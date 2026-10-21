Toutes les rumeurs au même endroit

La semaine sera notamment marquée par l’arrivée de l’iPhone Duo ce vendredi 23 octobre. Mercredi, Honor enchaîne les annonces avec la série Honor Win 2 et la tablette Honor Win Pad. Au total, sept dossiers du radar ont évolué cette semaine.

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Voici ce qui a changé dans chaque dossier.

Au programme cette semaine

mercredi 21 octobre — Honor Win 2 (21 octobre 2026 (Chine))

— Honor Win 2 (21 octobre 2026 (Chine)) mercredi 21 octobre — Honor Win Pad (21 octobre 2026 (Chine))

— Honor Win Pad (21 octobre 2026 (Chine)) vendredi 23 octobre — iPhone Duo (Disponible le 23 octobre 2026)

Dossier par dossier

Sort cette semaine (vendredi 23 octobre) · Annoncé · Disponible le 23 octobre 2026

Ce qui a changé dans le dossier :

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Ce dossier, qui suivait les rumeurs, est à jour des caractéristiques officielles, de l’ouverture des précommandes le 16 octobre et des premiers éléments post-annonce : logiciel, fournisseurs, doutes sur la durabilité.

L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros pour 256 Go, avec des configurations jusqu’à 2 To. En France, la grille est de 2 339 € (256 Go), 2 589 € (512 Go), 3…

Selon MacRumors, les stocks initiaux seraient limités, sans volumes officiels de la part d’Apple ; ce décalage pourrait refléter une production plus complexe. Le tarif, lui, place délibérément le Duo plusieurs centaines d’euros au-dessus du Galaxy Z Fold…

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 23 octobre 2026 — Commercialisation. Plus de 70 pays et régions le 23 octobre, 28 autres le 30 octobre.

Sort cette semaine (mercredi 21 octobre) · Attendu · 21 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 13 octobre 2026 — Les trois modèles listés en boutique. Win 2, Win RT 2 et Win Turbo 2 selon Nokiamob.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 21 octobre 2026 — Présentation en Chine. Win Gaming Universe Carnival, vente le jour même.

Sort cette semaine (mercredi 21 octobre) · Attendu · 21 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 12 octobre 2026 — Teaser et photo de prise en main. Honor confirme l’événement du 21 octobre, un ventilateur et un écran OLED.

Ce qu’on a publié cette semaine :

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Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Réservations attendues. Fiche apparue sur JD.com, réservations évoquées à partir de cette date.

Échéance cette semaine (mercredi 21 octobre) · Rumeurs · Nov. – déc. 2026 (supposé)

Ce qui a changé dans le dossier :

Date de sortie : « Novembre – décembre 2026 (Chine, supposé) »

Prochaine étape : 21 octobre 2026 — Honor présente les Win 2 et la Win Pad. Un autre rendez-vous Honor, sans lien annoncé avec la série 700.

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Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Versions alpha aux studios : « 2027 » → « Plus tard en 2026 »

Calendrier — Lancement grand public estimé : « Fin 2027 ou 2028 » → « 2027 »

Le leaker KeplerL2 affirme que la puce de Project Helix est finalisée et atteindrait 56 TFLOPS, contre 40 TFLOPS pour celle de la PS6, soit environ 40 % de plus.

Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.

Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

Calendrier — Lancement possible : « Fin 2027 » → « Fin septembre – début octobre 2026 »

Calendrier — Lancement alternatif évoqué : « 2028 » → « Fin 2027 »

Selon le leaker KeplerL2, les puces de la PS6 et de la Xbox Project Helix auraient été finalisées (« taped out »), avec 40 TFLOPS pour la PS6 contre 56 TFLOPS pour Project Helix, soit environ 40 %…

Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.

Annoncé · 27 octobre 2026 (Europe)

Ce qui a changé dans le dossier :

Date de sortie : « 21 septembre 2026 (Chine) · 27 octobre 2026 (Europe, Pro/Pro Max) » → « 27 octobre 2026 (Europe) »

Un jour seulement après le lancement chinois, vivo a confirmé le calendrier européen : un événement le 27 octobre 2026, qui ouvrira aussi les précommandes, puis une commercialisation le 5 novembre. L’événement débutera à 16 h.

Dossier mis à jour au 14 octobre 2026, avec la confirmation du calendrier européen. Établi à partir de la communication officielle de vivo, de plusieurs comptes rendus des lancements chinois et européen, et de notre suivi de la…

Prochaine étape : 27 octobre – 5 novembre 2026 — Sortie internationale. Événement à 16 h, heure de Paris, le 27 octobre, précommandes le jour même, ventes le 5 novembre.

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