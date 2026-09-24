 Aller au contenu principal
BlogNT
Rumeurs · Produit

Honor 700 : tout ce que l’on sait

Honor n'a encore rien annoncé, mais un leaker prolixe dessine déjà le successeur de la série 600 : un écran arrière de 1,72 pouce intégré, un écran plat de 6,57 pouces et un capteur de 200 mégapixels, pour une présentation attendue à la fin de l'année en Chine. Toutes ces informations viennent d'une seule source et restent non confirmées. Voici le tri.

Lancement attendu Novembre – décembre 2026 (Chine, supposé)
Rumeurs depuis Août 2026
Sources 4

Yohann Poiron

Smartphones

Honor 600 : une version chinoise avec batterie géante et écran secondaire magnétique ?
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 21 septembre 2026 · 4 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un mystérieux écran secondaire de 1,72 pouce au dos pressenti pour les futurs modèles.
  • La conservation probable d'un capteur photo principal de 200 mégapixels.
  • Un nouveau design qui s'éloignerait des standards esthétiques précédents.
  • La nécessité de rester prudent face aux fausses rumeurs de batteries démesurées.
  • Une présentation potentielle en fin d'année en Chine, sans annonce officielle pour l'Europe.

La série Honor 700 n’existe pas encore officiellement. Honor n’a communiqué ni nom, ni date, ni fiche technique. Ce que l’on sait vient d’une seule source, le leaker Digital Chat Station sur Weibo, relayé depuis août par la presse spécialisée. Nous suivons le sujet depuis notre article du 18 août.

Publicité

Ce dossier est donc volontairement court : il pose le point de départ solide — la série 600 —, trie ce que la fuite décrit avec constance, et signale les amalgames qui circulent déjà.

La série Honor 600, le point de départSolide

La génération actuelle est lancée. Les Honor 600 et 600 Pro reposent sur un capteur principal de 200 mégapixels en 1/1,4 pouce avec stabilisation optique, un écran OLED 120 Hz de 8 000 nits, une batterie de 7 000 mAh avec charge filaire de 80 W et une résistance IP68, IP69 et IP69K, sous MagicOS 10. Le Pro ajoute un périscope de 50 mégapixels 3,5x, le Snapdragon 8 Elite et la charge sans fil de 50 W.

Côté Honor, l’actualité de l’automne est ailleurs : la série Magic 9 est confirmée pour le 28 septembre en Chine. Rien n’y annonce encore la série 700.

Un écran arrière de 1,72 pouce, intégré cette foisPrudence

C’est la nouveauté qui revient le plus. Mi-septembre, Digital Chat Station décrit un smartphone doté d’un écran secondaire de 1,72 pouce au dos, avec des fonctions d’IA, à côté d’un capteur principal de 200 mégapixels. Il remplacerait le mini-écran magnétique que nous avions vu évoquer pour la version chinoise du Honor 600 — certains médias le présentent comme déjà « proposé », mais nous ne l’avons vu qu’en fuite.

Son emplacement reste inconnu : intégré à l’îlot photo ou plus bas. L’usage le plus évident serait le selfie avec les caméras arrière et un retour vidéo en direct, mais c’est une hypothèse, pas une annonce. À titre de comparaison, Xiaomi mise sur un écran arrière avec le Xiaomi 18 Pro.

Un écran plat de 6,57 pouces et un capteur de 200 mégapixelsPrudence

Toujours selon le leaker, la face avant reprendrait un écran plat de 6,57 pouces en définition « 1,5K », aux bordures fines et symétriques sur les quatre côtés, avec une consommation réduite. La diagonale est identique à celle de la série 600. À l’arrière, le capteur principal de 200 mégapixels serait conservé ; sa taille et le reste du module photo n’ont pas été précisés.

Le leaker évoque aussi un nouveau design, qui s’éloignerait, selon TechBriefly, des inspirations Apple des séries précédentes, et une « grande batterie » sans chiffre.

Une présentation attendue en novembre ou décembre en ChinePrudence

Le calendrier est une déduction : si Honor conserve son rythme habituel de renouvellement, la série 700 arriverait en novembre ou décembre, en Chine d’abord. Le leaker lui-même indiquait en août qu’il restait « encore beaucoup de temps avant le lancement ». Aucune date n’est confirmée, ni pour la Chine, ni pour l’Europe.

12 000 mAh et Dimensity 8600 : plutôt un autre téléphoneÀ vérifier

Des articles associent la série 700 à une batterie de près de 12 000 mAh et à une puce MediaTek Dimensity 8600 en 3 nm. Or la fuite d’origine parle d’une batterie expérimentale de 11 790 mAh sans la rattacher à un appareil, et le candidat le plus naturel serait un Honor Power 3, la gamme dédiée à l’endurance. Rien ne lie ces chiffres à la série 700, dont la puce et la batterie restent inconnues.

Une série, ou seulement un 700 Pro ?À vérifier

Digital Chat Station ne donnait à l’origine aucun nom commercial : l’hypothèse « série 700 » était la nôtre, avant d’être reprise par le leaker. Depuis, la presse parle d’un Honor 700 Pro pour le modèle à écran arrière. La série 600 comptait deux modèles, rien n’indique que la 700 en compte autant, ni lesquels seront vendus en Europe.

Ce que Honor n’a pas ditÀ vérifier

Tout. Le nom et le nombre de modèles, la date de présentation, la puce, la batterie et la charge, les prix, et une éventuelle sortie en France. Honor a lancé la série 600 en France, mais rien n’est annoncé pour la suivante.

Dossier arrêté au 21 septembre 2026, à plusieurs semaines d’une présentation supposée. Établi à partir de notre suivi depuis août 2026 et des relais de presse d’une source unique. Il sera révisé au fil des fuites.

Calendrier prévisionnel

Passé
Avril – mai 2026 La série 600 arrive
  • Honor 600 et 600 Pro lancés, 200 Mpx et 7 000 mAh
  • Mini-écran magnétique évoqué pour la version chinoise
Passé
Août 2026 Premières fuites
  • Un écran arrière d'environ 1,7 pouce en test chez Honor, sans nom commercial
  • Série 700 avec capteur de 200 Mpx et nouveau design évoquée le 20 août
Passé
17 – 18 septembre 2026 La fiche se précise
  • Écran de 6,57 pouces plat en 1,5K
  • Écran arrière de 1,72 pouce, « Honor 700 Pro » cité par la presse
Prochain rendez-vous
28 septembre 2026 Honor Magic 9 en Chine
  • Autre série, sans lien annoncé avec la 700
À venir
Nov. – déc. 2026 Présentation supposée de la série 700
  • Déduite du rythme habituel de la marque
  • Aucune date confirmée

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle Honor 700
Écran arrière Aucun (mini-écran magnétique évoqué en Chine) Écran intégré de 1,72 pouce (fuite)
Écran principal AMOLED 6,57 pouces, 120 Hz Plat de 6,57 pouces, 1,5K (fuite) =
Capteur principal 200 Mpx en 1/1,4 pouce 200 Mpx (fuite) =
Design Lignes de la série 600 Nouveau design (fuite)
Présentation Avril 2026 (série 600) Novembre – décembre 2026, supposé

Sources & confiance

4 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Honor Communication officielle
Très fiable 		Rien d’annoncé sur la série 700, série 600 et Magic 9 officialisées
Digital Chat Station Leaker, Weibo
Fiable 		Source unique : écran arrière, écran plat 6,57", capteur 200 Mpx, design
GSMArena et Huawei Central Médias spécialisés
Fiable 		Relais des fuites de Digital Chat Station
Nokiamob et presse en ligne Relais de fuites
À vérifier 		Amalgame entre la série 700, le Honor Power 3 et sa batterie de 12 000 mAh

Questions fréquentes

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Publicité
Sujets abordés
Rumeurs