Samsung pourrait renforcer la segmentation de sa gamme Galaxy S27 en proposant plusieurs processeurs selon les modèles. Une nouvelle fuite issue de la base de données d’import-export NBD, repérée par Notebookcheck, suggère que les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra embarqueraient deux versions différentes de la prochaine génération de puces Snapdragon. Une stratégie qui permettrait au constructeur de réserver ses meilleures performances à son modèle le plus haut de gamme.

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Selon ces informations, le Galaxy S27 Pro utiliserait le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, tandis que le Galaxy S27 Ultra bénéficierait du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Les références concernées correspondraient aux versions internationales double SIM, généralement commercialisées en Europe. Les variantes américaines pourraient toutefois adopter une configuration différente.

Le dossier complet Mobile Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 6 Pro : tout ce que l’on sait

Deux versions du Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour différencier les modèles

La principale différence entre les deux processeurs concernerait les performances du CPU, du GPU et du NPU, avec un avantage attendu pour la déclinaison Extreme. Cette dernière disposerait également de capacités vidéo supérieures.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 prendrait ainsi en charge l’enregistrement vidéo en 8K à 60 images par seconde et le ralenti en 4K à 240 images par seconde. Le modèle standard serait limité à la vidéo 8K à 30 images par seconde et au 4K à 120 images par seconde.

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Cette différence pourrait contribuer à distinguer les deux smartphones, même si leurs caractéristiques générales devraient rester proches. Le Galaxy S27 Pro serait ainsi un modèle haut de gamme, mais sans bénéficier de l’ensemble des capacités réservées à l’Ultra.

Galaxy S27 et S27+ : l’Exynos 2700 en Europe ?

La fuite apporte également des indications sur les Galaxy S27 et Galaxy S27+. Les deux modèles apparaissent avec un processeur Exynos 2700 dans les références européennes. Cette répartition correspondrait à la stratégie déjà adoptée par Samsung sur plusieurs générations, avec ses propres puces pour les modèles classiques et Plus dans de nombreux marchés.

Les versions américaines pourraient néanmoins continuer à utiliser un processeur Snapdragon. Des rumeurs précédentes évoquaient le Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour ces appareils, tandis que la déclinaison Extreme resterait réservée au Galaxy S27 Ultra.

Il faut toutefois éviter de considérer cette répartition comme définitive : une seule base de données ne permet pas de connaître toutes les configurations prévues pour chaque marché.

Un Galaxy S27 Ultra avec Exynos 2700 en Corée du Sud ?

La stratégie pourrait même être différente selon les pays pour le modèle Ultra. Le leaker Ice Universe affirme que Samsung envisagerait d’équiper le Galaxy S27 Ultra d’un Exynos 2700 en Corée du Sud. Cette hypothèse contredit des informations précédentes qui évoquaient le maintien d’une puce Snapdragon sur ce marché.

Les performances supposées de l’Exynos 2700 alimentent également les discussions. Plusieurs fuites lui attribuent de très bons résultats, certaines allant jusqu’à affirmer qu’il pourrait dépasser le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ces affirmations restent néanmoins à confirmer par des tests indépendants.

Malgré ces perspectives, les utilisateurs semblent encore privilégier Qualcomm. Un sondage récent cité par PhoneArena indique une préférence pour les processeurs Snapdragon dans le Galaxy S27 Ultra. La réputation des puces Exynos et les expériences passées pourraient donc continuer à peser dans les choix des consommateurs.

Le Galaxy S27 Pro pourrait devenir le compromis de la gamme

L’arrivée d’un modèle Pro permettrait à Samsung de proposer une alternative entre le Galaxy S27+ et le Galaxy S27 Ultra. L’appareil pourrait reprendre une grande partie de l’expérience du modèle Ultra, tout en faisant quelques concessions pour afficher un tarif plus accessible.

Cette stratégie serait particulièrement pertinente dans un contexte où le prix des smartphones constitue un enjeu majeur pour les fabricants. Les utilisateurs qui recherchent un appareil haut de gamme sans nécessairement vouloir toutes les fonctionnalités de l’Ultra pourraient trouver dans le S27 Pro un compromis intéressant.

Tout dépendra cependant du positionnement tarifaire choisi par Samsung. Si l’écart avec l’Ultra est trop faible, les acheteurs pourraient préférer investir davantage dans le modèle le plus complet. À l’inverse, un prix suffisamment attractif pourrait donner une véritable place au Galaxy S27 Pro dans la gamme.

Pour l’instant, les caractéristiques des processeurs et leur répartition géographique reposent sur des fuites. Samsung n’a pas encore confirmé officiellement cette stratégie pour la famille Galaxy S27.