouvelle tendance baptisée « Starter Pack » de ChatGPT cartonne actuellement sur TikTok, Instagram, Facebook… et même LinkedIn.

Le concept ? Créer votre propre figurine personnalisée avec vos objets fétiches, comme si vous étiez le héros d’un dessin animé ou d’un jeu vidéo.

Dans un océan de contenus souvent anxiogènes ou polémiques, cette tendance fait du bien. Elle est légère, fun, sans danger ni coût, et repose sur une idée simple : représenter sa personnalité, son métier ou ses passions sous forme de figurine. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de compétences en montage ni d’un logiciel payant pour vous prêter au jeu.

Le secret : un bon prompt dans ChatGPT.

Le rendu est généré automatiquement grâce à l’intelligence artificielle de ChatGPT, même dans sa version gratuite. Le seul élément indispensable ? Une photo nette de votre visage et un prompt bien construit à copier-coller dans la conversation.

Voici comment faire en quelques minutes :

Crée un visuel en 3D de type figurine sous blister, façon jouet collector, intitulé « Starter Pack ».

La figurine représente une personne < DECRIVEZ VOS CARACTÉRISTIQUES ICI > dans une pose confiante ou dynamique, dans un emballage plastique transparent. La figurine doit ressembler à la photo que je te donne.

L’emballage est photographié ou rendu avec des ombres douces, un éclairage uniforme et un fond blanc épuré pour donner l’impression d’une séance photo commerciale. Le style doit allier réalisme et stylisation du dessin animé 3D, à l’image de Pixar ou des maquettes de jouets modernes. Assure-toi que la disposition et les proportions du produit ressemblent à celles d’un véritable jouet vendu en magasin.