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Rumeurs : le récap de la semaine 43

Décryptage

Non confirmé

Rumeurs : le récap de la semaine 43

Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 4 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • L’iPhone Duo est disponible le 23 octobre à partir de 2 339 € (256 Go), avec des stocks initiaux qui seraient limités.
  • Honor lance le 21 octobre les Win 2 et Win Pad en Chine ; le Honor 700 viserait novembre-décembre.
  • Selon KeplerL2, les puces de la PS6 et de la Xbox Project Helix seraient finalisées, avec 40 contre 56 TFLOPS.
  • vivo confirme un événement européen le 27 octobre pour les X500, X500 Pro et X500 Pro Max.

La semaine sera notamment marquée par l’arrivée de l’iPhone Duo ce vendredi 23 octobre. Mercredi, Honor enchaîne les annonces avec la série Honor Win 2 et la tablette Honor Win Pad. Au total, sept dossiers du radar ont évolué cette semaine.

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Voici ce qui a changé dans chaque dossier.

Au programme cette semaine

  • mercredi 21 octobreHonor Win 2 (21 octobre 2026 (Chine))
  • mercredi 21 octobreHonor Win Pad (21 octobre 2026 (Chine))
  • vendredi 23 octobreiPhone Duo (Disponible le 23 octobre 2026)
Apple iPhone Ultra80 2
Apple
Disponible le 23 octobre 2026
iPhone Duo
Très actif237 rumeurs 5 sources
MAJ 16 Oct 2026Voir les rumeurs
honor 600 600 pro 1 scaledNov. – déc. 2026 (supposé)
Honor 700
Actif2 rumeurs 4 sources
MAJ 14 Oct 2026Voir les rumeurs
Honor WIN2 colors21 octobre 2026 (Chine)
Honor Win 2
Très actif16 rumeurs 7 sources
MAJ 20 Oct 2026Voir les rumeurs
win gaming tablet honor21 octobre 2026 (Chine)
Honor Win Pad
Très actif14 rumeurs 6 sources
MAJ 20 Oct 2026Voir les rumeurs
Project Helix Hero Image JPG 00a716d468c6162c93bc
Microsoft
Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Xbox Project Helix
Très actif11 rumeurs 7 sources
MAJ 14 Oct 2026Voir les rumeurs
sony ps5Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)
Sony PS6
Très actif21 rumeurs 5 sources
MAJ 14 Oct 2026Voir les rumeurs
Vivo X500 Pro27 octobre 2026 (Europe)
vivo X500
Très actif20 rumeurs 2 sources
MAJ 14 Oct 2026Voir les rumeurs

Dossier par dossier

iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

Sort cette semaine (vendredi 23 octobre) · Annoncé · Disponible le 23 octobre 2026

Ce qui a changé dans le dossier :

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  • Ce dossier, qui suivait les rumeurs, est à jour des caractéristiques officielles, de l’ouverture des précommandes le 16 octobre et des premiers éléments post-annonce : logiciel, fournisseurs, doutes sur la durabilité.
  • L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros pour 256 Go, avec des configurations jusqu’à 2 To. En France, la grille est de 2 339 € (256 Go), 2 589 € (512 Go), 3…
  • Selon MacRumors, les stocks initiaux seraient limités, sans volumes officiels de la part d’Apple ; ce décalage pourrait refléter une production plus complexe. Le tarif, lui, place délibérément le Duo plusieurs centaines d’euros au-dessus du Galaxy Z Fold…

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 23 octobre 2026 — Commercialisation. Plus de 70 pays et régions le 23 octobre, 28 autres le 30 octobre.

Honor Win 2 et Win RT 2 : tout ce que l’on sait sur la nouvelle série gaming

Sort cette semaine (mercredi 21 octobre) · Attendu · 21 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 13 octobre 2026 — Les trois modèles listés en boutique. Win 2, Win RT 2 et Win Turbo 2 selon Nokiamob.

Ce qu’on a publié cette semaine :

Prochaine étape : 21 octobre 2026 — Présentation en Chine. Win Gaming Universe Carnival, vente le jour même.

Honor Win Pad : tout ce que l’on sait sur la tablette gaming de Honor

Sort cette semaine (mercredi 21 octobre) · Attendu · 21 octobre 2026 (Chine)

Dernier jalon : 12 octobre 2026 — Teaser et photo de prise en main. Honor confirme l’événement du 21 octobre, un ventilateur et un écran OLED.

Ce qu’on a publié cette semaine :

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Prochaine étape : 16 octobre 2026 — Réservations attendues. Fiche apparue sur JD.com, réservations évoquées à partir de cette date.

Honor 700 : tout ce que l’on sait

Échéance cette semaine (mercredi 21 octobre) · Rumeurs · Nov. – déc. 2026 (supposé)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Date de sortie : « Novembre – décembre 2026 (Chine, supposé) »

Prochaine étape : 21 octobre 2026 — Honor présente les Win 2 et la Win Pad. Un autre rendez-vous Honor, sans lien annoncé avec la série 700.

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Xbox Project Helix : tout ce que l’on sait sur la prochaine console

Annoncé · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Calendrier — Versions alpha aux studios : « 2027 » → « Plus tard en 2026 »
  • Calendrier — Lancement grand public estimé : « Fin 2027 ou 2028 » → « 2027 »
  • Le leaker KeplerL2 affirme que la puce de Project Helix est finalisée et atteindrait 56 TFLOPS, contre 40 TFLOPS pour celle de la PS6, soit environ 40 % de plus.

Prochaine étape : Fin 2026 — 25e anniversaire d’Xbox. Nouvelles initiatives de rétrocompatibilité annoncées à cette occasion.

PS6 : tout ce que l’on sait sur la prochaine PlayStation

Rumeurs · Fin 2027 ou 2028 (non confirmé)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Calendrier — Lancement possible : « Fin 2027 » → « Fin septembre – début octobre 2026 »
  • Calendrier — Lancement alternatif évoqué : « 2028 » → « Fin 2027 »
  • Selon le leaker KeplerL2, les puces de la PS6 et de la Xbox Project Helix auraient été finalisées (« taped out »), avec 40 TFLOPS pour la PS6 contre 56 TFLOPS pour Project Helix, soit environ 40 %…

Prochaine étape : Fin 2027 — Lancement possible. Maintenu par plusieurs insiders matériel.

vivo X500, X500 Pro et X500 Pro Max : tout ce que l’on sait

Annoncé · 27 octobre 2026 (Europe)

Ce qui a changé dans le dossier :

  • Date de sortie : « 21 septembre 2026 (Chine) · 27 octobre 2026 (Europe, Pro/Pro Max) » → « 27 octobre 2026 (Europe) »
  • Un jour seulement après le lancement chinois, vivo a confirmé le calendrier européen : un événement le 27 octobre 2026, qui ouvrira aussi les précommandes, puis une commercialisation le 5 novembre. L’événement débutera à 16 h.
  • Dossier mis à jour au 14 octobre 2026, avec la confirmation du calendrier européen. Établi à partir de la communication officielle de vivo, de plusieurs comptes rendus des lancements chinois et européen, et de notre suivi de la…

Prochaine étape : 27 octobre – 5 novembre 2026 — Sortie internationale. Événement à 16 h, heure de Paris, le 27 octobre, précommandes le jour même, ventes le 5 novembre.

Voir tout le radar des sorties →

 

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