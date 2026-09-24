La série Honor 700 n’existe pas encore officiellement. Honor n’a communiqué ni nom, ni date, ni fiche technique. Ce que l’on sait vient d’une seule source, le leaker Digital Chat Station sur Weibo, relayé depuis août par la presse spécialisée. Nous suivons le sujet depuis notre article du 18 août.

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Ce dossier est donc volontairement court : il pose le point de départ solide — la série 600 —, trie ce que la fuite décrit avec constance, et signale les amalgames qui circulent déjà.

La série Honor 600, le point de départ Solide

La génération actuelle est lancée. Les Honor 600 et 600 Pro reposent sur un capteur principal de 200 mégapixels en 1/1,4 pouce avec stabilisation optique, un écran OLED 120 Hz de 8 000 nits, une batterie de 7 000 mAh avec charge filaire de 80 W et une résistance IP68, IP69 et IP69K, sous MagicOS 10. Le Pro ajoute un périscope de 50 mégapixels 3,5x, le Snapdragon 8 Elite et la charge sans fil de 50 W.

Côté Honor, l’actualité de l’automne est ailleurs : la série Magic 9 est confirmée pour le 28 septembre en Chine. Rien n’y annonce encore la série 700.

Un écran arrière de 1,72 pouce, intégré cette fois Prudence

C’est la nouveauté qui revient le plus. Mi-septembre, Digital Chat Station décrit un smartphone doté d’un écran secondaire de 1,72 pouce au dos, avec des fonctions d’IA, à côté d’un capteur principal de 200 mégapixels. Il remplacerait le mini-écran magnétique que nous avions vu évoquer pour la version chinoise du Honor 600 — certains médias le présentent comme déjà « proposé », mais nous ne l’avons vu qu’en fuite.

Son emplacement reste inconnu : intégré à l’îlot photo ou plus bas. L’usage le plus évident serait le selfie avec les caméras arrière et un retour vidéo en direct, mais c’est une hypothèse, pas une annonce. À titre de comparaison, Xiaomi mise sur un écran arrière avec le Xiaomi 18 Pro.

Un écran plat de 6,57 pouces et un capteur de 200 mégapixels Prudence

Toujours selon le leaker, la face avant reprendrait un écran plat de 6,57 pouces en définition « 1,5K », aux bordures fines et symétriques sur les quatre côtés, avec une consommation réduite. La diagonale est identique à celle de la série 600. À l’arrière, le capteur principal de 200 mégapixels serait conservé ; sa taille et le reste du module photo n’ont pas été précisés.

Le leaker évoque aussi un nouveau design, qui s’éloignerait, selon TechBriefly, des inspirations Apple des séries précédentes, et une « grande batterie » sans chiffre.

Une présentation attendue en novembre ou décembre en Chine Prudence

Le calendrier est une déduction : si Honor conserve son rythme habituel de renouvellement, la série 700 arriverait en novembre ou décembre, en Chine d’abord. Le leaker lui-même indiquait en août qu’il restait « encore beaucoup de temps avant le lancement ». Aucune date n’est confirmée, ni pour la Chine, ni pour l’Europe.

12 000 mAh et Dimensity 8600 : plutôt un autre téléphone À vérifier

Des articles associent la série 700 à une batterie de près de 12 000 mAh et à une puce MediaTek Dimensity 8600 en 3 nm. Or la fuite d’origine parle d’une batterie expérimentale de 11 790 mAh sans la rattacher à un appareil, et le candidat le plus naturel serait un Honor Power 3, la gamme dédiée à l’endurance. Rien ne lie ces chiffres à la série 700, dont la puce et la batterie restent inconnues.

Une série, ou seulement un 700 Pro ? À vérifier

Digital Chat Station ne donnait à l’origine aucun nom commercial : l’hypothèse « série 700 » était la nôtre, avant d’être reprise par le leaker. Depuis, la presse parle d’un Honor 700 Pro pour le modèle à écran arrière. La série 600 comptait deux modèles, rien n’indique que la 700 en compte autant, ni lesquels seront vendus en Europe.

Ce que Honor n’a pas dit À vérifier

Tout. Le nom et le nombre de modèles, la date de présentation, la puce, la batterie et la charge, les prix, et une éventuelle sortie en France. Honor a lancé la série 600 en France, mais rien n’est annoncé pour la suivante.

Dossier arrêté au 21 septembre 2026, à plusieurs semaines d’une présentation supposée. Établi à partir de notre suivi depuis août 2026 et des relais de presse d’une source unique. Il sera révisé au fil des fuites.