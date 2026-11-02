Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Novembre 2026 est dominé par GTA 6, attendu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Mais le mois s’ouvre avec le remake de Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2, et réserve plusieurs sorties sur PC, des remasters et des jeux de sport.

Publicité

Ce calendrier croise ceux d’ActuGaming et de JVFrance. Les dates sont celles annoncées par les éditeurs et peuvent bouger ; nous le mettrons à jour tout au long du mois.

Les deux calendriers divergent sur quelques points, que nous signalons. Les sorties sont classées par plateforme.

PS5 et Xbox Series : GTA 6 écrase le mois

Grand Theft Auto VI sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC annoncée. Le préchargement ouvre le 12 novembre ; notre article sur la date de préchargement, la taille et l’heure de déblocage détaille les préparatifs, et notre dossier tout ce que l’on sait de GTA 6 fait le point sur le jeu. Le même jour, The Binding of Isaac : Repentance+ Online arrive sur consoles, selon JVFrance.

Publicité

Le reste du mois est plus calme. Football Manager 27 sort le 10 novembre sur PS5, Xbox Series et PC, ainsi que sur mobile. Le 3 novembre, Godzilla : Destroy All Monsters Melee Remastered arrive sur consoles, et Zero Parades : For Dead Spies sur PS5. VOID/BREAKER sort le 4 novembre sur PS5, Xbox Series et PC.

Le 10 novembre, Shrek 2 Remastered et Warhammer Survivors arrivent sur plusieurs plateformes, le 12 novembre Barbie Rewind et Sonic Pico Park, et Gothic 3 Classic sort le 24 novembre sur PS5 et Xbox Series selon JVFrance.

Switch 2 : Zelda, Pikmin 4 et Metaphor

Nintendo domine le début du mois. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, en version remake, sort le 5 novembre sur Switch 2. Ce jour-là, Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition et Where the Seeds Fall arrivent aussi sur la console.

Stellar Blade sort sur Switch 2 le 5 ou le 6 novembre selon les calendriers : nous n’avons pas pu trancher entre ces deux dates. Le 12 novembre, Metaphor : ReFantazio débarque sur Switch 2, comme Pikmin 4 — Nintendo Switch 2 Edition, qui inclut Dandori Academy.

Pour ceux qui n’ont pas encore la console, notre guide Faut-il acheter la Switch 2 ? reste d’actualité.

Publicité

Un mois de portages sur Switch 2

Plusieurs sorties multiplateformes comprennent la Switch 2 : Shrek 2 Remastered, Warhammer Survivors, Sonic Pico Park, Barbie Rewind et Godzilla : Destroy All Monsters Melee Remastered, selon la source. Les plateformes exactes varient d’un calendrier à l’autre ; vérifiez la boutique avant l’achat.

PC : World of Warcraft Forever et les indés

Le PC reçoit World of Warcraft Forever le 4 novembre, un titre que Blizzard avait présenté lors de la BlizzCon 2026. Football Manager 27 sort le 10 novembre, et plusieurs jeux plus modestes suivent : Lightyear Frontier et Theos : Cities of Myth le 4 novembre, Springs, Eternal le 11, UnderMine le 13 novembre et Volvy’s Adventure : Reslimed le 19 novembre.

Les accès anticipés, comme Loftia (3 novembre) et Stormforge (10 novembre), ne sont pas des sorties complètes : ils peuvent changer fortement avant la version finale.

Une fin de mois plus discrète

Après GTA 6, le calendrier s’allège nettement : Piece by Piece sort sur Switch le 25 novembre, Appulse sur PC le 26 novembre et GrimKeep sur PS5 et PC le 30 novembre, selon ActuGaming. Beaucoup d’éditeurs ont évité la semaine de GTA 6, un choix classique pour limiter la concurrence.

Reste à savoir si de nouvelles sorties ou des reports viendront bousculer ce calendrier. Nous le mettrons à jour à chaque annonce.